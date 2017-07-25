Анвар Гатиятулин: Хотелось бы как можно позже закончить предстоящий сезон

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин в интервью «Советскому спорту» рассказал о подготовке своей команды к предстоящему сезону в Континентальной хоккейной лиге.

- Команда начала подготовку к чемпионату. Всё идет по плану?

- Подготовка к сезону идет по ранее запланированному графику. Атмосфера в команде хорошая, рабочая. Все ребята с желанием приступили к тренировкам после отпуска. Видно, что им тяжело, но они стараются, за что я и весь тренерский штаб им очень благодарны. Парни относятся к этому тренировочному процессу с большим пониманием.

- «Трактор» не слишком активен в этом году на трансферном рынке. Многие игроки покинули команду. На смену им пришло не так много хоккеистов.

- Так сложились обстоятельства, что по каким-то причинам ряд хоккеистов покинули команду по истечении контрактов. Но генеральным менеджером «Трактора» Евгением Губаревым проделана работа по комплектованию состава команды. Мы взяли ребят, которые зарекомендовали и проявили себя в КХЛ. Поэтому мы надеемся, что они вольются в нашу команду и внесут свой вклад в нашу игру. Надеюсь, проблем никаких не будет. Я вижу по их работе, что ребята довольно мастеровитые, приличного уровня. К тренировкам относятся с полной самоотдачей. Сейчас ждем предсезонные игры, где будем наигрывать сочетания, тройки, пары. Идет серьезная подготовка к сезону.

- Комплектование команды закончено? Будут ли еще приобретения?

- У нас была одна открытая вакансия. На нее мы искали легионера. Взяли канадского нападающего Жильбера Брюле. И на сегодняшний день, можно сказать, команда укомплектована. Все позиции по игрокам мы закрыли.

- Ставку на молодежь будете делать? Доверяете молодым?

- Да, конечно. У клуба выстроена вертикаль: КХЛ, ВХЛ, МХЛ. Работает и наша челябинская школа. Талантливые ребята выходят из нее. Они проходят через всю эту вертикаль, и мы, по возможности, всегда стараемся привлекать молодых игроков. На предсезонных сборах с нами работает много молодежи. В первой игре против «Нефтехимика» мы им дали возможность поиграть, проявить себя. По итогам сборов, те ребята, которые будут прогрессировать и будут готовы к играм на таком высоком уровне, обязательно будут появляться в составе «Трактора».

- Вам, как главному тренеру, что хочется усилить в игре команды по сравнению с прошлым сезоном?

- В первую очередь – это игру в большинстве. Мы над этим работаем уже с первых дней. Уделяем этому особое внимание. В прошлом году это было нашим слабым местом. Надеюсь, в этом сезоне всё поправим, и это принесет результат.

- В чем главная сила «Трактора» образца 2017/18 года?

- Хочется играть в более атакующий хоккей, но он очень энергозатратный. Мы будем анализировать, в каком состоянии команда подойдет к чемпионату. У нас не такая длинная скамейка, чтобы постоянно играть в такой хоккей. Будем готовиться, смотреть, с кем мы играем, и от этого уже готовиться к конкретному матчу. Ну и, конечно же, наши лидеры, которые поведут за собой команду.

- Способен нынешний «Трактор» навязать борьбу лидерам Восточной конференции?

- Все команды в лиге серьезные. Каждая игра имеет большое значение. Просто так победу никто не отдаст. У нас и в прошлом году не было легких матчей. Все поединки проходили в упорной борьбе. В этом году, думаю, будет также. Мы готовимся к таким играм, знаем, чего ожидать от наших соперников. Будем стараться победить в каждом матче, выкладываясь на сто процентов. Какой получится результат – покажет сезон. Коллектив у нас складывается, и для меня очень важно, чтобы все ребята играли друг за друга. Над этим мы тоже работаем.

- Чего не хватило вашей команде, чтобы пройти «Барыс» в первом раунде плей-офф в прошлом сезоне?

- Мы боролись за попадание в восьмерку, хотя у нас был очковый отрыв, но он не позволял нам где-то расслабиться, дать кому-то передохнуть. Короткая скамейка дала знать о себе. Ребята в каждой игре выжимали из себя максимум. Вот этой свежести в плей-офф и не хватило. Желания было много, а сил недостаточно. Ну и как я уже говорил – это игра в большинстве. Еще раз хочу сказать слова благодарности всем без исключения, кто играл в прошлом году в команде «Трактор». Также хочется сказать большое спасибо нашим болельщикам. Начиная с домашнего турника Кубка губернатора и на протяжении всего сезона они нас поддерживали. И не только в домашних, но и на выездных матчах. Огромное им спасибо! Команда всегда играет для болельщиков. В этом сезоне мы будем стараться как можно чаще радовать их и ждем такой же поддержки от них.

- Будет много игр за короткое время в этом чемпионате. Готовитесь к напряженному графику?

- Да, календарь вышел, мы его видели. Конечно, об этом мы думаем. Очень важно здесь правильно проводить восстановительные мероприятия, чтобы за короткий срок при таком количестве игр ребята успевали восстановиться.

- Задачу минимум поставили перед собой на сезон?

- На первом этапе - это попадание в плей-офф. Ну а дальше, конечно, хочется играть как можно дольше, и как можно позже закончить сезон.