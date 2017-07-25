Рафтинг, ездовые собаки и свежий воздух - все это Карелия

Лето в этом году не очень задалось. Холодное, дождливое. Цены на заграничные курорты превышают все мыслимые и немыслимые пределы. А отдыхать надо. Так куда же можно поехать после тяжелого рабочего года? В Карелию! А если хотите не только отдохнуть, но и зарядится отличным настроением, сплавиться по горной реке, подружиться с настоящими ездовыми собаками-чемпионами, тогда точно необходимо ехать в Карелию.

Природа

Карелия – это леса, озера и реки. Более 27 000 рек в Республике, из них по 30 можно сплавляться на рафтинге, но об этом позже, и 60 000 озер. Впервые оказавшись в лесах Карелии начинает сильно кружиться голова, и непонятно от чего это. То ли от того, что комары допивают последнюю кровь, то ли от насыщенного кислородом воздуха. Правда, комаров там не мало, но местные жители вообще не обращают на них внимания, а приезжие запасаются репилентами. Но оно того безусловно стоит. «Чертов стул» - место вообще обязательное к посещению в Карелии. Находится на на юго-восточном склоне горы Большая Ваара — бывшего вулкана. Несмотря на название, место очень красивое. Вулканические породы, разломы от землетрясений, краснокнижные растения, потрясающий вид на Онежское озеро, и все это в одном месте.

Спорт

Карелия красива и привлекательна для активного отдыха и зимой и летом. Само лето, пусть и довольно короткое, но очень теплое. Как уже было сказано, в Карелии около 30 горных рек, приспособленных для спуска на рафтинге. Для начинающих туристов, кто всегда мечтал почувствовать силу и мощь горной реки, можно отправиться в Петрозаводск. Вблизи столицы Карелии на реке Шуя идеальные пороги для начинающих и любителей. Шуя берет начало из озера Суоярви в одноименном районе Карелии в 150 километрах к северо-западу от Петрозаводска неподалеку от границы с Финляндией и впадает в Онежское озеро – это очень серьезная порожистая река, некоторые из порогов которой считаются третьей категории сложности. Проплыть всю реку за один раз практически невозможно, поэтому в Карелии есть туры как на часовой сплав на 1-2 порогами, так и до нескольких дней. Если же вы опытный пловец, то можно отправиться и на реки Кереть, Тумча или Лоймола. За многодневные сплавы можно не только насладиться природой Карелии, встретить диких животных на берегу, но и даже доплыть до Белого моря. При таком большом количестве водоемов не стоит забывать о рыбалке. Мест, чтобы половить рыбу тут хватит и для местных жителей и для всех туристов.

Зимой в Карелию нужно приезжать всем, чтобы покататься на собачьих упряжках. Даже если вы никогда и не думали об этом, то обязательно задумайтесь. Хаски, Алабаи, Сибирские Маламуты своим внешним видом не оставят равнодушными никого. Так же для всех любителей биатлона Карелия скоро станет излюбленным местом посещения, ведь в Костомукше начали строительство лыжно-биатлонного комплекса, который будет соответствовать мировому уровню. Наверняка возможность посмотреть на биатлонных звезд, а так же проехаться на собачьей упряжке привлечет немало гостей в Карелию.

Республика Карелия имеет огромный потенциал для спортивного туризма и этот потенциал уже начинает реализовываться. Приезжайте в Карелию и убедитесь в этом сами.