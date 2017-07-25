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За что покарали Даниса Зарипова? Один из звездных игроков КХЛ дисквалифицирован

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
За что покарали Даниса Зарипова? Один из звездных игроков КХЛ дисквалифицирован
Фото: «Советский спорт»

Как гром среди ясного неба – Данис Зарипов дисквалифицирован на два года за употребление запрещенных препаратов. Что все это значит?

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

ВАДА совместно с ИИХФ регулярно проверяет игроков КХЛ на допинг. По итогам сезона 2016-17 было взято 377 проб. Из них положительными оказались три. 21 июля прошло заседание дисциплинарного комитета ИИХФ и было вынесено решение по хоккеистам Данису Зарипову («Металлург» Магнитогорск), Дереку Смиту («Медвешчак» Загреб), Андрею Коневу («Адмирал» Владивосток). Всем выписаны дисквалификации. Официальные бумаги в КХЛ пришли только в понедельник. Наша лига вынуждена подчиниться этим решениям. Вот комментарий пресс-службы КХЛ:

«Допинг-контроль в Чемпионате КХЛ сезона 2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord – DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных ВАДА. В сезоне 2016/2017 КХЛ было взято 377 проб.

ИИХФ уведомило о трех положительных тестах Лигу, соответствующие клубы и игроков, а именно:

1. Дерек Смит, «Медвешчак» (Загреб) – обнаружение в пробе препарата, относящегося к классу S6.а - Стимуляторы;

2. Андрей Конев, «Адмирал» (Владивосток) – обнаружение в пробе препарата, относящегося к классу S6.b – Стимуляторы;

3. Данис Зарипов, «Металлург» (Магнитогорск) обнаружение в пробе препаратов, относящихся к классам S6.b – Стимуляторы и S5 – Диуретики и маскирующие агенты.

21 июля 2017 года дисциплинарный комитет ИИХФ рассмотрел дела Д.Смита, А.Конева, Д.Зарипова и после изучения всех материалов принял решение об отстранении от участия в соревнованиях Зарипова Даниса до 22 мая 2019 года, Конева Андрея до 19 ноября 2017 года, Дерека Смита до 2 сентября 2018 года.

КХЛ отстранила игроков от участия в чемпионате на сроки, установленные в решениях дисциплинарного комитета ИИХФ.

Все действия, направленные на информирование клубов о препаратах, включенных в запрещенный список ВАДА, проводятся КХЛ на постоянной основе. В случае наличия вопросов у врачей клубов, они обращаются в медицинское управление КХЛ. Лига продолжит планомерную работу, проводя допинг-тесты и информационное консультирование. Взаимодействие с ИИХФ по вопросам антидопингового обеспечения осуществляется в рабочем режиме».

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

В центре внимания – конечно, Данис Зарипов. Единственный четырехкратный обладатель Кубка Гагарина. 2009, 2010 – «Ак Барс», 2014, 2016 – «Металлург».

Трижды чемпион мира (2008, 2009, 2014). Ему уже 36 лет, но Зарипов в минувшем плей-офф стал четвертым бомбардиром (22 очка в 18 матчах) и лучшим снайпером (15 голов) нашей лиги. С натяжкой можно сказать, проводя параллели с НХЛ, что это уровень Фила Кессела или Бобби Райана, которые тоже выстрелили в кубковых матчах и были на виду.

Так что КХЛ потеряла звездного, статусного игрока, который был лицом лиги, а в межсезонье перешел в «Ак Барс».

ФХР и сборная России потеряли хорошего форварда, который мог попасть на Олимпиаду в Пхенчхан. Зарипов еще в сезоне 2015-16 провел 10 матчей за национальную команду, набрал 14 очков. Этот игрок был на виду.

Сможет ли Данис Зарипов вернуться в хоккей в 38 лет, после двух сезонов простоя? Сильно сомневаемся.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Во-первых, за Зарипова нужно бороться юристам. Смягчать дисквалификацию, отменять ее. Понятно, что всех троих наказали за стимуляторы. Выписали срок максимум на год. У Зарипова обнаружен псевдоэфедрин. Такой же препарат, на котором в свое время погорел Диего Марадона в 1994 году на чемпионате мира по футболу, когда его наказали на 15 месяцев. Но за псевдоэфедрин можно получить и просто выговор.

Но также обнаружен гидрохлортиазид. Это мочегонное средство, которое маскирует применение допинга и быстро выводит его из организма. Но это не сам допинг. И вот на этом стоит построить защиту.

Во-вторых, Данис Зарипов может поехать в НХЛ, потому что его класс игры соответствует этой лиге, а дисквалификация ИИХФ там не распространяется. Проведет два сезона, а потом вернется в Россию в хорошей форме и боевом духе.

Есть, конечно, простой вариант – завершить карьеру и сосредоточиться на изготовлении клюшек на своей фабрике. Но это скучно. И мы верим, что последнее слово Зарипов в хоккее как игрок еще не сказал.

Голосование: Данис Зарипов попался на допинге. Как вы к этому относитесь?

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