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Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 2-го тура РФПЛ

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 2-го тура РФПЛ
Фото: Instagram

«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых привлекательных болельщиц с матчей 2-го тура чемпионата России.

ЦСКА - «Локомотив» - 1:3

У каждого из нас своё хобби✨ Мое сердце отдано ему ⚽️ . Раньше был стереотип, что девушка не может разбираться в футболе🙅🏼 Лет 10-12 назад, когда я начинала им увлекаться, у меня был только один друг, который серьёзно относился к моей тяге к этому виду спорта, все остальные говорили: Это не для тебя🤦🏻‍♀️. Тогда это меня много обижало, задевало. Но прошли года, моя любовь все больше и больше. И уже не слышу этих фраз: Это не твоё. Все смерились😃 да и я очень рада, что больше нет этого стереотипа, что это женщина не может футбол любить и разбираться в нем❤️ Уже 10 лет я поддерживаю один клуб🔴🔵. Сколько матче позади. Сколько эмоции❤️💙 Но это очень очень круто😘 Ломайте стереотипы, любите себя и то что вам нравиться, и тогда все получится✅ #AsyaNik #футбол #стереотипы #любовькспорту #ломайтестереотипы #жизнь #счастье #цска #цвбп #девушкацска #cskagirls #vebarena #девушка #красносиний #цскавсегдабудетпервым #живидлясебя #плбс113

Публикация от 🌺Николаева Ася (@asya.nik01)

❤️💙

Публикация от Vika Petrunina (@vikapetrunina)

«Анжи» - «Амкар» - 1:0

Часто спрашивают, играю ли я в футбол, поэтому решила выложить пост на эту тему. Сразу же, как всегда, подчеркну, что это исключительно мое личное мнение, которое ни в коем разе не навязывается никому, каждый вправе думать и делать по-своему))) Так вот... Я НЕ играю футбол) Более того, я противник женского футбола. На мой взгляд, этот вид спорта исключительно мужской: на поле должны быть мужчины, а место женского пола на трибунах, либо у телевизора, если нет возможности попасть на стадион) Женская составляющая в футболе, по моему мнению, это вера, терпение, любовь, надежда со стороны трибун, то есть за спиной команды и игроков) Общеизвестно, что главная цель любой футбольной команды-это радость болельщиков, думаю, особую их касту составляют девушки-болельщицы) Возможно даже, кто-то забивает голы ради их улыбок 😁 А вообще, когда мне задают этот вопрос, я люблю говорить: "Я создана исключительно для трибун, чтобы болеть за играющих на поле" 😹 И в окончании поста, хочу всем напомнить, что буквально через пару часов стартует матч Анжи-Амкар💛💚 Приходите поддержать родной клуб🔥 #анжи #АнжиАмкар #рфпл #анжиарена #семьяанжи #анжиэтомы #фканжи #анжимахачкала

Публикация от ❤️М22/77А💛Ангел ФК Анжи👼🏻😹 (@diana_kelly_fox)

#анжиамкар

Публикация от Анастасия Анисимова (@llnst)

«Зенит» - «Рубин» - 2:1

Зенит-Рубин. 2-1 👏🏻⚽️ #Zenit#football #me#girl#summertime#saintpetersburg

Публикация от Kseniya Zagalskaya (@zagalskaya29)

⚽️😍 #зенитрубин

Публикация от @veronika_tikhonina

 «Краснодар» - «Тосно» - 2:0

☀️

Публикация от Natalia Samsonova (@__samsoon__)

Немного о том, как сегодня круто #краснодартосно #2:0 🙌🤗🎉

Публикация от Alina (@alina.logachewa)

«Уфа» - «Спартак» - 0:0

«Динамо» - «Урал» - 0:1

С моей конфетой ❤️ @anyakamburg #динамомосква #аренахимки

Публикация от 🕊🕊🕊 (@yuliasnejnaya)

🤔

Публикация от your_chii🐾 (@chilitaaa)

«Ростов» - «Ахмат» - 0:1

💛💙 с началом😍💁🏻 как всегда, спасибо за фото @lekhinboiko

Публикация от 🌞Ю Л И Я🌞 (@tvoi.son)

«Арсенал» - «СКА-Хабаровск» - 1:0

С победой #арсеналтула 👍🏻👌🏻 Первая игра в новом сезоне на родной Тульском земле принесла ФК "Арсенал" победу со счётом 1-0 над "СКА-Хабаровск". Оружейники боролись очень достойно, голом сегодня порадовал Сергей Ткачев. Отдельно слово благодарности хочется сказать главному тренеру ФК "Арсенал" Миодрагу Божовичу за оперативную и качественную подготовку игроков и всем болельщикам - за веру в любимую команду! Сегодня мы насладились, действительно, хорошим футболом!!!⚽️⚽️⚽️ #толькотулатолькопобеда #впередзатулу #арсенал #арсеналочка #арсеналтула #тула71 #туларулит #туларегион #тулаlife #тула

Публикация от Злата Журавлева 🇷🇺 (@zlata71)

#впередзатулу ____________ Сегодня, честно признаться, я была многому поражена на стадионе. Во-первых, тому, как туляки гордятся нашей командой, особенно чувствовалась эта атмосфера волнения, и радости, и спортивного духа, который действует как-то по-особенному, сплочая всё вокруг. Во-вторых, удивило то, как много приехало болельщиков, как кричал маленький трехлетний мальчик, что сидел позади меня: "Впелёд, Алсенал", как мужчина в инвалидном кресле и с шарфом-эмблемой, перекинутом через шею, направлялся в сторону стадиона - все это трогает до глубины души. Хочется, чтобы наш "Арсенал" всегда занимал только лучшие места, чтобы команда всегда хорошо играла и чтобы все надежды этих людей, что приходят на стадион всегда оправдывались.

Публикация от My name is Nataly 😉 (@aleshena)


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