Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 2-го тура РФПЛ

#впередзатулу ____________ Сегодня, честно признаться, я была многому поражена на стадионе. Во-первых, тому, как туляки гордятся нашей командой, особенно чувствовалась эта атмосфера волнения, и радости, и спортивного духа, который действует как-то по-особенному, сплочая всё вокруг. Во-вторых, удивило то, как много приехало болельщиков, как кричал маленький трехлетний мальчик, что сидел позади меня: "Впелёд, Алсенал", как мужчина в инвалидном кресле и с шарфом-эмблемой, перекинутом через шею, направлялся в сторону стадиона - все это трогает до глубины души. Хочется, чтобы наш "Арсенал" всегда занимал только лучшие места, чтобы команда всегда хорошо играла и чтобы все надежды этих людей, что приходят на стадион всегда оправдывались.

