«Матч ТВ» уходит в горы. Колонка Сергея Микулика

Фото: Георгий Джиоев

Прошлым сентябрем брал я для нашей газеты интервью у Карпина. С Валерием беседовать было всегда интересно - он любой вопрос влет мог парировать своим. К примеру, спрашиваешь, легче ли с помощью телевидения в тренеры вернуться, а он и отвечает: а может, наоборот? Кто-то хотел тебе пригласить, а потом послушал, что ты несешь с экрана - и от этой мысли отказался. Всем ведь мил не будешь - когда почти все время на виду.

Поговорили - я послал текст сначала Карпину на сверку, его все устроило, он перекинул написанное в пресс-службу «Матча», там тоже без претензий с пожеланиями обошлось, но потом, где только проскользнет слух об уходе Карпина с канала - мне на почту стали сыпаться опровержения с призывом никому не верить, а обращаться в пресс-службу - и там расскажут всю правду. Но мне, конечно, проще самому Валере было позвонить и поздравить его, например, с назначением начальником над всеми комментаторами. Он обещал не зазнаваться.

Но вчера к вечеру я получил официальное уведомление о том, что Карпин после 31 июля работать на канале больше не будет. И вскоре сел к «ящику» смотреть, чем заменят в сетке его «Тотальный разбор» - хотя, по идее, еще пару фирменных своих эфиров он волне мог бы успеть до ухода провести. Сел и загадал - если передачей о рыбалке, то это мы все проходили на примере канала «7ТВ» - там тоже сначала было много разного спорта, а потом вдруг стало очень много разной рыбалки - а зачем такому каналу люди, понимающие в футболе?

Заменили в итоге передачей об альпинизме - тоже, как нынче модно, «новый вектор развития»?

А ведь Валерий Георгиевич, если применительно к футболу, был не то что главной - единственной, по сути, удачей руководства «Матча». Он мог стать телезвездой и раньше, имея после расставания со «Спартаком» приглашение на «НТВ-плюс» от Василия Уткина, но тут возник вариант с «Мальоркой» - роман тренера с телевидением отложился. И попал на него Карпин транзитом через Армавир уже в то время, когда сочетания «НТВ-плюс» вместе с «Россией-2» сотрудникам, похоже, упоминать запрещено - как не существовало их никогда в природе, и новый канал возник с нуля и ни на чей опыт опереться его создателям было решительно невозможно.

Но ведь на самом деле все было давным-давно обкатано-опробовано. И даже чемпионат Испании нам много лет показывали - вот бы, кстати, где Карпину-то развернуться! Он ведь на испанском ТВ передачи вел - это сторона его таланта прошла пока мимо нас. И еще, конечно, архиинтересно было бы послушать его комментарии к первым официальным играм Слуцкого в Англии - опять же, Карпин один на весь наш футбол, кто схожей шкуре недавно побывал.

Однако талантливые люди, они чаще всего и независимы. И ни за что не поведутся на советы сверху быть в эфире слегка полояльнее к той или иной команде. И вообще, вспоминая нашу с ним прошлогоднюю беседу, должен сказать, что Карпин вел себя так, что едва ли кому из боссов топ-клубов захотелось бы иметь его своим главным тренером. И если уж с «Арсеналом», не лондонским, не срослось... Кстати, Валера говорил тогда еще, что контракт у него - бессрочный, до первого заинтересующего предложения. Смеялись еще, что отступные не предусмотрены.

Вот он и ушел - бесплатно и пока в никуда. Следующим вечером понедельника - про горы или про воду будем передачу смотреть?