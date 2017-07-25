«Ради таких голов миллионы людей смотрят футбол!»

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу и Российский посол Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» определил пять лучших голов, завершившегося в Санкт-Петербурге Чемпионата по футболу для Дружбы.



Чемпионат по футболу для Дружбы объединил представителей 64 стран, в том числе детей – девочек и мальчиков, включая детей из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америк. По итогам открытой жеребьевки, юные 12 летние футболисты образовали 8 Международных сборных Дружбы. Чемпионат прошел по олимпийской системе. Команды, выбывшие на этапе четвертьфиналов и полуфиналов, провели друг с другом серию дружеских встреч.

Пятое место Александр Кержаков отдал MVP Чемпионата, капитану Оранжевой сборной Дружбы – полузащитнику Роману Гораку (12 лет, Чехия).

«В первую очередь, стоит отметить ассистента Пола Монтана (12 лет, Испания), который разрезающей передачей вывел своего капитана один на один с вратарем. Исполнительское мастерство не подвело Романа, юный футболист хлестким ударом левой ноги в дальний угол распечатал Ивана Омазича (12 лет, Хорватия) вратаря Красной команды Дружбы» - прокомментировал выбор Александр.

На четвертое место российский бомбардир поставил гол Хуана Фернандеса (12 лет, Бразилия) - кудесника мяча из Южной Америки на Чемпионате по футболу для Дружбы, защищавшего цвета Фиолетовой команды.

«Футбол у представителей Южной Америки в крови. Удар с лета в касание кажется простым по замыслу, но сложным по исполнению, у вратаря Синей сборной Дружбы – Саде Мехик (12 лет, Эстония) не было шансов» - поделился впечатлениями от гола Кержаков.

Третье место, также досталось Хуану Фернандесу (12 лет, Бразилия) - представителю пентакампионов, гол со своей половины поля, забитый в финальной игре против Оранжевой сборной Дружбы сократил отставание в счете до минимума.

«Не смотря на явную ошибку Хонг Джуна (12 лет, Сингапур) - вратаря Оранжевых, на третье место я поставил гол форварда Фиолетовых. «Парашют» со своей половины поля доказывает, что игрок умнеет мыслить нестандартно и владеет разнообразным техническим арсеналом» - рассказал обладатель Кубка UEFA в составе испанской «Севильи».

Вторую ступень пьедестала, вновь за удар со своей половины поля, занял Хуан Фернандес (12 лет, Бразилия). Неукротимый бразилец огорчил российского вратаря Белой сборной Дружбы – Захара Бадюка (12 лет, Россия).

«Третий гол Хуана, доказывает правильность выбора двух предыдущих голов, юные футболисты из Южной Америки с раннего возраста демонстрируют свой талант. Форвард фиолетовых обладает техникой, скоростью и хорошим виденьем поля – основными качествами, необходимыми современному форварду» - объяснил выбор второго места трехкратный Чемпион России в составе Зенита (Санкт-Петербург), Александр Кержаков.

На первое место, российский бомбардир поставил гол полузащитника Оранжевой сборной Дружбы - Ивана Каско (12 лет, Аргентина), признанного самым результативным игроком международного Чемпионата по футболу для Дружбы. Мяч в ворота кипера Желтой сборной Дружбы Суджала Кахара (12 лет, Индия) полузащитник отправил пяткой.

«При выборе первого места не сомневался ни секунды, аргентинский игрок находился спиной к воротам и забил гол пяткой. Из-за подобных голов миллионы людей по всему миру смотрят футбол. Мяч стал украшением чемпионата» - подвел итог российский посол Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» Александр Кержаков.