Абсолютный лидер: Нерсес Исаакян выиграл обе гонки Mitjet в рамках этапа DTM

В конце прошедшей недели на подмосковной трассе Moscow Raceway уже в пятый раз состоялся этап DTM. Гонкой поддержки уик-энда знаменитого кузовного чемпионата выступила российская серия Mitjet.

Жизнь на этапе DTM бурлила, по крайней мере на протяжении выходных, когда началось самое интересное. Глядя на трибуны, могло показаться, что болельщиков не так много, но стоило спуститься к паддоку – и понимаешь, что это совсем не так. На выставочных стендах немецких автогигантов, принимающих участие в чемпионате DTM, в боксах, где можно было понаблюдать за работой механиков, и на всех мероприятиях – будь то автограф-сессия пилотов или компьютерный гоночный симулятор – было не протолкнуться.

Не чужой на этом празднике автоспорта была и серия Mitjet, у паддока которой останавливались сотни фанатов автоспорта, чтобы посмотреть и сфотографироваться с машиной или пообщаться с пилотами и механиками. Чего стоит хотя бы спонтанная автограф- и фотосессия технического директора и гонщика Mitjet Повиласа Янкавичюса, которого после воскресной гонки болельщики не отпускали порядка 40 минут!

Как оказалось, у Mitjet и DTM есть как минимум одно серьезное сходство. «И то, и другое – это прототипы, - объяснил генеральный директор и гонщик серии Борис Шульмейстер. - Чемпионат DTM называется кузовным, в него входят самые известные производители гражданских автомобилей Германии. Машины как бы являются автомобилями марок БМВ, «Ауди» и «Мерседес», но на самом деле, конечно же, нет. Это прототипы – то есть, как и Mitjet, таких автомобилей в природе не существует, они не ездят по дорогам общего пользования и не являются переделанными из гражданских в гоночные. Эти прототипы созданы специально для гонок и по сути ближе к «Формуле», чем к кузовному автомобилю, потому что внутри там находится монокок, в котором по центру сидит пилот, накрытый сверху большим колпаком. Лишь внешне всё это напоминает автомобили соответствующих марок. Конечно, прототип DTM намного мощнее и совершеннее нашего, зато мы гораздо более доступны!»

Машины Mitjet 2L не такие мощные, как в DTM, и ревут не так грозно, но зрителям интересно! Первая, субботняя, гонка запомнилась большим количеством обгонов – как раз то, что нужно болельщикам!

Главным героем старта стал Дмитрий Гвазава. Миновав Шульмейстера, он вскоре вступил в схватку с Янкавичюсом. Обойти литовского пилота получилось со второй попытки через несколько кругов. Впрочем, всё происходящее было явно на руку Нерсесу Исаакяну. Победитель квалификации, как и собирался, уверенно ушел в отрыв. В какой-то момент Гвазава, вышедший на второе место, сократил отставание до трех секунд, но в дальнейшем сосредоточился на обороне захваченной позиции. Борьбы лидеров не получилось, и Исаакян вплоть до финиша лишь наращивал преимущество.

Вне конкуренции самый молодой пилот Mitjet был и в воскресенье. Правда, стартовать Исаакяну пришлось уже не с первой, как в субботу, а с шестой позиции (в серии Mitjet вторую гонку первая шестерка пилотов начинает в обратном порядке). На старте Дмитрий Гвазава, как и накануне оказался в «коробочке», причем настолько плотной, что Михаил Макаровский после жесткого контакта был вынужден продолжить гонку с открытой дверью. Пострадал автомобиль и самого Гвазавы, но это не помешало ему вести активную борьбу с соперниками.

Сразу же в лидеры вышел Повилас Янкавичюс, однако на первой позиции литовский гонщик продержался недолго. Нерсес Исаакян, обогнавший сразу нескольких соперников, вскоре подкараулил и Янкавичюса. В дальнейшем, как признался Исаакян, развить преимущество для него было делом техники. Пока тройка преследователей вела плотную борьбу между собой, лидер стремительно увеличивал отрыв, который к финишу составил целых 17 секунд!





«Достаточно быстро получилось выйти на первую позицию, считаю, что мне помог опыт езды в плотной борьбе на старте. По скорости я был ненамного быстрее соперников, а отрыв в 17 секунд стал возможным благодаря той жаркой борьбе, которую вели пилоты позади. Хотел побить рекорд трассы, но, к сожалению, сегодня не получилось. Постараюсь решить этот вопрос как можно скорее!» - отметил победитель.

В сражении за вторую позицию, продолжавшемся до самого финиша, бескомпромиссную борьбу вел Дмитрий Гвазава, постоянно атаковавший Повиласа Янкавичюса и Бориса Шульмейстера. Чаще всего попытки обгона абхазский пилот предпринимал в последнем повороте, но делал это настолько рискованно, что раз за разом оказывался вне пределов трассы. В конце концов столь агрессивный стиль вождения закончился для Гвазавы разворотом на 360 градусов и потерей надежды на попадание в тройку призеров.

Янкавичюс, сосредоточившись исключительно на обороне второй позиции, сдерживал атаки Шульмейстера, хотя в заключительном повороте предпоследнего круга казалось, что генеральному директору Mitjet Series Russia все-таки удастся прорваться на вторую ступень пьедестала. Однако и эта атака была отбита.

Победителями гонок Mitjet в полупрофессиональном зачете стали Евгений Ружейников и Никита Худов.

Следующий, четвертый этап Кубка России состоится 11-12 августа в Казани!