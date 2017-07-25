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Чемпионы так не играют. Две ничьи «Спартака», как повод задуматься

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чемпионы так не играют. Две ничьи «Спартака», как повод задуматься
Фото: ФК «Спартак»

Статистика – интересная штука. С одной стороны, она знает все – с этим сложно поспорить. С другой стороны, статистика – это изучение прошлого, о котором все и так известно, но не будущего, которое можно только предполагать. Так как же нам относиться к тому, о чем говорит статистика, основанная на 25-летних наблюдениях?

Король голый?

Сейчас все это касается московского «Спартака», который начал свой первый за 16 лет сезон в статусе действующего чемпиона страны с двух ничейных результатов против не самых сильных соперников – новичка РФПЛ московского «Динамо» и «Уфы».

Можно искать сколь угодно много оправданий такому старту… Это и усталость лидеров команды после длительного сезона с домашним Кубком конфедераций. И какие-то травмы и проблемы с функциональным состоянием игроков. И дополнительная психологическая нагрузка на команду, которой защитить титул всегда сложнее, чем его завоевать. И…

Таких «и» может быть очень много. Но факт остается фактом: до «Спартака» действующий чемпион так натужно начинал сезон лишь раз за последние 25 лет – за всю историю чемпионата России. Речь идет о московском ЦСКА, впервые ставшим чемпионом России в 2003 году. Сезон 2004 года команда начала с двух ничьих. Если вы помните, тогда, 13 лет назад, армейский клуб свой титул защитить не смог. Чемпионское звание вернул себе столичный «Локомотив» Юрия Семина.

Этот старт в ранге действующего чемпиона стал самым неудачным в истории «Спартака», у которого подобных попыток было больше всего в нашей стране – десять. Причем, «Спартак» является единственным клубом, который шесть раз успешно защищал свое чемпионство – таким достижением вряд ли кто-то еще сможет похвастаться в ближайшее время.

Но эта статистика не самая страшная для команды Массимо Карреры, впервые в жизни проводящего полную предсезонную подготовку футбольного клуба. Во всяком случае, действующие чемпионы могут стартовать по-разному. Эти цифры не самые показательные, ведь в большинстве своем они касаются чемпионов, которые не смогли защитить свой титул.

Нечемпионский график

Гораздо более мрачно выглядит другая информация, которую удалось добыть, изучив 25-летнюю статистику чемпионатов России. Еще ни разу за всю историю российского футбола так, как «Спартак» в этом году, будущий чемпион страны не стартовал. Это касается и самого красно-белого клуба, и «Алании», и ЦСКА с «Зенитом», и «Локомотива» и даже казанского «Рубина». Все эти команды в свои чемпионские сезоны в первых двух турах набирали как минимум три очка – не меньше.

Сам «Спартак» в прошлом сезоне, например, в первых двух турах собрал максимальное количество очков, одержав две победы. Сейчас от прошлогоднего графика чемпионы уже отстают на четыре очка. А ведь в ближайших двух турах «Спартаку» предстоит встретиться с командами, которые пока в этом сезоне не только не знали поражений, но и выиграли все свои матчи – с «Краснодаром» и «Зенитом».

С другой стороны матчи с такими сильными соперниками – отличная возможность прекратить все эти разговоры. Даже четыре очка из шести в ближайших двух турах заставят замолчать скептиков и снимут напряжение с игроков «Спартака». А два стартовых матча – это ведь не так и много, чтобы всерьез судить о перспективах команды в чемпионате, правда же? Так что, дерзай, Каррера – все в этом мире когда-нибудь случается в первый раз!

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