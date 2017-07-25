Чемпионы так не играют. Две ничьи «Спартака», как повод задуматься
Статистика – интересная штука. С одной стороны, она знает
все – с этим сложно поспорить. С другой стороны, статистика – это изучение
прошлого, о котором все и так известно, но не будущего, которое можно только
предполагать. Так как же нам относиться к тому, о чем говорит статистика,
основанная на 25-летних наблюдениях?
Король голый?
Сейчас все это касается московского «Спартака», который
начал свой первый за 16 лет сезон в статусе действующего чемпиона страны с двух
ничейных результатов против не самых сильных соперников – новичка РФПЛ
московского «Динамо» и «Уфы».
Можно искать сколь угодно много оправданий такому старту…
Это и усталость лидеров команды после длительного сезона с домашним Кубком
конфедераций. И какие-то травмы и проблемы с функциональным состоянием игроков.
И дополнительная психологическая нагрузка на команду, которой защитить титул
всегда сложнее, чем его завоевать. И…
Таких «и» может быть очень много. Но факт остается фактом:
до «Спартака» действующий чемпион так натужно начинал сезон лишь раз за
последние 25 лет – за всю историю чемпионата России. Речь идет о московском
ЦСКА, впервые ставшим чемпионом России в 2003 году. Сезон 2004 года команда
начала с двух ничьих. Если вы помните, тогда, 13 лет назад, армейский клуб свой
титул защитить не смог. Чемпионское звание вернул себе столичный «Локомотив»
Юрия Семина.
Этот старт в ранге действующего чемпиона стал самым
неудачным в истории «Спартака», у которого подобных попыток было больше всего в
нашей стране – десять. Причем, «Спартак» является единственным клубом, который
шесть раз успешно защищал свое чемпионство – таким достижением вряд ли кто-то
еще сможет похвастаться в ближайшее время.
Но эта статистика не самая страшная для команды Массимо
Карреры, впервые в жизни проводящего полную предсезонную подготовку футбольного
клуба. Во всяком случае, действующие чемпионы могут стартовать по-разному. Эти
цифры не самые показательные, ведь в большинстве своем они касаются чемпионов,
которые не смогли защитить свой титул.
Нечемпионский график
Гораздо более мрачно выглядит другая информация, которую удалось добыть, изучив 25-летнюю статистику чемпионатов России. Еще ни разу за всю историю российского футбола так, как «Спартак» в этом году, будущий чемпион страны не стартовал. Это касается и самого красно-белого клуба, и «Алании», и ЦСКА с «Зенитом», и «Локомотива» и даже казанского «Рубина». Все эти команды в свои чемпионские сезоны в первых двух турах набирали как минимум три очка – не меньше.
Сам «Спартак» в прошлом сезоне, например, в первых двух турах собрал максимальное количество очков, одержав две победы. Сейчас от прошлогоднего графика чемпионы уже отстают на четыре очка. А ведь в ближайших двух турах «Спартаку» предстоит встретиться с командами, которые пока в этом сезоне не только не знали поражений, но и выиграли все свои матчи – с «Краснодаром» и «Зенитом».
С другой стороны матчи с такими сильными соперниками – отличная возможность прекратить все эти разговоры. Даже четыре очка из шести в ближайших двух турах заставят замолчать скептиков и снимут напряжение с игроков «Спартака». А два стартовых матча – это ведь не так и много, чтобы всерьез судить о перспективах команды в чемпионате, правда же? Так что, дерзай, Каррера – все в этом мире когда-нибудь случается в первый раз!