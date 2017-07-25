Евгений Ловчев: Кокорину и Дзюбе нужно за свои места держаться зубами

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев по итогам двух туров проанализировал игру фаворитов чемпионата.

1. Что со «Спартаком» - все идет по плану?

В прошлом сезоне я постоянно говорил одну и ту же вещь: я видел, как игроки настраиваются, как рвут на футбольном поле, но я не видел, как команда играет в футбол.

То же самое и сейчас происходит. Я не вижу, как они переходят из обороны в атаку, и вижу, что команде не хватает сыгранности. Ведь даже между нападающими нет связи. То Промес не отдаст пас Зе Луишу, когда ситуация этого требует, то наоборот.

В матче с «Уфой» я увидел старательную команду, которой в прошлом сезоне фартило, а в этом, по крайней мере, в двух играх, не фартит.

Я в своей жизни видел много тренерских команд. Год слежу за Каррерой. Да, было чемпионство, были яркие матчи. Но яркие не по качеству футбола, по выстроенности игры, а по эмоциям. Недаром футболисты говорили, что такого мотиватора они еще не видели. Но повторю: не вижу у «Спартака» связной игры.

И, если уж брать весь наш чемпионат, я вообще ни у кого ее не вижу. Единственной командой, у кого была игра – бердыевский «Ростов». В игре этой команды четко прослеживалась тренерская мысль: видно, чего он, Бердыев, хочет, как этого добивается и как претворяет в жизнь. Теперь жду, что тоже самое будет в «Рубине». Ведь после первого тайма в Питере в перерыве Бердыев внес в игру команды изменения, которые стали заметны на поле.

Что касается тренерской команды, то я это вижу и в «Локомотиве» - это борьба на каждом участке плюс семинский характер.

В отношении остальных команд, я не вижу тренерской мысли. Они, тренеры, по большому счету, болельщики. Называют состав на игру, а потом болеют, чтобы их команда выиграла.

2. «Зенит» пока играет натужно, но выигрывает. Что про питерскую команду скажете?

Это тот самый случай, когда у команды чемпионский фарт. Существует такое понятие. Игроков в распоряжении тренера немало, видимо, еще будут приобретения, но пока с составом Манчини не определился. В этой ситуации Кокорину и Дзюбе нужно за свои места держаться зубами.

Этот парень работал с Агуэро, Ибрагимовичем и Балотелли, он не будет ждать, когда футболисты наберут форму, и не станет заглядывать в паспорт – русский это игрок или иностранец? Он уже дал четкий посыл Кокорину и Дзюбе: поработав с ними всего месяц, сказал, что ребятам надо трудиться в десять раз больше.

Манчини пока разбирается с составом, кто там у него в распоряжении. Поэтому и ротация происходит. Пока вроде бы он делает ставку на новичков аргентинцев. Двое уже есть, хотят еще третьего купить. Но Манчини ни с кем церемониться не будет. Сыграл неудачно в Уфе Жулиано– угодил сразу на лавку.

3. Результат матча ЦСКА – «Локомотив» был для многих неожиданным. А как вам игра армейцев?

После первого тура все, и я в том числе, говорили, что у ЦСКА самая поставленная игра на момент старта чемпионата. Но, по большому счету, матч с «Локо» - это был провал. Я не понимаю эту влюбленность многих в Васина. Я выше привел пример Манчини и Жулиано. А здесь Васин не первый раз порет и все равно играет. В этом разница между не ангажированными иностранными тренерами и нашими. При счете 1:1, армейцы еще что-то показывали, а потом Васин привез себе, и тут же не забил в пустые ворота после ошибки на выходе Гилерме.

И что после матча сказал Гончаренко: он сказал, что с командой такое бывает. А мне милее тренеры, которые после таких матчей говорят – будем разбираться.

4. «Динамо» все эмоции и силы выплеснуло на «Спартак», из-за этого в матче с «Уралом» выглядело неубедительно?

«Динамо» все-таки пришло из первой лиги. Да, там почти все футболисты поиграли в премьер-лиге. Они старательные, но этого мало. Промес, Зе Луиш и Адриано – не ровня Бичераю, да и тому же Панченко, по большому счету. Они стараются, но нет какого-то преимущества. Поэтому один непонятный удар с фланга – и потеря важных очков.

Все надеются на Ионова – быстрый, игрок сборной. ЦСКА за ним охотился. Но я не видел, чтобы Ионов здорово играл в футбол, что в «Кубани», что в Питере. Но в воздухе витает мнение, что это хороший игрок да еще с русским паспортом.