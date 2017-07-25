Уйти в монастырь. Все о монастыре Шаолинь – факты, вымыслы и совсем сказки

Боевики 90-х показывали монастырь Шаолинь как кузницу неубиваемых бойцов. Если верить фильмам о кунг-фу, монахом Шаолиня становился только тот, кто учил боевое искусство тридцать лет и три года, мог стоять в стойке на одном пальце и прошел финальное испытание - лабиринт с 18 механическими роботами. Просто победить роботов было мало: нужно было еще перенести раскаленный чугунный шар, чтобы двери лабиринта открылись. Шар выжигал на теле татуировки – дракона на левой руке, тигра на правой.

Но так ли было на самом деле? «Советский спорт» разбирался, что стоит за брендом Шаолиньского монастыря.

Шаолинь как бренд

嵩山少林寺 #少林寺 #时来运转 #shaolin Публикация от bG (@mygoh55) Июл 25 2017 в 2:37 PDT

Официальный сайт Шаолиня с гордостью перечисляет: под торговой маркой «монастырь Шаолинь» зарегистрированы более двух сотен различных товаров. Монастырь имеет сеть аффилиатов (отделений) по всему миру. Сколько именно этих аффилиатов, не называется. «Дочки» монастыря существуют в США и Европе – среди учеников американского Шаолиня числится, например, рэппер RZA из группы Wu Tang Clan.

Кроме того, только в одном только Китае есть восемь храмов, которые сайт Шаолиня называет своими «суб-храмами» - то есть, дочерними храмами, которые входят в шаолиньскую сеть. Два храма из этих восьми тоже имеют в названии слово Шаолинь.





Формально, все финансовые дела монастыря Шаолинь ведет предприятие «Henan Shaolin Temple Industrial Development Co. Ltd». Судя по открытым источникам, в совет директоров этого предприятия входит ряд крупных китайских чиновников. С начала 80-х годов 20 века правительство Китая поддерживает Шаолинь как объект национального культурного наследия.

На средства «Henan Shaolin Temple Industrial Development Co. Ltd» восстанавливали здания и инфраструктуру монастыря. Одной из последних инвестиций стали 3 миллиона юаней (почти 27 миллионов рублей), на которые в 2008 году монастырь оснастили ванными и «лакшэри-туалетами для туристов», как назвало их китайское интернет-издание Xinhuanet.com.

Руссо туристо, облико морале

Туристические потоки – основной источник заработка монастыря Шаолинь и его аффилиатов. Монастырь ежегодно принимает группы желающих изучать кунг-фу и буддизм: по оценкам китайской прессы, ежедневно Шаолинь посещают до 5 тысяч человек, в дни буддийских праздников это число может увеличиваться в десять и более раз. Под брендом «Шаолинь» проходят многочисленные культурные фестивали.

Для того, чтобы попасть в Шаолинь, надо запросить приглашение в туристической службе монастыря: оно поможет получить визу. Ближайший населенный пункт к монастырю – город-миллионник Чжэнчжоу. Сайт Шаолиня сообщает: трансферные автобусы ходят к монастырю каждые 10 минут. Тут же публикуют и сводки о погоде: комфортнее всего изучать кунг-фу весной и ранней осенью, утверждает монастырский сайт. Зимой может быть холодно – до минус 10 градусов, а летом жарко - до 35 градусов днем.

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Большинство обитателей Шаолиня говорят только на китайском. Всего в монастыре проживают около 100 монахов и столько же послушников. Если верить официальному сайту Шаолиня, только 2 монаха в офисе настоятеля владеют английским языком. Параллельно с курсами единоборств и основ буддизма, Шаолинь организует уроки китайского языка для туристов и иностранных студентов.

Восставший из пепла

#Shaolin #kungfu #wushu #wayofmartialarts Публикация от Way Of Martial Arts (@wayofmartialarts) Июл 24 2017 в 12:46 PDT

Шаолинь пришел к своей сегодняшней популярности, благодаря кинематографу. В конце 70-х годов на волне популярности фильмов о кунг-фу, на экраны вышли сразу несколько картин о монахах-бойцах. К тому времени, реальный монастырь почти полвека лежал в руинах: в 1928 году здесь случился пожар, который, в числе прочих, уничтожил часть монастырской библиотеки.

Впервые Шаолинь упоминается в летописях в конце 5 века – с этого времени принято отсчитывать его историю. Известно, что в 6 веке группа монахов, которая владела неким боевым искусством, помогла удержаться на троне императору Тай-Цзуну. В благодарность, император позволил монастырю создать собственное войско.





Сцены в кино, где монахи Шаолиня сдают «выпускной экзамен» в смертельном лабиринте – выдумка китайских сценаристов. В реальности, такого лабиринта со смертоносными устройствами не существовало. Хотя, по некоторым сведениям, в годы правления династии Мин (14-17 век) в монастыре действительно использовали разнообразные тренажеры для тренировки боевых навыков. В их числе был и «китайский мальчик»: крутящееся бревно с палками, которое заставляло ученика уклоняться и ставить блоки.

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Легендой было и утверждение о существовании второго тайного монастыря – Южного Шаолиня. В кинематографе он предстает сакральным местом, скрытым в лесах, где мастера продолжают передавать избранным тайны боевого искусства. Уже в 20 веке исследователи выяснили, что миф о Южном Шаолине выдумали в средние века.

Лбы и пальцы

Британский журналист Мэтт Эванс, которому удалось попасть в британский филиал Шаолиня, описывает урок кунг-фу как изнурительный многочасовой тренинг. Он стартует с множества отжиманий на пальцах, прыжков, растяжки и «утиного бега» на корточках, а заканчивается изучением различных стоек – в каждой из которых нужно стоять до полного отказа мышц. Эванс пишет, что монахи тренируются ежедневно, уделяя тренингу по 6-8 часов ежедневно: они начинают тренировки с утра, затем прерываются на молитву, вновь тренировка, обед, и затем тренинг до самого вечера.

Американец и специалист по ММА Джимми Смит, который снимал ТВ-программы о единоборствах мира, добавляет, что специалисты кунг-фу уделяют много часов «набивке» различных частей тела: пальцев, локтей, кулаков, голеней и даже лбов. «Набивку» тренируют, совершая массу несильных ударов по твердым поверхностям. «Годы такой набивки превращают тело человека в сталь. Он буквально может прошибать кирпичи пальцами», - говорит Смит.

Скандалы и фейки

Don't forget to have fun when your training!👌 Публикация от motivation on a daily basis! (@calisthenicgirls) Июл 16 2017 в 3:31 PDT

Слава Шаолиня привлекает мошенников и авантюристов всех мастей: они учат «шаолиньскому» кунг-фу, открывают школы и центры под вывеской легендарного монастыря.

Официальный Шаолинь следит за использованием своей торговой марки и, время от времени, выступает с опровержениями. Одним из последних было заявление пресс-службы Шаолиня об открытии мошенниками «шаолиньской школы футбола».

Известный в Азии боец ММА Юи Лонг тоже стал объектом опровержения со стороны Шаолиня. Этнический китаец, Лонг выходил на бои в желтом монашеском одеянии и использовал, по его словам, «шаолиньскую технику железной рубашки»: Лонг принимал удары соперников на себя, утверждая, что они не приносят ему боли.

После того, как Лонг стал называть себя «Монахом Шаолиня №1», спикер монастыря выступил с официальным заявлением: «Этот человек – не один из нас и никогда не имел отношения к Шаолиню». Опровержение, впрочем, не помешало Лонгу и дальше именовать себя первым среди монашеской братии.



