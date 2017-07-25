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Александр Юдин: Зарипов всех пошлет и будет жить нормальной жизнью

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Александр Юдин: Зарипов всех пошлет и будет жить нормальной жизнью
Фото: «Советский спорт»

Бывший защитник СКА и сборной России высказался о дисквалификации Даниса Зарипова и рассказал про свое хоккейное долголетие.

В последнем регулярном чемпионате КХЛ Зарипов был не так результативен, как в предыдущие сезоны – 45 (16+29) очков в 56 матчах. Весной 36-летний хоккеист стал главным снайпером «Магнитки» и повторил рекорд Евгения Дадонова по голам в одном розыгрыше плей-офф – 15. Превзойти достижение не удалось, также и «Металлург» не смог защитить титул обладателей Кубка Гагарина.

Нападающему сейчас 36. В «Ак Барсе» он снова стал бы одним из лидеров по набранным очкам, если бы не дисквалификация за положительную допинг-пробу. Вообще немногим удается в таком возрасте играть на уровне КХЛ. Пока ничего не нашли у Сергея Мозякина, пытается вернуться в большую игру Виталий Вишневский. А в 2000-х таким долгожителем был экс-защитник СКА и серебряный призер чемпионата мира-2002 Александр Юдин.

– Удивлены, что с Данисом такое произошло? – вопрос Юдину от корреспондента «Советского спорта в Санкт-Петербурге» про дисквалификацию Зарипова.
– По идее он возрастной хоккеист, а бегает и прыгает хорошо. Значит, нашел то средство, чтобы хорошо играть. Вообще можно было его и не ловить – и так хорошо играет.

– В возрасте Зарипова надо прибегать к использованию препаратов, чтобы продлить спортивную карьеру?
– Не надо мешать, если играешь. Понятно, что на чемпионатах мира будут ловить за допинг. Хоккеистам он несильно помогает. Чем дольше бы Зарипов играл, тем больше бы радовал. Он столько всего выигрывал. Уже возраст такой, что себе надо помогать какими-то витаминами.

– В своей карьере их использовали?
– Я нет. Ел правильную пищу: красную рыбу, икру. Самое главное – я играл до 35 лет, и Третьяк мне говорил: «Закончи карьеру непобедимым». А после 35 каждый год считается за три, и организм изнашивается очень быстро. Не надо играть так долго. Но жизнь – такая штука. Если Зарипов выступает так долго – так он хоть заработает для внуков, правнуков и порадует игрой.

– Про псевдоэфедрин когда-нибудь слышали?
– Съел и молодец. Вообще надо ловить американцев и европейцев. Если живешь в Челябинске у завода – там больше вреда, чем после употребления допинга. Или у электростанции. Мне кажется, это вообще что-то от кашля: съел, чтобы больше не было температуры. Не надо Даниса трогать. Просто пожелаем ему удачи и простим его за все.

– Верите, что он вернется?
– Думаю, он всех пошлет и будет жить нормальной жизнью. Надо просто отпустить человека. Кто будет ждать два года? У него свои дела, а мы потеряли еще одного замечательного хоккеиста.

– Зарипов помог бы на Олимпийских играх?
– Да хватит, он уже старенький. Данис бы просто помог своей команде и радовал бы голами. 

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