Дзюба, Жулиано или Полоз? Уравнение для Роберто Манчини

В четверг «Зенит» сыграет в Израиле с «Бней-Йегудой» в рамках Лиги Европы. Обозреватель «Советского спорта» о задаче, которую должен решить главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

РЕБЯТА, УСТУПИТЕ МЕСТЕЧКО

Во втором туре премьер-лиги «Зенит» выиграл у «Рубина» благодаря дублю новичка Себастьяна Дриусси. Аргентинец дважды пробил из пределов штрафной и оба удара стали голевыми. Очень круто для игрока, который проводил первый официальной матч в стартовом составе новой команды.

В общей сложности в активе Дриусси в игре с «Рубином» четыре удара - больше всех в «Зените». А ведь на острие аргентинец играл лишь в последние 15 минут встречи, тогда как большую часть матча провел в роли атакующего полузащитника («Зенит» в начале сезона использует схему 4-2-3-1). Кроме Себастьяна из зенитовцев больше одного раза по воротам «Рубина» пробил вообще лишь один игрок - Александр Кокорин. На его счету два удара. У Артема Дзюбы столько выстрелов по итогам двух туров.

Уже только двумя своими голами Дриусси заслужил право вновь выйти в стартовом составе. Но он еще показал умение быть важным элементом комбинационной игры. В матче с «Рубином» аргентинец сделал 35 передач, 32 из них дошли до адресатов (91%). Вернее, это умение аргентинец подтвердил. Первая демонстрация комбинационных навыков была у южноамериканца в далеком Хабаровске. Выйдя на замену в игре со «СКА-Хабаровском», он не выглядел человеком, который только что впервые совершил путешествие на край света. Из 17 его передач 16 стали точными (94%). В том числе Дриусси поучаствовал в голевой атаке. Даже интересно, что должно случиться, чтобы он ошибался в передачах? Создается ощущение, что отправь Себастьяна в космос - и он сохранит мяч.

Если в четверг Роберто Манчини решит задействовать сильнейших, то Дриусси должен выйти в стартовом составе. А вот на какую позицию - атакующего полузащитника или нападающего - вопрос. Другого игрока, который зарекомендовал бы себя в атаке так здорово, как Дриусси, в «Зените» нет.

Напрашивается отправка в запас Артема Дзюбы, который в первых турах отметился лишь двумя ударами. Но кто тогда сыграет на позиции атакующего полузащитника? Жулиано? Вспомнить бы, когда он в последний раз блистал. В этом сезоне они с Дзюбой похожи на партизанов - оба молчат. В активе Жулиано нынче два удара и одна опасная передача.

НЕОДНОЗНАЧНЫЙ ВЫБОР

В хорошее время живем - Интернет знает все. Но в ситуации с Жулиано даже он подзавис. Последний раз в официальной игре бразилец забивал еще 26 апреля. На его счету победный гол в ворота «Оренбурга», забитый с пенальти. А с игры Жулиано поражал ворота еще при сугробах на улице - 23 феврале в домашнем матче Лиги Европы с «Андерлехтом», который «Зенит» выиграл 3:1, он сделал дубль.

Может, с голевыми передачами у Жулиано лучше? За всю весну в активе Жулиано их пять. Одну он сделал в уже упомянутом матче с «Андерлехтом». Четыре других пришлись на поединки с грозными «Крыльями Советов», «Томью», «Арсеналом» и «Уралом». Две из этих команд были настолько грозными, что очутились в ФНЛ, а одна спаслась лишь в стыковых матчах.

В первой игре сезона - со «СКА-Хабаровском» - Жулиано вышел в стартовом составе. Но опасных моментов не сочинял - на его счету нет ключевых и обостряющих передач. На ударную позицию бразилец вышел лишь один раз - не попал по воротам из-за пределов штрафной площади. Поэтому он был в той встрече заменен, а игру с «Рубином» начал на скамейке запасных.

Если бы у «Зенита» было два Дриусси, то следующую игру Дзюба начал бы на скамейке запасных. Вместе с Жулиано. Так как еще одного Дриусси нет, ситуация не однозначна. Поэтому Дзюба может остаться в стартовом составе.

ВОЗМОЖНОСТЬ УДИВИТЬ

В соперничестве с Жулиано у Дзюбы есть один козырь. Посмотрите на геометрию голов «Зенита» в начавшемся сезоне - два из четырех были забиты после подач с флангов, один в результате прострела. Дзюба в такой ситуации может быть полезен даже как отвлекающий игрок - не уделять внимание ему не могут. Когда «Зенит» забивал первый гол «Рубину», Дзюбу держали, а вот Кокорина и Дриусси забыли. Жулиано во фланговой игре менее полезен.

Впрочем, у Роберто Манчини есть возможность удивить. Почему итальянец должен делать выбор именно между Дзюбой и Жулиано? Кто сказал, что он всегда будет использовать схему 4-2-3-1? Если доверия к этим игрокам у тренера нет, то он может изменить тактические модуль на 4-4-2 и сделать ставку на Дмитрия Полоза. Вот кто из сложившейся ситуации может извлечь максимум пользы.

В какой еще ситуации довериться Полозу, если не сейчас? Зачем тогда его вообще было брать?

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