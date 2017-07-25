Александр Гуськов: Теоретически Зарипов может рассчитывать на контракт в НХЛ

Хоккейный эксперт Александр Гуськов в интервью «Советскому спорту» поделился мнением о дисквалификации Даниса Зарипова.

- Новость о дисквалификации Даниса Зарипова застала всех врасплох…

- Это большая неожиданность. Можно сказать, шок. Потому что межсезонье для «Ак Барса» и казанских болельщиков выдалось отличным – они получили великолепного игрока. Эта новость, я думаю, ошарашила всех, в том числе и самого Даниса. Я думаю, к этому никто не был готов.

- Если бы я знал, как все было на самом деле и кто виновен, то мог бы как-то комментировать эту ситуацию. Вина Зарипова окончательно не доказана, поэтому нельзя говорить о том, что он обманщик. Сейчас очень сильно ужесточаются допинговые правила, спорт предъявляет все больше требований к физическому состоянию спортсменов, но при этом в список запрещенных все чаще попадают препараты, которые помогают сохранять им здоровье. Все это приводит к тому, что можно элементарно попасться на каплях в нос. Я думаю, что сперва надо разобраться, как именно все происходило и только потом уже делать какие-то выводы. Я не думаю, что игроки могут намеренно принимать запрещенные препараты, ведь они прекрасно знают, что после любой игры их могут забрать на допинг-контроль. Это слишком серьезный риск. Хоккеисты зарабатывают огромные деньги и понимают, что малейшая ошибка такого плана может привести к тому, что они все потеряют.

- В крови Зарипова был обнаружен псевдоэфедрин и следы диуретиков, которые способствовали его вымыванию. По вашему такая схема возможна без участия врачей?

- Я никого в этой ситуации не хочу обвинять – ни спортсмена, ни врача, который, может быть, что-то посоветовал ему. Осознанный прием запрещенных препаратов – невероятный риск, на который пойдут единицы.

- Для сборной России дисквалификация Даниса серьезная потеря?

- Я не знаю, как бы в этом сезоне выступал Зарипов. Вполне может быть, что по каким-то игровым параметрам он бы сборной не подошел. Но в то же время, он мог бы оставаться кандидатом в национальную команду и надеялся попасть на Олимпиаду. Я думаю, что в этой ситуации стоит подумать не столько о сборной, сколько о том, что в КХЛ не будет человека, у которого есть чему поучиться молодежи. Сейчас у нас не так много игроков, на которых можно смотреть и учиться, не только в игровом плане, но и в профессиональном. В лице Зарипова российский хоккей теряет очень многое.

- Данису стоит рассмотреть вариант с продолжением карьеры за океаном?

- Определенные моменты в нашей жизни зачастую толкают нас на серьезные изменения. Когда было все нормально, Зарипов даже не думал о том, чтобы продолжить карьеру в Северной Америке. Но сейчас я бы не стал исключать возможности, что в 36 лет он сыграет в НХЛ. Почему бы нет? Тут многое зависит от того, как сработают агенты и от конкретной заинтересованности североамериканских клубов. Если в этой ситуации все сработают профессионально, то как минимум на однолетний контракт Зарипов может рассчитывать.

- Его уровня хватит, чтобы проявить себя в НХЛ?

- Если не сравнивать нашу лигу с НХЛ, можно посмотреть на то, как он выступал на международном уровне. На чемпионатах мира быстрая, темповая игра, много борьбы. Этот уровень близок к НХО. Данис даже без своих привычных партнеров по «Магнитке» в сборной не терялся, забивал голы и находил взаимопонимание со всеми игроками.

- На вашей памяти были случаи, когда партнеры по команде намеренно употребляли запрещенные препараты?

- Нет, игроки ведь понимают, что это риск. Перед сезоном клубы всегда консультируют хоккеистов по антидопинговым вопросам. Зачастую в контрактах прописывается, что игрок не может ничего употреблять без разрешения клубного врача. Поэтому никто самолечением не занимался и в аптеке ничего лишнего не покупал.