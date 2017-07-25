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И дежурная «сотка» в финале

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
И дежурная «сотка» в финале

В Краснодаре завершились соревнования по баскетболу (юноши) и пулевой стрельбе, а в Белгороде лучших определили тяжелоатлеты. Москва выиграла два вида, а в стрельбе стала третьей.

ЭТОТ ПАРКЕТ ТОПТАЛИ ЗВЕЗДЫ ЕВРОЛИГИ

В краснодарском «Баскет-Холле» хорошо. На улице – серьезная жара, а внутри – кондиционеры, 23–24 градуса и очень комфортно. Шесть раздевалок, два зала (главный с трибунами на 7000 мест), два табло, великолепная акустика и самое современное оборудование… Здесь играет ПБК «Локомотив-Кубань», один из лучших клубов страны. Год назад кубанцы пошумели в Европе и стали третьими в Евролиге. Поэтому здешний паркет топтали почти все звезды европейского баскетбола. Гендиректор местного клуба Алексей Саврасенко прямо сказал: «Завидую этим парням, они играют в одном из лучших баскетбольных залов страны».

Саврасенко пришел на полуфиналы в чудесных молодежных кедах и очень эмоционально, с размахиванием руками и подсказками, болел за своих. Сборная Краснодарского края на глазах большого (и в прямом, и в переносном смысле) игрока, а теперь начальника не подвела и победила сверстников из Самарской области 85:54.

В финале краснодарцев уже ждала Москва. Москвичи на этом турнире – вне конкуренции. Лишь в одном из пяти матчей они не смогли добраться до сотни набранных очков. Тренеры соперников ворчат – мол, что можно поделать с профессионалами. Но парням-то по 15 лет, и занимаются они в таких-же школах олимпийского резерва, какие есть во всех баскетбольных центрах. Другой вопрос – конкуренция и возможность встречаться с сильными соперниками. Этого добра в столице предостаточно.

Решающий матч начинается с рывка хозяев (0:5). В легком шоке все: и юные краснодарцы, и их болельщики, и родители игроков из Москвы, которых всегда много на любых соревнованиях. Мамочки-москвички охают и ахают, когда завязывается жесткая борьба.

Но лидерство Краснодара длится ровно 2 минуты – Москва набирает 13 очков и больше близко к себе соперника не подпустит. Счет первой четверти (28:11) – как заявка на очередную сотню. К большому перерыву – 55:20, а в итоге – 109:41. Лучшие в составе москвичей – Павел Савков (22 очка) и Михаил Беленицкий (18) – набрали в сумме почти столько же, сколько все соперники. Еще четверо «разменяли» десятку.

«С ПОДРОСТКАМИ ПО-ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ»

За третье место встретились сборные Самарской и Воронежской областей. «Все кроссовки взяли?» – спрашивает представитель воронежской команды. Вот такие «профи». Контролировать пока еще нужно все!

После третьей четверти Воронеж ведет «+17», но наставник распекает игроков за малейшие помарки. После матча, который его команда выиграла 71:41, Андрей Скоморохов будет пожимать плечами: «С подростками по-другому нельзя. Мы с Краснодаром выигрывали к большому перерыву очень крупно, а в итоге уступили семь очков». Наставник признался, что рассчитывал на попадание в финал, но и бронза для Воронежа – тоже неплохой результат.

Спартакиада – это не только финал и битва за бронзу. Здесь любой стык решающий, и седьмое место приносит очков в копилку региона больше, чем восьмое, а пятое – больше, чем шестое. «Дай сразу ему пас!» – кричит подопечному тренер сборной Московской области. За минуту до конца подмосковные баскетболисты горят в игре с командой Красноярского края с разницей в 12 очков. Все думали, что они будут бороться за золото, а в итоге сборная Московской области даже осталась без полуфинала. Команда собрана на базе БК «Химки». А это – второй клуб страны, регулярный участник турнира Евролиги. Такое родство давит очень прилично. Все ждут если не побед, то как минимум медалей. А у мальчишек от таких ожиданий коленки дрожат. Дома наставников наверняка ждет серьезный разговор с начальством.

СТАТИСТИКА

Баскетбол (юноши). ФИНАЛ. Москва – Краснодарский край – 109:41. За 3-е место. Воронежская область – Самарская область – 71:41.

Пулевая стрельба. Командный зачет. 1. Удмуртская республика. 2. Московская область. 3. Москва.

Тяжелая атлетика. 1. Москва. 2. Кемеровская область. 3. Московская область.

Краснодар.

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