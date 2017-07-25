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«Палец Ефимовой жутко бесит американку Кинг». Дуэль года: настал момент истины!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Палец Ефимовой жутко бесит американку Кинг». Дуэль года: настал момент истины!

Это главная дуэль года – Юлия Ефимова (Россия) против Лилли Кинг (США) в финале 100 м брассом на чемпионате мира в Будапеште.

КИНГ ПОХОЖА НА БАБУШКУ

Как вы помните, Юлия Ефимова в понедельник роскошно выступила в полуфинале 100 м брассом, показав 1.04,36. Это всего на 0,01 секунды хуже мирового рекорда, который принадлежит Руте Мейлутите из Литвы. Пока принадлежит.

Американка Лилли Кинг едва не выпрыгнула из купальника и показала 1.04,53. Так быстро она не плавала никогда в жизни! Но даже этого не хватило для того, чтобы дотянуться до Ефимовой. Отставание в 0,17 секунды – это серьезно. С другой стороны, это всего лишь удачное касание. Попал ты в него или нет.

И что делать со всей этой информацией? С одной стороны, правы те, кто говорят, что за полуфиналы не вручают медали. И мировой рекорд без 0,01 секунды засчитать нельзя. А последний шаг – он трудный самый.

С другой – Ефимова этим психологически давит на соперниц. И вот уже американка Кинг задергалась, вспоминая бразильскую историю с пальцем. Тогда Юлия тоже выступила в предварительном заплыве на стометровке. И подняла палец вверх, став первой в том старте. Это показали по монитору в комнате вызова, где находились спортсменки, в том числе Кинг. Так вот Лилли это так задело, что она подошла к телевизору и начала грозить ему пальцем, будто старая бабушка.


Потом Кинг объяснила это так: «Я не согласна с тем, что Ефимова допущена до Олимпиады. Ты победно поднимаешь палец вверх, но была поймана на допинге. И моя победа над Ефимовой – это победа чистого спорта».

При том, что Юлия Ефимова совершенно легально была допущена до Олимпиады в Рио, не нарушив никаких правил. Сама Кинг победила в финале 100 м брассом, нечисто выполнив касание бортика при повороте – и как раз это можно было оспорить.

Застарелое противостояние, в которое замешана политика – вот на чем держится интерес к этому финалу в Будапеште. Самому крутому и интригующему на чемпионате мира.

ПРОБЛЕМЫ СО СТАРТОМ

По уровню подготовки Ефимова сейчас находится на таком фантастическом уровне, что не знает себе конкуренток. Но не надо рисовать ее в образе Терминатора, который выжигает вокруг все живое. Эх, если бы Юля выполняла старт и плыла первый отрезок как Рута Мейлутите! Вот литовка делает старт как мужчина – сильный, мощный. В этом Ефимова уступает, но благодаря своему запредельному уровню отыгрывает фору на дистанции.

«Да, Юля неважно делает стартовый прыжок, - признает трехкратный призер Олимпиад в брассе, главный редактор журнала «Плавание» Дмитрий Волков. – Проигрывает в этом не только Мейлутите и Кинг, но шести пловчихам в финале. Это непозволительная роскошь. Идут годы, девочка тренируется, показывает лучшие результаты в мире. Но старт остается ахиллесовой пятой Ефимовой».

И это же колоссальное преимущество Юли. Представляете, если она этот недостаток все-таки исправит? Это же будет супервуман! Вот для чего на сборы Efimova Team в испанском городке Матаро был приглашен знаменитый пловец Рональд Шуман, который шесть дней работал над тем, чтобы поставить Ефимовой этот стартовый прыжок. Ведь сам пловец из ЮАР как раз славился этим техническим элементом.

И в финале Юлия соревновалась даже не с Мейлутите или с Кинг, а со своим стартом. Если выполнить его идеально и сильно, то золото у Ефимовой в кармане. И вы ведь видели, что в полуфинале, где россиянка едва не установила мировой рекорд, после первого полтинника она была только четвертой (30,67) – после Кинг (29,90), Мейлутите (30,18) и еще одной американки Кэти Мейли (30,56).

«Вообще это и тактика Ефимовой – она поначалу чуть отпускает конкуренток, чтобы проглотить их на финише, - добавляет Волков. – Это рискованно в борьбе за золото, можно ведь и не догнать. Но я не сомневаюсь, что Юля сейчас – лучшая брассистка на планете, и в Будапеште потенциально способна бить мировой рекорд».

Будет ли это? Увидим – финал на 100 м брассом стоит последним в программе вечера. 20.17 по московскому времени – не пропустите!

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