Топ-10 самых дорогих трансферов в истории футбола (до Неймара)

Отмечая завершение эпопеи с 222-миллионным трансфером Неймара, «Советский спорт» вспоминает, какими были самые дорогие футбольные трансферы до перехода бразильца в «Пари Сен-Жермен».

1. Поль Погба (Франция) «Ювентус» –> «Манчестер Юнайтед» 105 млн € (2016 год)

«Манчестер Юнайтед» вернул французского полузащитника, которого в 2012 году продал в «Ювентус» за 800 тысяч евро. За четыре года в Италии Погба вырос в самого дорогого футболиста мира. Агент Мино Райола получил со сделки 20 миллионов евро.

2. Гарет Бэйл (Уэльс) «Тоттенхэм» –> «Реал» 100 млн € (2013)

Несговорчивого владельца «Тоттенхэма» Дэниэла Леви боссы «Реала» уговорили за 100 миллионов евро. Как сказал агент валлийца Джонатан Барнетт, переговоры продолжались 110 дней, а подписание пресс-релиза по случаю объявления трансфера заняло два часа.

3. Криштиану Роналду (Португалия) «Манчестер Юнайтед» –> «Реал» 94 млн € (2009)

Алекс Фергюсон искренне считал, что Роналду не продается. Наверное, так бы и было, если бы в «Реал» не вернулся Флорентино Перес. После этого Фергюсон впустую потратил 12 часов, уговаривая Роналду остаться.

4. Гонсало Игуаин (Аргентина) «Наполи» –> «Ювентус» 90 млн € (2016)

Игуаин побил рекорд результативности серии A. Этого оказалось достаточно для еще одного итальянского рекорда – трансферного. «Ювентус» просто активировал опцию об отступных, и «Наполи» ничего не смог поделать.

5. Неймар (Бразилия) «Сантос» –> «Барселона» 88,2 млн € (2013)

«Сантос» и «Барселона» провернули очень сложную сделку, к расследованию которой впоследствии возвращались еще не раз. По версии «Барселоны», «Сантос» получил только 14 миллионов. Шесть миллионов – это подписной бонус, еще два – агентские, но больше всех заработал отец Неймара – 33 миллиона.

6. Ромелу Лукаку (Бельгия) «Эвертон» –> «Манчестер Юнайтед» 85 млн € (2017)

Лукаку заранее начал готовить свой трансфер, заявляя по ходу прошлого сезона, что хочет играть в Лиге чемпионов. Все ждали, что это произойдет в «Челси», но предложение Манчестер Юнайтед» заставило бельгийца забыть, что он идет к тренеру, который три года назад дал добро на его продажу из «Челси» в «Эвертон».

7. Луис Суарес (Уругвай) «Ливерпуль» –> «Барселона» 82,3 млн € (2014)

После 82 голов и двух длительных дисквалификаций в «Ливерпуле» Суарес перешел в «Барселону», карьера в которой также началась с дисквалификации. До октября форвард не мог играть, потому что в июне на чемпионате мира укусил Джорджо Кьеллини.

8. Хамес Родригес (Колумбия) «Монако» –> «Реал» 79,8 млн € (2014)

В «Реале» остались под большим впечатлением от лучшего бомбардира чемпионата мира в Бразилии, но для чего он команде знал, похоже, только Карло Анчелотти. Теперь они снова вместе – только уже в «Баварии».

9. Анхель Ди Мария (Аргентина) «Реал» –> «Манчестер Юнайтед» 75,6 млн € (2014)

Единственный игрок из Топ-10, который уже не принадлежит клубу. Ди Мария быстро понял, что жизнь в Англии никак ему не подходит, и попросил его продать. Спустя год «Манчестер Юнайтед» продал аргентинца в «ПСЖ» за 64 миллиона, а сам игрок писал письма болельщикам англичан и объяснял, что было не так в Манчестере.

10. Кевин Де Брюйне (Бельгия) «Вольфсбург» –> «Манчестер Сити» 74 млн € (2015)

Как и другой бельгиец Лукаку, Де Брюйне когда-то также принадлежал «Челси» и уходил в аренду в «Вердер», а вернулся в Англию уже как игрок «Манчестер Сити».