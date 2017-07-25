«Больно было так, что хотелось плакать…» Адски тяжелая медаль чемпионата мира

Российский пловец Александр Красных завоевал бронзу в финале дистанции 200 м вольным стилем.

Верилось, что в мужском финале 200 м вольным стилем может быть медаль. Сразу семь из восьми пловцов имели время 1.45 с копейками. Среди них – Александр Красных (1.45,47) и Михаил Довгалюк (1.45,74).

После первого полтинника россияне не претендовали на призы. Довгалюк подтянулся до четвертого места, но на финиш его не хватило. Зато Красных разогнался так, что выплыл на бронзу!

Александр Владимирович Красных, 22 лет от роду, появился на свет в городке Бугульма республики Татарстан, где комендантом служил Ярослав Гашек, автор знаменитого «Швейка». На чемпионате мира Красных уже брал золото в эстафете 4х200 м, но это было на короткой воде. И вот – его самая пока престижная медаль в карьере.

- Материться нельзя, да? – уточнил Александр, появившись в микст-зоне. Мы ему это легко разрешили.

- Просто ж#па! – Красных тяжело дышал, но был счастлив. – Думал, не доплыву.

- Помогало, что победитель гонки Сунь Ян плыл по соседней дорожке?

- Помнится, на Олимпиаде передо мной поперли двое с обеих сторон. Но это не помогает, я скажу.

- Так тяжело не было никогда?

- Было, но не до такой степени. На 175 метрах меня просто вырубило. Дальше не помню ничего.

- Последний полтинник у вас получился 26,98. Это второй результат финала, лучше только у Сунь Яна (26,35).

- Наверное, поэтому и вырубило. Больно было так, что хотелось плакать.

- Вы обогнали Данкана Скотта и Джеймса Гая из Великобритании, а ведь это сильные пловцы.

- Это очень порадовало. Кажется, я Скотта обошел на 0,04 секунды.

- Вам часто так везет?

- Однажды на первенстве России я выиграл 0,02 секунды у Довгалюка. Бодались на четырехсотке. Извините, мне очень сложно стоять, - сказал Александр и выронил бутылку.

- Последний вопрос: вы абсолютно счастливы или есть мотивация достать Сунь Яна?

- Но олимпийским чемпионом я же еще не стал!

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200 м в/с. 1. Сунь Ян (Китай) – 1.44,39. 2. Хаас (США) – 1.45,04. 3. Красных (РОССИЯ) – 1.45,23… 7. Довгалюк (РОССИЯ) – 1.46,02.