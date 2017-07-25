«На чемпионате мира даже рингтон с российским гимном запретили»

Барьерист Сергей Шубенков – о предстоящем чемпионате мира, запрете российской символики в Лондоне, английской кухне и завершении карьеры Усэйна Болта.

«НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФЛАГ НА БЕГ НЕ ВЛИЯЕТ»

- После первых стартов в этом году вы говорили, что ощущаете себя не лучшим образом. Как дела сейчас – перед чемпионатом мира? – начинаем беседу с Шубенковым.

- Отлично! Понятно, что в колею сразу не войдешь – тем более, после вынужденный долгой паузы. Но теперь все нормально. Подготовка идет по плану, ощущаю себя хорошо. Разбегался, результаты показал хорошие – даже для себя. Есть время 13,01, что придает уверенности. В общем, в Лондон ехать не стыдно.

- За сколько надо пробежать на чемпионате, чтобы взять золото?

- Гарантировано? За 12,80, - смеется Шубенков. – И то не факт, что кто-то в этот день не пробежит быстрее. Такие вещи нельзя спланировать заранее. Просто буду выкладываться по максимуму.

- Летите один?

- С личным тренером. А больше мне никто и не нужен! Хотя, массажиста было бы неплохо взять… Но что поделать, раз у нас усеченная делегация. Вообще, на тех же этапах Бриллиантовой лиги я даже без тренера выступаю. А медицинскую поддержку обеспечат организаторы и IAAF. В конце концов, на чемпионат мира больше 200 сборных прилетает, и далеко не все могут себе позволить врачей и массажистов. Так что на месте кто-то будет работать. Другое дело, что, надеюсь, медицинская помощь мне не понадобится.

- Уже представляете, каково это – выступать на чемпионате мира не за свою страну?

- У меня есть опыт, я теперь точно знаю – технически тот факт, что ты выходишь на дорожку под нейтральным флагом, никак на твой результат не влияет. В этом плане чувствуешь себя обычно. В Лондоне будет также.

- Негативной реакции местных болельщиков не боитесь?

- За публику ничего сказать не могу. У них там головы загажены капитально… Так что ждать можно чего угодно.

- А российских зрителей на трибунах ждете?

- В Лондоне такой стадион огромный, что перед забегом сложно будет кого-то разглядеть. Но после финиша обязательно буду высматривать.

«К БОЛТУ ТАК ПРОСТО НЕ ПРОБРАТЬСЯ»

- Инструктаж о том, что недопустима любая российская символика, уже прошли?

- Нам рассылали правила, но я их, если честно, не читал, - признается Шубенков. – Хотя прекрасно знаю, о чем речь. Майки нельзя, флаги нельзя, рюкзаки нельзя… Косметика, татушки, если хоть как-то на Россию намекают – под запретом. Есть тату запрещенное – залепят непрозрачным скотчем. Даже рингтон на мобильнике с нашим гимном не имеем права поставить – об этом специально предупредили.

- И произносить «Россия» в микст-зоне тоже.

- Звучит глупо, но такие вещи вполне вписываются в логику IAAF. А логика простая – нашей страны на международной арене быть не должно. Ни в каком виде.

- А как насчет матрешек, шапок-ушанок?

- Там, конечно, до карикатурных решений доходят, но вы их превзошли! – смеется Шубенков. – Впрочем, ждать можно, чего угодно…

- Соперники как реагируют на то, что наши атлеты – хоть и под нейтральным флагом – будут выступать на чемпионате мира?

- Лично мне иностранцы говорили, что рады снова меня видеть на дорожке. Кто-то более сдержано, кто-то более искренне, но тем не менее… А так большинство в детали того, что происходит с российской сборной, не вдается. Легкая атлетика – огромный мир, за всеми событиями не уследишь. Люди думают прежде всего о том, что происходит в их дисциплине и в их команде. Думаю, это самая верная позиция.

- Англия еще плохой едой славится. Думали об этом?

- Вот вы сейчас напомнили – и я расстроился… Повара-то своего у нас нет, мы же – не футбольная сборная! Часто слышал, что кухня на островах – специфическая. Словно ненатуральная. Побывал в Лондоне, побывал в Шотландии – убедился, что так и есть. Приходишь на обед, смотришь, что дают: такое ощущение, что здесь «Картофельный салат – наше все!». Хотя салат-то – две картошины и куча травы… В общем, печаль. Даже не знаю, как придется выкручиваться.

- Этот чемпионат мира станет последним в карьере Усейна Болта. Планируете с ним фото сделать перед тем, как «Молния» завершит карьеру?

- Что-то мне страшно к нему за «себяшечкой» подходить, - смеется Шубенков. – Бывало, что я фоткал, как кто-то фоткается с Болтом. Но чтобы сам с ним селфи делал… Нет. Да к Усейну так просто и не пробраться. Он как на камеру себя ведет, такой и в жизни. Звезда! И к нему всегда очередь – в том числе, из спортсменов.

- Не удивляет, что Усейн так рано решил уйти из спорта?

- Он – феномен, конечно. Невероятный атлет. С уходом Болтом завершится целая эра в легкой атлетике. И вроде, не старый еще, но парня можно понять. Он же выиграл все, что мог. Столько медалей! Рекордов! Чего еще хотеть? К чему стремиться?