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Первая серьезная проверка для Аленичева. Анонс 4-го тура ФНЛ

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Аленичев
Дмитрий АленичевФото: ФК «Енисей»

«Советский спорт» анонсирует самое интересное из четвертого тура ФНЛ.

АЛЕНИЧЕВ ИДЕТ НАВЕРХ

Дела у Аленичева в ФНЛ налаживаются. После неожиданного поражения в первом туре от питерского «Динамо», «Енисей» одержал две победы – над «Тюменью» (3:1) и «Сибирью» (1:0). А теперь впереди матч с «Оренбургом».

На данном этапе это будет самая серьезная проверка для команды Аленичева. В прошлом сезоне «Оренбург» играл в РФПЛ. Пусть они и обновилась за лето – сменился главный тренер, ушло несколько лидирующих игроков, но все равно – это другой уровень по сравнению с середняками ФНЛ.

Из тех, к кому стоит приглядеться в «Енисее», выделяется 21-летний полузащитник Алексей Исаев. Он начинал играть в команде еще при Тихонове, который полузащитника очень ценил, но тогда парня быстро забрали в «Зенит-2». В Петербурге, правда, получилось не очень. Этот сезон воспитанник красноярского футбола проведет в «Енисее» на правах безвозмездной аренды, чтобы помочь клубу решит задачу по выходу в РФПЛ.

Матч

Енисей - Оренбург

Место и дата

26 июля 15:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция

ТИХОНОВ ЖДЕТ МОЛЛО?

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков на вторничный вопрос, возможно ли возвращение Молло в Самару, попросил журналистов позвонить ему позже – в четверг. Значит – шанс на такое развитие событий есть. Это бы пошло в плюс и клубу, и игроку.

С «Крыльями» все понятно – они получат по меркам ФНЛ космического игрока. А что трансфер даст футболисту? Во-первых, хоть какую возможность играть. Претендентов на француза, похоже, очень мало, раз «Зенит», не сумев избавиться от игрока, заявил его за «Зенит-2». Там он вряд ли будет получать много игрового времени – у второй команды клуба нет задачи заниматься благотворительностью и дарить драгоценное время на поле тем, кто, по сути, первой команде уже не пригодится.

В ближайшем туре «Крылья» сыграют с «Томью», история которой потихоньку превращается в тыкву. Молодежь, восхищавшая многих весной, в большинстве своем осталась, вот только последующего прогресса не последовало. В первых трех матчах команда Валерия Петракова потерпела три поражения – дважды с разгромным счетом.

Матч

Крылья Советов - Томь

Место и дата

26 июля 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция

СКРОМНАЯ «БАЛТИКА»

После трех туров самая высокая посещаемость домашних матчей в ФНЛ у калининградской «Балтики» - 7983 человека. Не густо. Но есть вероятность, что цифры будут расти. Несмотря на слова главного тренера клуба Игоря Черевченко, что перед «Балтикой» не стоит задачи выйти в этом сезоне в РФПЛ, команда начала сезон хорошо – взяв семь очков из девяти возможных.

Вообще, с зимы 2017 года, когда Черевченко пришел в клуб, результаты «Балтики» резко улучшились. Сначала почти в безнадежной ситуации удалось спастись и не вылететь в ПФЛ, а теперь – по качеству игры многие отмечают именно калининградскую команду.

Матч

Балтика - Тамбов

Место и дата

26 июля 20:00, Балтика, Онлайн-трансляция

«КУБАНЬ», ВСЕ ХОРОШО?

Перед началом сезона игроки «Кубани» поставили руководству клуба ультиматум: либо выплаты задолженностей по зарплате начнутся, либо они не выйдут на первый тур ФНЛ. Понять футболистов можно: некоторым не платили больше полугода.

Руководство, вероятно, спохватившись, что если зарплату оно может получать за всех, то играть – могут только футболисты, пошло, наконец, на диалог. Футболистам выплатили деньги за один месяц, пообещав рассчитаться с остальными долгами за ближайшую неделю.

А дальше - тишина. Официальных объявлений, что вопрос разрешился благополучно, нет. Хотя игроки вроде не бунтуют, выходят играть, только вот – проигрывают. «Кубань», не болей!

Матч

Кубань - Шинник

Место и дата

26 июля 20:00, Кубань, Онлайн-трансляция

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