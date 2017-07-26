«Отравился так, что с утра рвало, но надо было выступать»

После этой победы российский пятиборец стал пятикратным чемпионом Европы.

«ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ, СЛОВНО, КРЫЛЬЯ ВЫРОСЛИ»

- Послеолимпийский сезон считается разгрузочным. Похоже, на вас это правило не распространяется?

- После Олимпиады у меня, словно, крылья выросли. Век спортсмена не долог, хочется выигрывать все. И дело здесь вовсе не в деньгах, важно поддерживать свой статус

- В Минск вы ехали конкретно за золотом, или просто хотели проверить свое нынешнее состояние?

- Мы с моим тренером Алексеем Олеговичем Хаплановым хотели проверить на практике новую тренировочную методику в беге и плавании, которую мы сейчас осваиваем.

- Если не секрет, в чем она заключается?

- Она очень точечная и интересная. Тренер понимает, что мне нужно именно в этот день.

- Но мне трудно понять, что может быть интересного в таком монотонном занятии, как бег?

- Алексей Олегович каждый раз угадывает, как и сколько нужно пробежать в конкретный день, чтобы завтра бежать еще лучше.

- Именно в день вашего выступления, у вас случилось пищевое отравление. В чем это выражалось?

- С самого утра меня рвало и была диарея. Это состояние отразилось на мышцах – выражалось это в общей слабости. Из-за этого мы решили сделать упор на технические виды – фехтование и конкур.

- Как в таком состоянии выступать?

- А какой у меня был выход – сняться, как олимпийская чемпионка, литовка Лаура Асадаускайте? У меня, в отличие от нее, не было большой температуры – только диарея и слабость.

- Ведь отравились не только вы?

- Да, еще ирландцы, немцы, англичане, спортсменка из Литвы – всего порядка тридцати человек.

- Праздничный банкет пришлось из-за недомогания пропустить?

- Не пришлось. Банкет был на следующий день, а наш доктор меня на ноги за день поставил.

«БАЗУ МНЕ ЗАЛОЖИЛИ В БЕЛОРУССИИ, А ОГРАНКУ Я ПОЛУЧИЛ В РОССИИ»

- Вы ведь на родине выступали. Хотя бы родные стены помогли?

- Второй раз соревнуюсь на родине, и оба раза очень тяжело это дается. Я сейчас не про отравление. Даже не знаю, с чем это связано.

- Белорусские чиновники, болельщики не сетовали: мол, как же мы такого парня упустили?

- Эта тема до сих пор гуляет в белорусских СМИ. Но я уже не раз отвечал, что белорусские тренеры заложили основу, но огранку мне дала Россия. Без моего тренера Хапланова, без российских возможностей и условий я бы не стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира.

- Раз вы все хотите выиграть все, то задача на чемпионат мира очевидна – золото.

- Не стану пока делать никаких заявлений. Я прекрасно помню свое четвертое место на Олимпиаде в Лондоне. Сумма очков у меня была шикарная, с таким результатом в любом турнире можно заходить на пьедестал. А в Лондоне этого результата для медали не хватило. Четвертое место – самое обидное. Могу только обещать, что на чемпионате мира выжму из себя все, чтобы быть довольным собой.

- Турнир пройдет в Каире. Его даже хотели перенести, но организаторы заверили, что гарантируют безопасность. У вас есть опасения, что этих гарантий может не хватить?

- Опасения есть. Но мы, спортсмены, самое низшее звено в этой иерархии. Наша работа – выйти и показать достойный результат.

- Вы сейчас дома находитесь?

- Да, дома, в кружении семьи. Дом расположен на окраине Минска. Жена и дочка Арина, ей пять лет, подпитывали меня все эти дни. Так что, в моей победе есть и их вклад.

МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

«Саша доказал – он сильнейший в мире»

Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов подвел итоги чемпионата Европы.

- В Минске мы выступили неплохо, хотя чемпионат Европы не является для нас главным турниром, - говорит Вячеслав Аминов. – Мы завоевали две золотые и две серебряные медали и стали первыми в командном зачете. Это положительный момент. Но есть и отрицательный – выступление наших девушек и выступление остальных членов мужской сборной.

Мы надеялись, что Губайдуллина в личном первенстве завоюет медаль. Этог не случилось. Но в миксте Гульназ нас порадовала, вместе с Кириллом Беляковым победила в смешанной эстафете. Кирилл дебютировал на крупном турнире. Его выступление говорит о том, что мы правильно работаем с резервами.

- Что скажете про выступление Лесуна?

- Часто олимпийские чемпионы первый после Игр сезон проводят неудачно, но Саша еще раз доказал, что он великий спортсмен и сильнейший в мире пятиборец.

- Какие задачи на чемпионат мира?

- Пока мы задачи не ставили, для начала нужно проанализировать выступление наших спортсменов на чемпионате Европы.

- Каир – не самое безопасное место на планете для проведения ЧМ.

- Каир получил право на проведение турнира еще до всех этих событий. В начале года международная федерация ставила вопрос о переносе чемпионата в другое место, но египетские власти заверили, что соревнования пройдут без эксцессов.

