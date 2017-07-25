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Юлия Ефимова: До старта Кинг боится на меня смотреть. Но у нее хорошие нервы

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юлия Ефимова
Юлия ЕфимоваФото: Gettyimages.ru

Юлия Ефимова дала интервью обозревателю «Советского спорта» после бронзового финала чемпионата мира.

«ДАЛИ СТАРТ – Я ДАЖЕ НЕ ПОНЯЛА»

- Юля, поздравляем с бронзой. Медаль есть медаль. Но что не получилось в финале?
- Стратегия у меня была как и на полуфинал. Но не знаю, что-то не пошло с самого старта. Сама не успела понять, почему. Может, немного помешала шумиха вокруг моего противостояния с Кинг. Но я к этому относилась больше с иронией. Меня наоборот, это подстегивало. Думаю, как и американок.

Очень хотелось их обогнать. Но может, это и помешало.

- Вы проплыли первый полтинник быстрее (30,34), чем вчера (30,67), когда едва не установили мировой рекорд. Может, это сломало вашу тактику, и не хватило сил на финиш?
- Ну, ненамного – всего лишь на три десятых. Не думаю, что это какая-то причина. Но скажу, что старт на этот раз был слишком быстрым. Обычно дают время, чтобы встать на тумбочку. А тут едва на нее забрались, и сразу же прозвучал сигнал. Я даже не поняла, что происходит. И может, закрепостилась на первом полтиннике. Но ничего страшного, будем работать дальше.

- Лилли Кинг вас удивила?
- Да, хорошее время. Хорошие нервы.

«ОБИДНО, ДОСАДНО…»

- У вас как обычно улыбка. А что на душе?
- Ни радости, ни разочарования. Не могу сказать, что я очень расстроена. Но спортивная злость появляется. Что ж, будем готовить 200 м брасс, 50 м, эстафеты. А что грустить? Еще все соревнования впереди. Да, обидно, досадно. Извиняюсь перед своими болельщиками. Но такое в спорте тоже бывает.

- Реально ли на этой дистанции скинуть разом 0,4 секунды, как удалось Кинг? Сразу же в интернете заговорили, что без допинга такое невозможно.
- Но ведь и я в полуфинале не ожидала от себя такого результата (1.04,36). Конечно, я каждый раз на тумбочке думаю о мировом рекорде. У меня есть желание его побить. Но не представляла, что так смогу проплыть на сотне. Была поражена, что так проскочила. Вот на 200 метров я готовлюсь к рекорду. А тут – сюрприз.

- Вы этому обрадовались?
- Конечно! И верила, что в финале проплыву еще быстрее. Но не пошло.

- Когда будят в 5:40 утра, чтобы взять допинг-пробу, это ломает день?
- Тогда не сломало. Хватило времени и поспать, и потренироваться. Спасибо, что не пришли утром перед финалом. Это было бы более жестоко.

«МОЙ ГЛАВНЫЙ СТАРТ – В ТОКИО»

- Какие у вас сейчас отношения с Лилли Кинг?
- Она боится на меня смотреть, - смеется Ефимова. – Делает вид перед дистанцией, что меня не замечает. Но после финала отношения стали более теплыми. Если сравнивать с Рио.

- Но нас ждет вторая серия дуэли Ефимова – Кинг, теперь на 50 м.
- Думаю, да. Почему нет?

- А не раздражает, когда ваше противостояние раздувается как Россия против США?
- Нет. Больше смешит и заводит.

- Какой у вас настрой на 200 м брассом? Старт уже в четверг.
- Буду работать еще более уверенно. Эта история не выбила меня из колеи.

- Проиграно сражение, но не война?
- Мой главный старт должен быть на Олимпиаде в Токио. Я себя настраиваю именно так.

- У вас ни один старт, кажется, не обходится без приключений.
- Не везет мне в смерти, повезет в любви! – Ефимова засмеялась, выдав цитату из «Белого солнца пустыни».

- А везет в любви-то?
- Пока нет! – улыбнулась Юля.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Юля, что вы должны сделать, чтобы улучшить свой старт? Помогли шесть дней работы со специалистом из ЮАР Рональдом Шуманом?
- Исправить реально. Но Шуман говорит, что у него ушло 20 лет на то, чтобы делать такой старт. Конечно, всего за неделю работы с ним перед чемпионатом мира что-то изменить невозможно. Но я теперь знаю, что и как мне надо делать.

Когда мы снимали мой старт до начала работы и после, то увидели изменения. Все было иначе. Но он у меня получается через раз. То нормально, то не очень. Вот в финале как раз было не очень. Но в полуфинале старт получился неплохим. Я прыгнула со всеми наравне. Что ж, будем работать – у меня до Токио еще три года. И я четко знаю, что должна исправить.

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Женщины

100 м брасс. 1. Кинг (США) – 1.04,13 (рекорд мира). 2. Мейли (США) – 1.05,03. 3. Ефимова (РОССИЯ) – 1.05,05.

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