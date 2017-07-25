Драма в бассейне или ошибка в технике? Что не получилось у Ефимовой в финале

Обсуждаем финал Юлии Ефимовой на 100 м брассом вместе с трехкратным призером Олимпиад по брассу Дмитрием Волковым.

Поначалу показалось, Юлия Ефимова проиграла финал из-за того, что две американки применили хитрую тактику – разогнали россиянку на первом полтиннике, чтобы ей не хватило сил на второй, на котором она обычно догоняет соперниц.

«Это конспирологическая версия, и я аплодирую этим фантазерам, кто ее придумал, - смеется Волков. – На самом деле налицо реакция торможения. Такая высокопрофессиональная спортсменка как Ефимова, ушедшая со старта восьмой из восьми, серьезно подпортила себе шансы уже тогда.

Ведь что физиологически происходит с человеком, выходящим на пик спортивной формы? Он должен достичь оптимального психоэмоционального состояния. Из институтской программы мы знаем, что за реакцией возбуждения, если его вовремя не погасить, следует перевозбуждение. После этого наступает торможение.

Отсутствие должной стартовой реакции, пауза между стартовым сигналом и сработавшими рефлексами, говорит о том, что Ефимова перешагнула черту, попав в какую-то сонливость. Ты вроде бы готов, но концентрация уже не та.

А после старта возник большой отрыв у Кинг. Ефимова спокойно и легко начинает первый полтинник, так было всегда. Но потом шарашит на втором. Никогда не видел, чтобы Юля зажималась на первой половине дистанции. Однако теперь перед ней возникло это отставание, и Ефимова совершила несвойственный для себя рывок в погоню на втором четвертаке. Значительно жестче его проплыла, чем обычно. Потому, что много проиграла на старте из-за плохой реакции. А ведь еще наложился вход в воду, подводное скольжение, выход. Одно за другим пошло…

Конечно, повлиял груз ответственности. Неизбежная компания по раскрутке ее дуэли с Кинг, в которую она попала. Никто в этом не виноват. Пресса и не могла поступить иначе. Это же самый яркий финал чемпионата мира! Представляю, как в России хотели описать победу Юли. Все об этом мечтали. У меня даже мурашки по коже бежали, когда Ефимова выходила на старт в своей розовой шапочке.

Это было великолепно! Но слишком многое стояло на карте, как тогда у Саши Попова в Сиднее. Как у Сани Карелина через четыре года в Афинах. Что ж, такое бывает.

Юля права в том, что все в Будапеште только начинается. Впереди еще 200 м, где Ефимова обладает лучшим результатом сезона. Со скоростной выносливостью у нее все в порядке. Она великолепно тренирована. Когда Ефимовой не хватило 0,01 секунды до мирового рекорда, Юля плыла не во весь газ. Это было видно. Она не выложилась, легко проплыла дистанцию. Тут все испортил плохой старт. Может, и повлияло, что судья дал его слишком рано. Теперь уже не важно. Как сказала Ефимова, она получила опыт перед Олимпиадой в Токио».