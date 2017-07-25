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Павел Колобков: Зарплату и премиальные

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Павел Колобков (справа)
Павел Колобков (справа)Фото: ТАСС

Вчера в Новогорске прошла встреча министра спорта и руководителей российской легкой атлетики со спортсменами, приуроченная к старту чемпионата России. Корреспондент «Советского спорта» рассказывает, как это было.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ВОЙНЫ

Казнь российской легкой атлетики в ноябре 2015-го привела к тому, что о «королеве спорта» наши СМИ два последних года вспоминают, в основном, в разрезе политических движений. Что, в принципе, логично, ведь до недавнего времени на международных легкоатлетических стартах даже слово «Россия» было под запретом, не то, что участие наших спортсменов.

Но ситуация постепенно меняется. С приближением чемпионата мира в Лондоне до нас все чаще доносятся сообщения о маленьких победах ВФЛА в канцелярской войне с IAAF. Последним из них стало известие о допуске на чемпионат мира целых 19-ти российских атлетов. Разумеется, выступать они будут под нейтральным флагом, поскольку для восстановления ВФЛА в правах на международной легкоатлетической арене, нашим спортивным руководителям предстоит потратить несколько килограммов бумаги и с десяток картриджей для принтера.

Но сейчас об этом никто из них не вспоминает. Радуются тому, что есть. Поэтому на встречу с российскими легкоатлетами в Новогорске, которая была приурочена к стартующему 28 июля чемпионату России, министр спорта Павел Колобков шел твердой и уверенной походкой, не скрывая улыбки. Куда менее уверенно рядом с ним смотрелся главный тренер российской команды Юрий Борзаковский, но он прекрасно отдает себе отчет в том, что радоваться масштабным успехам наших легкоатлетов на международной арене мы будем еще не скоро.

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО

На лицах спортсменов, которых собрали для встречи с Колобковым, читалась растерянность. Судя по всему, они уже привыкли к этому состоянию, расслабились и просто плывут по течению, потому что разобраться во всех юридических нюансах, связанных с отстранением ВФЛА, не может никто. Равно как и принципы, на основании которых IAAF выносила решения о допуске до участия в чемпионате мира. То, что 19 россиян едут соревноваться в Лондон, пусть и как нейтральные спортсмены, было представлено, как победа. Но никто из наших спортивных чиновников почему-то не стал говорить о 53-х отклоненных заявках.

Например, в Англию не пустили чемпиона мира в тройном прыжке в закрытых помещениях – Люкмана Адамса. Мотивировка отказа порадует одного канадского юриста, который очень любит писать доклады.

- Пришел ответ, в котором сказано, что моя фамилия значится под индивидуальным номером в докладе Макларена. А там размещены записки сумасшедшего. Мне вменяется то, что я там упоминаюсь в связи с тем, что в 2007-2008 годах у меня был превышен уровень тестостерона. Но тогда я проходил официальный мониторинг и доказал, что это является моей природной особенностью, с этим разрешением я выступал на международных соревнованиях – недоумевает Адамс. Тяжелая ситуация. У всех ребят разные обоснования. Кому-то не хватило необходимых допинг-проб, а у кого-то другие записи из доклада. В основном на всех есть какие-то сноски, частично все эти люди упоминаются в этом документе.

Однако приговор IAAF обжалованию не подлежит, поэтому большинство спортсменов просто отказываются говорить на эту тему. За без малого два года они привыкли находиться в состоянии неопределенности и теперь просто готовятся к чемпионату России. Слова Павла Колобкова о том, что совсем скоро, уже вот-вот нашу легкоатлетическую федерацию должны восстановить в правах они встречают без особого энтузиазма.

- Мы с ВФЛА делаем все, чтобы как можно скорее восстановить в правах и саму федерацию, и всех вас. За вас переживает все наше спортивное сообщество. Ситуация сложная, но есть подвижки - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило право на планирование и тестирование, в сентябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет проводить мониторинг. Надеемся, что к ноябрю ситуация разрешится, - Колобков пытался быть убедительным, но получалось не очень. Слишком мало конкретики и полное отсутствие понимания, как возобновление деятельности РУСАДА поможет нашим легкоатлетам вернуться на международную арену. Но одна фраза министра спорта смогла-таки порадовать отдельных людей.

- Зарплаты и премиальные за выступление на чемпионате мира будут сохранены, несмотря на нейтральный фланг, - отчеканил Павел Анатольевич.

«РАССЧИТЫВАЕМ НА 6-7 МЕДАЛЕЙ»

После этого Колобков и Борзаковский с примкнувшим к ним президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным отправились в конференц-зал, чтобы зарядить позитивом и журналистов. Речь вновь зашла о восстановлении в правах российской легкоатлетической федерации, но на сей раз министр спорта был куда более конкретен.

- В сентябре ожидается мониторинговый визит WADA. На совете директоров этой организации будет рассматриваться ключевой вопрос, который будет влиять на восстановление ВФЛА в IAAF. Надеюсь, что к началу 2018 года ВФЛА вернут все права, и уже ближе к концу года наши спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях. Дмитрий Шляхтин говорит, что дорожная карта практически вся выполнена.

Президент ВФЛА, в свою очередь, также уверенно докладывал о том, что все под контролем.

- У нас были очень сложные коммуникации с IAAF, мы долго не могли получить ответы по заявкам спортсменов. Последние заявки ушли в январе, а первые ответы появились только в марте. Только сейчас мы получили максимальное количество участников, имеющих допуск к стартам, но только на 2017 год. В Лондоне накануне чемпионата мира будет конгресс IAAF. Наш вопрос по восстановлению стоит на повестке дня. Я выступлю на конгрессе с докладом, который будет состоять из трех пунктов: из истории того, что происходило в легкой атлетике, из оценки нынешнего положения вещей и расскажет о тех проблемах, которые мы решили, - заявил Шляхтин.

Главный тренер сборной Юрий Борзаковский в данной ситуации выступил в роли «капитана очевидность». Он просто надеется на то, что все пойдет по плану и ВФЛА все-таки восстановят и спортсменам больше не придется мучиться с подачей заявок на участие в соревнованиях в индивидуальном порядке. Кстати, в Лондон он не поедет, в списке 12 сопровождающих его нет, да и смысла в своем нахождении там Борзаковский не видит. А на стандартный вопрос о медальном плане ответил аккуратно, с оговоркой.

- Мы пока не можем уверенно говорить о том, что на чемпионат мира поедут все, кто получил разрешение. Оформление виз спортсменов пока в процессе. Если эти 19 человек поедут, считаю, мы можем рассчитывать на 6-7 медалей на чемпионате мира.

Насколько хорошим предсказателем является Борзаковский узнаем совсем скоро. Чемпионат стартует уже 4 августа.

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