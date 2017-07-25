Кровавый бокс, плавание без воды и другие потрясающие исторические фото о спорте

«Советский спорт» уже не раз радовал своего читателя оригинальными подборками исторических фотографий на спортивную или околоспортивную тематику. Сегодня еще одна порция, которая если и не переворачивает ваши представления о спорте, то уж точно делает их куда более полными.

Это США. И это самое начало прошлого века. Согласитесь, ранние боксёрские поединки были очень зрелищными.

А теперь немного британского опыта. Обучение плаванию. 1960-е.

И куда же без футбольных фанатов? Это британские фанаты бегут, скажем так, поздравить фанатов соперника с победой. Великобритания, 70-е годы.

Фанаты «Манчестера» и «Кардиффа» выясняют, чья команда лучше играет в футбол. Великобритания, те же 70-е.

В эти дни, в конце июля 1894 года, во Франции прошли первые автомобильные соревнования «Paris-Rouen Trail».

Июль – повод вспомнить о многих Олимпиадах, которые в эти дни стартовали в прежние годы, десятилетия и века. Церемония открытия Олимпийских игр в Москве. 19 июля 1980 года.

Увы, та Олимпиада оказалась омрачена бойкотом. Бойкотом небывалым, не имевшим исторических аналогов. 65 стран, отказались учавствовать в Играх из-за советской военной авантюры в Афганистане. Плакат, призывающий бойкотировать Олимпиаду-80 в Москве

А это – 28 годами ранее. Июль 1952 года: в Хельсинки открылись XV Олимпийские игры, ставшие первой Олимпиадой, в которой приняли участие советские спортсмены.

И еще одна июльская дата. 18 июля 1936 года стартовал розыгрыш первого Кубка СССР по футболу. На фото - команда «Локомотив».

Команда «Локомотив» на параде открытия сезона в Москве (стадион «Сталинец»). С мячом - Валентин Гранаткин, 1936 год.