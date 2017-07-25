Вячеслав Чанов: Наконец-то прервалась черная полоса Акинфеева

Знаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«ЦСКА ИСПОЛЬЗОВАЛ НАИГРАННЫЕ КОМБИНАЦИИ»

- Как и положено гостевой команде, ЦСКА начинал матч от обороны, немножко присматривал к противнику. Во второй половине первого тайма чувствовалось, что армейцы ни в чем не уступают АЕКу, и даже где-то его превосходят. Это было заметно по моментам у штрафной площади.

Дзагоев отлично отыграл, добавил команде остроты. И гол ему был просто необходим, ведь Алан стабильно давно не играет, лечится от травм.

- Оба гола были забиты со стандартов.

- Это наигранные комбинации. В проигранном матче с «Локомотивом» (1:3) Васин сколько промахивался. Моменты создавали, а не везло. Ребята вроде Васина и того же Вернблума и должны играть головой – мощные высокие парни, которые в воздухе перевисят любого. Это они и показали в этой встрече.

А когда забили первый гол, ига пошла по накатанной. Преимущество ЦСКА было неоспоримым, об этом говорит не только визуальное впечатление, но и статистика.

- Акинфеев наконец-то не пропустил в Лиге чемпионов.

- Я очень рад за Игоря. Все уже давно говорили, что все серии, хорошие и плохие, рано или поздно прерываются. К тому же, для ЦСКА победа в два мяча дает комфортное преимущество и шанс спокойно двигаться дальше.

- При этом как проблемы в атаке ЦСКА испытывал, так и испытывает. После матча с «Локо» они никуда не делись.

- Вы знаете, в том матче они вскрылись, это правда. Но любая победа, как над АЕКом, придает уверенности. Думаю, тренерский штаб все прекрасно понимает. Надеюсь, что этот успех станет одним из тех звеньев, которое поможет им разобраться в происходящем. Мы же с вами в клубе не работаем и объективных причин спада не знаем.

При этом, чемпионат России только стартовал, у всех плюс-минус одинаковое количество очков. Какие-то аспекты игры продолжают наигрывать, связки становятся прочнее.

- ЦСКА одним и тем же составом играет много лет.

- Не забывайте про травмы, другую схему, уход некоторых ребят. Связи нарушаются. Необходимо какое-то время, чтобы вернуть все на свои места.

«КОМАНДЕ НУЖНЫ УСИЛЕНИЯ»

- Показалось, что ЦСКА почти не бежал. Команда без сил?

- Я бы так не сказал. Вспомните, как Чалов опережал соперников из раза в раза, он ведь мог и забить в одной из таких ситуаций. Мне кажется, скорость у нашей команды была хорошая.

- Что ЦСКА необходимо сделать, чтобы не провалиться этой осенью?

- Всем понятно, что команде нужны усиления. А игра наладится. В данной ситуации мы можем только следить за ситуацией со стороны.

- Просто соперник в следующем раунде квалификации ЛЧ будет куда серьезнее.

- Вот тогда мы и посмотрим, что ждет ЦСКА. По крайне мере, мы сможем конструктивно рассуждать о шансах на выход в групповой этап после того, как у знаем имя соперника. По следующему раунду. Тогда и сравнить игру армейцев «тогда и сейчас» будет можно.

- По-вашему, ничего страшного для ЦСКА в скомканном старте сезона нет?

- Абсолютно. Команда всегда превозмогает трудности. По ходу матча, по ходу сезона. Чтобы команда играла всегда по высшему разряду – ну не знаю, такое только в хороших снах бывает. А это ведь футбол, борьба идей, личностей, команд.

«ЛИДЕР ЦСКА? ИМ ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЯ КОМАНДА»

- Кто должен стать новым лидером ЦСКА?

- Имен не назову. Скажу лишь одно – команда. Всегда кто постарше и поопытнее ведут за собой молодежь. Если молодые ребята не тушуются и прислушиваются к старшим, то продолжают путь «стариков». Тут важно всем вместе делать одно дело, и старые и молодые. Не зря же раньше говорили, что лучшее – это сплав молодости и опыта.

Также хочу поздравить всех болельщиков ЦСКА с важной победой и серьезным заделом на домашний матч. Это большой успех не только для армейцев, но и для российского футбола. Уверен, через какое-то время ЦСКА прибавит во всех аспектах игры. Дайте ребятам время.