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Зарипов не применял допинг, потому что это… глупо! (Мнение Дмитрия Пономаренко)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зарипов не применял допинг, потому что это… глупо! (Мнение Дмитрия Пономаренко)

Обозреватель «Советского спорта» - еще раз о дисквалификации Даниса Зарипова и абсурдности самого понятия «допинг» в современном хоккее.

Когда я разговаривал с Данисом Зариповым о сложившейся ситуации, форвард посетовал: «Спасибо всем, кто меня поддерживает. Но ведь многие люди слышат слово «допинг» и даже не задумываются – что за ним кроется. Сразу начинают считать, что это какие-то тяжелые стимуляторы. И вот теперь оно ко мне прилипло…».

Я тогда Данису возразил: да, ладно, ну кто поверит, что вы употребляли допинг? Зачем он вообще в хоккее?

Но вот читаю отклики, что пишут в интернете под новостями о Зарипове и вижу, что опасался Данис не напрасно. Для многих само слово «допинг» - как черная метка. И никто из них не хочет разбираться – что и почему. А те, кто не хочет думать – радостно бегут за хворостом для костра. Им греет душу любая публичная казнь. И чем более известная личность окажется привязанной к столбу на площади, тем лучше.

А я не юрист, и не медик. Я где правда и где ложь чувствую сердцем. И вижу фальшь наметанным взглядом журналиста. Слышу в интонациях.

И я уверен, что Зарипов допинга не принимал. Я это понял после разговора с ним. Как понял и то, что Данис чувствовал, что влип в историю уже давно. Как говорил у нас в стране в середине прошлого века – «попал в непонятное». Вроде ничего плохого и не сделал, а жди беды.

Но я сейчас вовсе не прошу верить мне на слово. Упаси Бог. Я предлагаю вам всего лишь обратиться к своей собственной простой человеческой логике. У кого она есть, конечно.

Поставьте себя на место любого профессионального хоккеиста. Вы ведь в курсе – какие у них зарплаты?

А теперь скажите мне – какой идиот начнет сознательно употреблять допинг, зная, что при этом рискует потерять не только огромные деньги, но и вообще поставить крест на всей своей карьере?

И главное – ради чего?!

Я понимаю, к примеру, тяжелоатлетов, употребляющих анаболики – это позволяет им хоть ненадолго походить в чемпионах ЧМ или ОИ. Пусть потом медаль отнимут.

Есть немало спортивных видов... Я подчеркиваю – индивидуальных видов, где употребление различных запрещенных препаратов может серьезно повлиять на результат. И помочь человеку стать чемпионом и рекордсменом.

Но какое это отношение имеет к командным видам спорта?! В частности, к хоккею?

Да обожрись ты допингом и что? Это гарантирует твоей команде победу? Защитит от того, что вратарь пропустит шайбу после рикошета. Или оборона даст сбой в меньшинстве? Или форвард-голеодор в составе соперника из-за твоего допинга вдруг перестанет попадать в «девятку»?

Ну это же бред. И все понимают, что это бред. Так почему же мы продолжаем играть в эти игры?

Ведь все знают, что игроки в современном хоккее просто находятся под большими нагрузками. Что матчи у них через день – мы ведь их сами не жалеем, устраивая жесткий календарь и требуя еще больше битв на льду с полной выкладкой. А дни без поединков – это дорога, аэропорты, автобусы, гостиницы.

С другой стороны, хоккей – это предельная концентрация внимания. Это спорт, где результат решается в доли секунды.

И, конечно, игроков после матчей врачи команд восстанавливают всеми возможными способами. И медикаментозными в том числе. Все врачи, во всех лигах, и всех игроков.

Никто этого не скрывает. Это глупо скрывать. Потому что, если этого не делать, то резко возрастет количество тяжелых травм. Потому что, если этого не делать, у спортсменов начнут развиваться внутренние патологии.

Ведь профессиональный спорт – это вовсе не здоровый образ жизни. Это нечто совершенно противоположное – работа на износ, связанная еще и с риском. И игрокам после матча нужна помощь врачей. Иначе просто не выжить.

Но не смотря на все это сказанное, мы продолжаем искать в хоккее в допинг. Вот зачем?! Ведь всем понятно, что игроки попадаются на каких-то запрещенных препаратах совершенно случайно. Ни один из них намеренно допинг употреблять не будет. В этом нет смысла. Но риск попадания в организм запрещенных препаратов есть. Не парным же молоком, и не овощами со своей грядки хоккеисты питаются. Хотя сейчас и грядку можно так удобрить, что WADAпобедно отсалютует: «Есть допинг!»

Я не поклонник копировать НХЛ. Но не случайно за океаном давно прочухали что к чему и не подпускают WADA к своим игрокам. Потому что это глупо. Это просто лишние нервы и лишняя грязь, которая оставляет несмываемые пятна на лиге.

В НХЛ нет инспекторов WADA. И что? Вы теперь всерьез верите, что «Питтсбург» два раза подряд выиграл Кубок Стэнли, потому что «пингвины» во главе с Кросби что-то запрещенное жрут, а другие нет?

По идее, КХЛ, да и ИИХФ тоже пора сделать шаги по этому же пути. И вежливо, но твердо попросить WADA убраться из хоккея. Навсегда. Пусть в лиге будет свой допинг-контроль, следящий за употреблением анаболиков и тяжелых стимуляторов.

Но заниматься ловлей медицинских блох, издеваясь над игроками… С этим пора кончать!

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