Матч на ноль Акинфеева, тоннель для Манчини и «РЖД-Арена» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

ЦСКА победно открыл евросезон

Матч армейцев против АЕКа в Афинах открыл для России очередной еврокубковый сезон. Для нас он последний с пятью командами в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С сезона 2018/2019 Россия будет представлена шестью участниками: три призера РФПЛ попадут в Лигу чемпионов, а обладатель Кубка страны вместе с четвертой и пятой командой чемпионата – в Лигу Европы.

По нынешнему формату ЦСКА со второго места в премьер-лиге попал в третий отборочный раунд и получил в соперники афинский АЕК. В прошлом сезоне российская команда уже попадала на соперника с таким названием (правда, из Кипра), и дуэль закончилась печально. Сейчас предпосылок к такому исходу нет. Армейцы не сыграли ярко, как это было весной, когда подопечные Виктора Гончаренко вырвали у «Зенита» второе место в Лиге чемпионов. Зато москвичи отлично воспользовались стандартами, которые и принесли итоговые 2:0.

Подкатис, Выноситис, Отбиватис. ЦСКА обыграл АЕК, но хорошего в этом мало

А после матча главным героем обсуждений стал Игорь Акинфеев. Вратарь ЦСКА сыграл на ноль в Лиге чемпионов впервые с ноября 2006 года, когда армейцы устояли на «Эмирейтс» против «Арсенала» (0:0). После этого Акинфееву забивали в 43 играх подряд, считая квалификацию Лиги чемпионов, и это превратилось в антирекорд турнира и тысячи интернет-мемов в придачу. Для многих эта серия закончилась, а некоторые настаивают, что антирекорд не прерван, и надо учитывать только игры основной стадии (групповой этап+плей-офф). Сам Гончаренко придерживается первой версии.

– Каждая серия имеет начало, продолжение и конец, – сказал тренер на пресс-конференции. – Знали, что рано или поздно она закончится. Команда его поддержала. Понятно, что, как бы мы ни старались, эта серия довлела. Надеемся, Игорь теперь сбросит оковы. Он побил уже все рекорды, и эту серию тоже надо было остановить.

Кстати, в ЦСКА остались четыре игрока, которые были участниками того матча с «Арсеналом» в Лондоне. Кроме Акинфеева это братья Березуцкие и Сергей Игнашевич. Большинство игроков из той заявки сейчас продолжают играть в других клубах.

Свидетели того самого матча Акинфеева. Где они сейчас и как выглядят (фото)

Ответный матч между армейцами и АЕКом пройдет 2 августа на «ВЭБ Арене».

«Зенит» отпустил «чечено»

Сине-бело-голубые на этой неделе тоже стартуют в еврокубке. В четверг подопечные Роберто Манчини сыграют первый матч против «Бней Иегуды» в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Соперник зенитовцев – действующий обладатель Кубка Израиля. Команда из Тель-Авива стартовала в еврокубке со второго раунда и обыграла там словацкий «Тренчин». Несмотря на прописку в столице Израиля, «Бней Иегуда» примет «Зенит» в Петах-Тикве.

Накануне отъезда в Израиль футболисты провели тренировку на своей базе. Во время занятия команда наконец-то поприветствовала всех летних новичков легендарным тоннелем. Эту традицию игроки завели еще при Андре Виллаш-Боаше. Через живой коридор проходили особо отметившиеся: новички, юбиляры, именинники и так далее.

Помимо новых игроков и тренеров через «тоннель» пробежал Жозе Маурисио. Для него это не приветственный ритуал, а прощальный. 24 июля бразилец объявил о расторжении контракта с «Зенитом». Позже эту информацию подтвердил и клуб.

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Футболист обещал, что скоро назовет новую команду. Константин Сарсания ранее сообщал, что по Маурисио шли переговоры с «Аль-Ахли» из ОАЭ. Если бразилец и переедет в другую страну – у нас его точно будут вспоминать добрым словом. Немногие задерживаются в России на семь с половиной лет, да еще и хорошо общаются на русском языке. А как не вспомнить участие Жозе в благотворительной акции, когда он поработал таксистом?

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Еще один зенитовец, очень старающийся говорить по-русски, пока остается в клубе. Не секрет, что «Зенит» попытается до конца трансферного окна найти команду для Йоана Молло. Француз уже пропустил стартовые туры РФПЛ, а чтобы он не тратил все время на инстаграм, его внесли в заявку «Зенита-2». Может быть, сегодня, 26 июля, полузащитник уже сыграет в ФНЛ: вторая команда сине-бело-голубых будет принимать на малой арене «Петровского» «Сибирь».

«Локомотив» меняет название стадиону

В межсезонье руководство «Локомотива» взялось за обновление домашней арены. Оба яруса покрасили в зеленый и красный цвета, на стадионе появились четыре больших экрана. Как рассказал президент железнодорожников Илья Геркус изданию Sport Connect, весь ремонт обошелся в два миллиона евро.

В том же интервью глава клуба высказал не одну интересную задумку. Во-первых, «Локомотив» собирается забрендировать станцию МЦК и станцию метро. По словам Геркуса, сейчас проекты на разных стадиях согласования, и план должен осуществиться в течение года. Во-вторых, клуб продаст права на название стадиона.

– Скорее всего, остановимся на варианте «РЖД-Арена», – заявил президент «Локомотива». – Мы решаем задачи по финансовому фэйр-плей, да и вообще должны создавать дополнительную ценность для своего акционера и владельца. Раз РЖД построил стадион – будет справедливо, чтобы он назывался в честь компании.