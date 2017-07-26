Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо СПб- : -Ротор-Волгоград
Футбол  Олимпиец- : -Химки
Водное поло  Россия- : -США
Футбол  Астана- : -Легия
Футбол  Динамо Киев- : -Янг Бойз
Футбол  Ницца- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Матч на ноль Акинфеева, тоннель для Манчини и «РЖД-Арена» (видео)

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Игорь Акинфеев
Игорь АкинфеевФото: ПФК ЦСКА

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

ЦСКА победно открыл евросезон

Матч армейцев против АЕКа в Афинах открыл для России очередной еврокубковый сезон. Для нас он последний с пятью командами в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С сезона 2018/2019 Россия будет представлена шестью участниками: три призера РФПЛ попадут в Лигу чемпионов, а обладатель Кубка страны вместе с четвертой и пятой командой чемпионата – в Лигу Европы.

По нынешнему формату ЦСКА со второго места в премьер-лиге попал в третий отборочный раунд и получил в соперники афинский АЕК. В прошлом сезоне российская команда уже попадала на соперника с таким названием (правда, из Кипра), и дуэль закончилась печально. Сейчас предпосылок к такому исходу нет. Армейцы не сыграли ярко, как это было весной, когда подопечные Виктора Гончаренко вырвали у «Зенита» второе место в Лиге чемпионов. Зато москвичи отлично воспользовались стандартами, которые и принесли итоговые 2:0.

Подкатис, Выноситис, Отбиватис. ЦСКА обыграл АЕК, но хорошего в этом мало

А после матча главным героем обсуждений стал Игорь Акинфеев. Вратарь ЦСКА сыграл на ноль в Лиге чемпионов впервые с ноября 2006 года, когда армейцы устояли на «Эмирейтс» против «Арсенала» (0:0). После этого Акинфееву забивали в 43 играх подряд, считая квалификацию Лиги чемпионов, и это превратилось в антирекорд турнира и тысячи интернет-мемов в придачу. Для многих эта серия закончилась, а некоторые настаивают, что антирекорд не прерван, и надо учитывать только игры основной стадии (групповой этап+плей-офф). Сам Гончаренко придерживается первой версии.

– Каждая серия имеет начало, продолжение и конец, – сказал тренер на пресс-конференции. – Знали, что рано или поздно она закончится. Команда его поддержала. Понятно, что, как бы мы ни старались, эта серия довлела. Надеемся, Игорь теперь сбросит оковы. Он побил уже все рекорды, и эту серию тоже надо было остановить.

Кстати, в ЦСКА остались четыре игрока, которые были участниками того матча с «Арсеналом» в Лондоне. Кроме Акинфеева это братья Березуцкие и Сергей Игнашевич. Большинство игроков из той заявки сейчас продолжают играть в других клубах.

Свидетели того самого матча Акинфеева. Где они сейчас и как выглядят (фото)

Ответный матч между армейцами и АЕКом пройдет 2 августа на «ВЭБ Арене».

«Зенит» отпустил «чечено»

Сине-бело-голубые на этой неделе тоже стартуют в еврокубке. В четверг подопечные Роберто Манчини сыграют первый матч против «Бней Иегуды» в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Соперник зенитовцев – действующий обладатель Кубка Израиля. Команда из Тель-Авива стартовала в еврокубке со второго раунда и обыграла там словацкий «Тренчин». Несмотря на прописку в столице Израиля, «Бней Иегуда» примет «Зенит» в Петах-Тикве.

Накануне отъезда в Израиль футболисты провели тренировку на своей базе. Во время занятия команда наконец-то поприветствовала всех летних новичков легендарным тоннелем. Эту традицию игроки завели еще при Андре Виллаш-Боаше. Через живой коридор проходили особо отметившиеся: новички, юбиляры, именинники и так далее.

Помимо новых игроков и тренеров через «тоннель» пробежал Жозе Маурисио. Для него это не приветственный ритуал, а прощальный. 24 июля бразилец объявил о расторжении контракта с «Зенитом». Позже эту информацию подтвердил и клуб.

Футболист обещал, что скоро назовет новую команду. Константин Сарсания ранее сообщал, что по Маурисио шли переговоры с «Аль-Ахли» из ОАЭ. Если бразилец и переедет в другую страну – у нас его точно будут вспоминать добрым словом. Немногие задерживаются в России на семь с половиной лет, да еще и хорошо общаются на русском языке. А как не вспомнить участие Жозе в благотворительной акции, когда он поработал таксистом?

Еще один зенитовец, очень старающийся говорить по-русски, пока остается в клубе. Не секрет, что «Зенит» попытается до конца трансферного окна найти команду для Йоана Молло. Француз уже пропустил стартовые туры РФПЛ, а чтобы он не тратил все время на инстаграм, его внесли в заявку «Зенита-2». Может быть, сегодня, 26 июля, полузащитник уже сыграет в ФНЛ: вторая команда сине-бело-голубых будет принимать на малой арене «Петровского» «Сибирь».

«Локомотив» меняет название стадиону

В межсезонье руководство «Локомотива» взялось за обновление домашней арены. Оба яруса покрасили в зеленый и красный цвета, на стадионе появились четыре больших экрана. Как рассказал президент железнодорожников Илья Геркус изданию Sport Connect, весь ремонт обошелся в два миллиона евро.

В том же интервью глава клуба высказал не одну интересную задумку. Во-первых, «Локомотив» собирается забрендировать станцию МЦК и станцию метро. По словам Геркуса, сейчас проекты на разных стадиях согласования, и план должен осуществиться в течение года. Во-вторых, клуб продаст права на название стадиона.

– Скорее всего, остановимся на варианте «РЖД-Арена», – заявил президент «Локомотива». – Мы решаем задачи по финансовому фэйр-плей, да и вообще должны создавать дополнительную ценность для своего акционера и владельца. Раз РЖД построил стадион – будет справедливо, чтобы он назывался в честь компании.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федор Чалов: Со стартовым свистком успокоился и втянулся в игруНападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатления от победы над командой АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.«Лацио» хочет заполучить Азмуна. Таблица трансферов РФПЛ«Лацио» хочет заполучить Азмуна. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Бубнов: Не могу сказать, что качество игры ЦСКА улучшилось по сравнению с матчем против «Локомотива»Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру ЦСКА в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого клуба АЕК. Напомним, что московские армейцы победили со счетом 2:0.Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Славия» обыграла БАТЭ, АЕК уступил ЦСКА и другие матчиРезультаты первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Гол Эменике помог «Олимпиакосу обыграть «Партизан» в матче квалификации ЛЧВ рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сербский «Партизан» дома уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:2.Вячеслав Чанов: Лидером ЦСКА должна быть вся командаЗнаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Вячеслав Чанов: ЦСКА нужны усиления. А игра наладитсяЗнаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Вячеслав Чанов: С АЕКом ЦСКА использовал наигранные комбинацииЗнаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Вячеслав Чанов: Наконец-то прервалась черная полоса АкинфееваВячеслав Чанов: Наконец-то прервалась черная полоса АкинфееваВячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом.Слухи о моей смерти оказались преувеличены. Как ЦСКА шагает в Лигу чемпионовСлухи о моей смерти оказались преувеличены. Как ЦСКА шагает в Лигу чемпионовПоражение от «Локомотива» случилось для ЦСКА очень вовремя.Акинфеев – новый рекордсмен ЦСКАПосле матча с греческим АЕКом вратарь армейцев Акинфеев стал единоличным рекордсменом клуба по числу матчей в еврокубках.Виктор Гончаренко: Игорь теперь сбросит оковыГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал после победы над командой АЕК (2:0) прокомментировал прерванный антирекорд голкипера Игоря Акинфеева.Виктор Гончаренко: Два выездных гола – хороший задел, но расслабляться нельзяГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над командой АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.«Вардар» обыграл «Копенгаген» в квалификации Лиги чемпионовПервый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между македонским «Вардаром» и датским «Копенгагеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Вардара».Подкатис, Выноситис, Отбиватис. ЦСКА обыграл АЕК, но хорошего в этом малоПодкатис, Выноситис, Отбиватис. ЦСКА обыграл АЕК, но хорошего в этом малоВ матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА на выезде обыграл афинский АЕК (2:0).Свидетели того самого матча Акинфеева. Где они сейчас и как выглядят (фото)Свидетели того самого матча Акинфеева. Где они сейчас и как выглядят (фото)Свой последний сухой матч в Лиге чемпионов Игорь Акинфеев провел 1 ноября 2006 года. 25 июля 2017 года в матче с АЕКом эта серия закончиласьАкинфеев впервые за 44 матча не пропустил в Лиге чемпионовЦСКА обыграл АЕК в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отыграл «на ноль».ЦСКА «всухую» на выезде обыграл АЕК в матче квалификации ЛЧВ рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов московский ЦСКА обыграл греческий АЕК со счетом 2:0.«Стяуа» и «Виктория» сыграли вничью в квалификации Лиги чемпионовПервый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между румынским клубом «Стяуа» и чешской «Викторией» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.«Карабах» и «Шериф» сыграли вничью в квалификации Лиги чемпионовПервый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и молдавским «Шерифом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
Футбол
Гол Эменике помог «Олимпиакосу обыграть «Партизан» в матче квалификации ЛЧ
Футбол
Россия уступила Германии на женском чемпионате Европы и покидает турнир
Футбол
Президент Федерации футбола Испании отстранен на год из-за подозрений в коррупции
Водное поло
Российские ватерполисты проиграли венграм в 1/4 финала на чемпионате мира
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости