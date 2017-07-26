43 факта о 43-матчевой серии Игоря Акинфеева

Все знают, что в матче с АЕКом в Афинах завершилась ужасная серия Игоря Акинфеева, который пропускал в Лиге чемпионов 43 матча подряд. Кто-то подсчитал, что она составила 3919 дней. «Советский спорт» решил собрать все любопытные факты, связанные с этой «черной» полосой вратаря ЦСКА.



1. По ходу своей серии Акинфеев пропустил не так уж и много - 84 гола. В среднем – это менее двух мячей за игру (по 1,95).



2. Сами армейцы за это время тоже забили немало – 51 гол. Причем в 5 матчах поразили ворота соперников по 3 раза.



3. Всего за 43 матча ЦСКА потерпел 25 поражений и по 9 раз выиграл и сыграл вничью.



4. Продолжительность серии Акинфеева на самом деле поменьше, чем было указано выше – 3670 дней (или 10 лет и 17 дней). Она стартовала 21 ноября 2006 года в домашнем матче с «Порту» (0:2), а ее последний матч состоялся 7 декабря 2016 года в Лондоне с «Тоттенхэмом» (1:3).



5. Удивительно, но перед той самой встречей с «Порту» Акинфеев отстоял «на ноль» в Лиге чемпионов 6 игр подряд! И не пропустил ни одного мяча за 9 часов 53 минуты.



6. Началась серия с 6 поражений (с общим счетом 6:16). И уже в 7-м матче должна была завершиться. Однако в домашнем победном поединке с «Бешикташем» (2:1) полузащитник гостей Экрем Даг поразил ворота армейцев на 92-й минуте. Позже с Акинфеевым в воротах ЦСКА выдал еще одну 6-матчевую проигрышную серию (мячи 6:18) – в 2013-2014 годах.



7. Зато в Лиге чемпионов-2009/10, несмотря на пропущенные Акинфеевым мячи, ЦСКА выдал серию из 5 встреч без поражений (3 победы и 2 ничьи, мячи 10:7). Это были первые 5 матчей армейцев в главном еврокубке под руководством Леонида Слуцкого.



8. В 2013-2014 годах Акинфеев в 7 играх подряд пропускал не менее двух голов. Всего в этих матчах соперники поразили его ворота 22 раза (в среднем – по 3,14).



9. В течение своей серии вратарь армейцев пропускал в 35 матчах групповых этапов, в 4 в плей-офф розыгрыша-2009/10 и в 4 в квалификационных раундах сезона-2015/16.



10. За эти 43 матча ЦСКА успел сыграть во все времена года: осенью – 28 раз, зимой – 8, летом – 4 и весной – 3. А пропускал Акинфеев в 9 месяцах (кроме января, мая и июня). Большего всего встреч было у него в ноябре (13) и сентябре (9). По одной игре армейцы провели в феврале, апреле и июле.



11. Больше всего матчей с пропущенными голами Акинфеев сыграл в 2015 году – 10. Но ни разу не пропустил в них более двух мячей (всего – 16).



12. За время серии Акинфеева ЦСКА провел на своем поле 21 матч, в котором пропустил всего 30 мячей (по 1,43). И лишь однажды позволил сопернику отличиться более двух раз – 27 ноября 2013 года проиграл «Баварии» со счетом 1:3. В гостях Акинфееву забивали гораздо больше – 54 гола за 22 игры (по 2,45). И ровно в половине матчей - как минимум 3 мяча.



13. Акинфеев пропускал в 10 странах. В России, как уже было отмечено, 30 голов. А на выезде ему больше всего забили в Германии (15 мячей в 6 встречах) и в Англии (13 в 5).



14. В среднем хуже всего у вратаря ЦСКА получались матчи в Италии – по 3,33 мяча за игру (10 в 3).



15. Акинфеев успел сыграть с соперниками из 9 стран. Более половины голов ему забили клубы из Германии (23 в 11 встречах) и Англии (20 в 10).



16. Чешские «Виктория» и «Спарта» в каждом из 4 проведенных с ЦСКА матчей поражали ворота Акинфеева дважды.



17. Примечательно, что лучше всего он отстоял поединки против испанцев. Их было всего два, в которых армейский голкипер пропустил 2 мяча. Это матчи 1/8 финала Лиги чемпионов-2009/10 против «Севильи» (1:1 дома и 2:1 в гостях).



18. По ходу своей серии Акинфеев сыграл против 18 клубов. По 4 раза он выходил на поле в матчах с «Баварией», «Манчестер Сити» (по 10 мячей), «Вольфсбургом» (7) и «Манчестер Юнайтед» (6).



19. Вратарь армейцев пропускал от одного до пяти мячей: по 5 – в двух встречах, 4 – в одной, по 3 – в 9, по 2 – в 12 и по одному – в 19.



20. Самый популярный счет – 2:1, который был зафиксирован 9 раз. При этом армейцы одержали 5 побед (две над «Бешикташем»), уступив лишь 4 раза.



21. Чаще всего ЦСКА проигрывал со счетом 0:1 – в 8 встречах. Дважды – «Интеру» и «Манчестер Юнайтед».



22. В 30 матчах из 43 армейцы тоже поражали ворота соперников. А 13 сухих поражений – это 0:3 (трижды), 0:2 (дважды) и 0:1 (8 раз).



23. Примечательно, что чаще соперники забивали Акинфееву в первых таймах – 47 голов против 37 после перерыва. И лишь в 12 играх голкипер ЦСКА отстоял «на ноль» в первой половине.



24. Самый быстрый гол он пропустил в первом же матче серии – на 2-й минуте от полузащитника «Порту» и сборной Португалии Рикарду Куарежмы.



25. Всего же соперники поражали его ворота в стартовые 10 минут в 9 матчах.



26. Если Акинфееву удавалось отстоять «на ноль» до перерыва, то во вторых таймах он никогда не пропускал ранее 60-й минуты. Более того, в 7 встречах соперники забивали ему первый гол после 75-й минуты, в 4 – после 85-й.



27. Ворота Акинфеева поражали многие суперзвезды мирового футбола. Среди них – швед Златан Ибрагимович, голландец Арьен Роббен, колумбиец Радамель Фалькао, аргентинец Серхио Агуэро, итальянец Франческо Тотти, немец Томас Мюллер, англичане Майкл Оуэн и Уэйн Руни.



28. Тотти, забив Акинфееву 25 ноября 2014 года в Химках, установил рекорд Лиги чемпионов. Форвард «Ромы» стал самым возрастным автором гола в истории турнира: в день игры Тотти было 38 лет и 59 дней.



29. Дважды игроки соперников оформляли хет-трик. 15 сентября 2009 года трижды отличился бразильский форвард «Вольфсбурга» Графите (3:1), а 5 ноября 2013 года – испанский нападающий «Манчестер Сити» Альваро Негредо (5:2).



30. В течение серии у оппонентов ЦСКА было зафиксировано 8 дублей. Дважды по два мяча забивал только Серхио Агуэро.



31. Упомянутая встреча «Манчестер Сити» - ЦСКА, состоявшаяся в Англии в 2013 году – единственная, в которой соперники записали на свой счет и хет-трик (Негредо), и дубль (Агуэро).



32. Ранее был сыгран матч, в котором сразу два игрока оформляли дубль в ворота Акинфеева. 7 ноября 2007 года у «Интера», который обыграл армейцев дома со счетом 4:2, по два мяча забили Златан Ибрагимович и аргентинец Эстебан Камбьяссо.



33. Больше всего Акинфееву досталось от Агуэро: форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити» поразил его ворота 5 раз. По 3 гола забили оба автора хет-триков (Графите и Негредо), а также Томас Мюллер из «Баварии».



34. Все 3 свои мяча Мюллер забил с пенальти. Всего же по ходу серии Акинфеев пропустил с 11-метровой отметки 5 голов.



35. Только однажды Акинфееву был забит с пенальти единственный гол в матче. Случилось это 30 сентября 2014 года в домашней игре с «Баварией», в которой Мюллер переиграл армейского голкипера на 22-й минуте.



36. А сезоном ранее, 27 ноября 2013 года, один из мячей в ворота ЦСКА на «Арене Химки» забил другой форвард «Баварии» Марио Гетце. Который менее чем через 8 месяцев стал автором «золотого» гола в дополнительное время финала чемпионата мира против Аргентины. И на этом он не остановился: 10 декабря 2014 года Гетце в Мюнхене принес своему клубу крупную победу над ЦСКА на 90-й минуте (3:0).

37. Одним из самых обидных для Акинфеева является поражение 25 ноября 2015 года дома от «Вольфсбурга» (0:2). На 67-й минуте гости открыли счет благодаря… автоголу вратаря ЦСКА. На счету Акинфеева есть и еще один мяч в собственные ворота – последний в заключительном матче серии против «Тоттенхэма» (1:3). Кроме него, из армейцев автоголом отметился еще лишь Сергей Игнашевич – 17 сентября 2014 года в гостях против «Ромы» (1:5).



38. Крайне досадное поражение потерпел ЦСКА 6 декабря 2006 года – в гостях от «Гамбурга» (2:3). На 65-й минуте армейцы повели 2:1 после гола Юрия Жиркова, а на 69-й у хозяев был удален камерунец Тимоти Атуба. Однако «Гамбург» смог дважды поразить ворота Акинфеева в меньшинстве в концовке – на 84-й и 90-й минутах.



39. Спустя 7 лет – 10 декабря 2013-го – состоялся похожий матч – в гостях с «Викторией» из Пльзеня. Ахмед Муса открыл счет на… той же 65-й минуте. И еще через пару минут тоже произошло удаление – правда, теперь у армейцев, которые потеряли Алана Дзагоева. И «Виктория» тоже одержала волевую победу, забив решающий мяч… тоже на 90-й минуте! Именно из-за того гола ЦСКА финишировал на последнем месте в группе: соперники набрали по 3 очка, но по результатам личных встреч в Лигу Европы отправился чешский клуб – благодаря гостевому поражение со счетом 2:3.



40. Впервые в своей карьере Акинфеев пропустил 5 голов 5 ноября 2013 года – в гостях от «Манчестер Сити» (2:5).



41. В стартовом туре следующей Лиги чемпионов на выезде с «Ромой», 17 сентября 2014 года, соперники вновь поразили его ворота 5 раз. То поражение со счетом 1:5 является самым крупным в карьере Акинфеева.



42. А первый тайм игры в Риме оказался абсолютно худшим для вратаря ЦСКА. Акинфеев пропустил тогда 4 гола за 31 минуту после стартового свистка.



43. Из 84 голов, пропущенных Акинфеевым, целых 5 на свой счет записали игроки, которые в дальнейшем продолжили свою карьеру в РФПЛ. Причем перуанец Джефферсон Фарфан, который почти 10 лет назад принес ПСВ победу в Москве (27 ноября 2007 года со счетом 1:0), поразил ворота армейцев и в последнем туре Премьер-лиги, выступая за «Локомотив».

Нигериец Кехинде Фатаи, который нынче играет за «Уфу» и в прошлом чемпионате России отличился 6 раз, забил ЦСКА по мячу в каждом из двух поединков 3-го квалификационного раунда розыгрыша-2015/16 будучи игроком «Спарты».

Наконец, играл за ПСВ и бельгиец Максим Лестьенн, который вот уже второй сезон защищает цвета «Рубина». Он, правда, не смог помешать домашней победе ЦСКА 30 сентября 2015 года над голландским клубом (3:2). Но в той встрече Лестьенн поразил ворота Акинфеева дважды.