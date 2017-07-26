43 факта о 43-матчевой серии Игоря Акинфеева
Все
знают, что в
матче с АЕКом
в Афинах завершилась
ужасная серия
Игоря Акинфеева,
который пропускал
в Лиге чемпионов
43 матча подряд.
Кто-то подсчитал,
что она составила
3919 дней. «Советский
спорт» решил
собрать все
любопытные
факты, связанные
с этой «черной»
полосой вратаря
ЦСКА.
1.
По ходу своей
серии Акинфеев
пропустил не
так уж и много
- 84 гола. В среднем
– это менее
двух мячей за
игру (по 1,95).
2.
Сами армейцы
за это время
тоже забили
немало – 51 гол.
Причем в 5 матчах
поразили ворота
соперников
по 3 раза.
3.
Всего за 43 матча
ЦСКА потерпел
25 поражений и
по 9 раз выиграл
и сыграл вничью.
4.
Продолжительность
серии Акинфеева
на самом деле
поменьше, чем
было указано
выше – 3670 дней
(или 10 лет и 17 дней).
Она стартовала
21 ноября 2006 года
в домашнем
матче с «Порту»
(0:2), а ее последний
матч состоялся
7 декабря 2016 года
в Лондоне с
«Тоттенхэмом»
(1:3).
5.
Удивительно,
но перед той
самой встречей
с «Порту» Акинфеев
отстоял «на
ноль» в Лиге
чемпионов 6 игр
подряд! И не
пропустил ни
одного мяча
за 9 часов 53 минуты.
6.
Началась серия
с 6 поражений
(с общим счетом
6:16). И уже в 7-м матче
должна была
завершиться.
Однако в домашнем
победном поединке
с «Бешикташем»
(2:1) полузащитник
гостей Экрем
Даг поразил
ворота армейцев
на 92-й минуте.
Позже с Акинфеевым
в воротах ЦСКА
выдал еще одну
6-матчевую
проигрышную
серию (мячи
6:18) – в 2013-2014 годах.
7.
Зато в Лиге
чемпионов-2009/10,
несмотря на
пропущенные
Акинфеевым
мячи, ЦСКА выдал
серию из 5 встреч
без поражений
(3 победы и 2 ничьи,
мячи 10:7). Это были
первые 5 матчей
армейцев в
главном еврокубке
под руководством
Леонида Слуцкого.
8.
В 2013-2014 годах Акинфеев
в 7 играх подряд
пропускал не
менее двух
голов. Всего
в этих матчах
соперники
поразили его
ворота 22 раза
(в среднем – по
3,14).
9.
В течение своей
серии вратарь
армейцев пропускал
в 35 матчах групповых
этапов, в 4 в
плей-офф розыгрыша-2009/10
и в 4 в квалификационных
раундах сезона-2015/16.
10.
За эти 43 матча
ЦСКА успел
сыграть во все
времена года:
осенью – 28 раз,
зимой – 8, летом
– 4 и весной –
3. А пропускал
Акинфеев в 9
месяцах (кроме
января, мая и
июня). Большего
всего встреч
было у него в
ноябре (13) и сентябре
(9). По одной игре
армейцы провели
в феврале, апреле
и июле.
11.
Больше всего
матчей с пропущенными
голами Акинфеев
сыграл в 2015 году
– 10. Но ни разу
не пропустил
в них более
двух мячей
(всего – 16).
12.
За время серии
Акинфеева ЦСКА
провел на своем
поле 21 матч, в
котором пропустил
всего 30 мячей
(по 1,43). И лишь однажды
позволил сопернику
отличиться
более двух раз
– 27 ноября 2013 года
проиграл «Баварии»
со счетом 1:3. В
гостях Акинфееву
забивали гораздо
больше – 54 гола
за 22 игры (по 2,45).
И ровно в половине
матчей - как
минимум 3 мяча.
13.
Акинфеев пропускал
в 10 странах. В
России, как уже
было отмечено,
30 голов. А на выезде
ему больше
всего забили
в Германии (15
мячей в 6 встречах)
и в Англии (13 в
5).
14.
В среднем хуже
всего у вратаря
ЦСКА получались
матчи в Италии
– по 3,33 мяча за
игру (10 в 3).
15.
Акинфеев успел
сыграть с соперниками
из 9 стран. Более
половины голов
ему забили
клубы из Германии
(23 в 11 встречах)
и Англии (20 в 10).
16.
Чешские «Виктория»
и «Спарта» в
каждом из 4
проведенных
с ЦСКА матчей
поражали ворота
Акинфеева
дважды.
17.
Примечательно,
что лучше всего
он отстоял
поединки против
испанцев. Их
было всего два,
в которых армейский
голкипер пропустил
2 мяча. Это матчи
1/8 финала Лиги
чемпионов-2009/10
против «Севильи»
(1:1 дома и 2:1 в гостях).
18.
По ходу своей
серии Акинфеев
сыграл против
18 клубов. По 4 раза
он выходил на
поле в матчах
с «Баварией»,
«Манчестер
Сити» (по 10 мячей),
«Вольфсбургом»
(7) и «Манчестер
Юнайтед» (6).
19.
Вратарь армейцев
пропускал от
одного до пяти
мячей: по 5 – в
двух встречах,
4 – в одной, по
3 – в 9, по 2 – в 12 и по
одному – в 19.
20.
Самый популярный
счет – 2:1, который
был зафиксирован
9 раз. При этом
армейцы одержали
5 побед (две над
«Бешикташем»),
уступив лишь
4 раза.
21.
Чаще всего ЦСКА
проигрывал
со счетом 0:1 –
в 8 встречах.
Дважды – «Интеру»
и «Манчестер
Юнайтед».
22.
В 30 матчах из
43 армейцы тоже
поражали ворота
соперников.
А 13 сухих поражений
– это 0:3 (трижды),
0:2 (дважды) и 0:1 (8 раз).
23.
Примечательно,
что чаще соперники
забивали Акинфееву
в первых таймах
– 47 голов против
37 после перерыва.
И лишь в 12 играх
голкипер ЦСКА
отстоял «на
ноль» в первой
половине.
24.
Самый быстрый
гол он пропустил
в первом же
матче серии
– на 2-й минуте
от полузащитника
«Порту» и сборной
Португалии
Рикарду Куарежмы.
25.
Всего же соперники
поражали его
ворота в стартовые
10 минут в 9 матчах.
26.
Если Акинфееву
удавалось
отстоять «на
ноль» до перерыва,
то во вторых
таймах он никогда
не пропускал
ранее 60-й минуты.
Более того, в
7 встречах соперники
забивали ему
первый гол
после 75-й минуты,
в 4 – после 85-й.
27.
Ворота Акинфеева
поражали многие
суперзвезды
мирового футбола.
Среди них –
швед Златан
Ибрагимович,
голландец Арьен
Роббен, колумбиец
Радамель Фалькао,
аргентинец
Серхио Агуэро,
итальянец
Франческо
Тотти, немец
Томас Мюллер,
англичане Майкл
Оуэн и Уэйн
Руни.
28.
Тотти, забив
Акинфееву 25
ноября 2014 года
в Химках, установил
рекорд Лиги
чемпионов.
Форвард «Ромы»
стал самым
возрастным
автором гола
в истории турнира:
в день игры
Тотти было 38
лет и 59 дней.
29.
Дважды игроки
соперников
оформляли
хет-трик. 15 сентября
2009 года трижды
отличился
бразильский
форвард «Вольфсбурга»
Графите (3:1), а 5
ноября 2013 года
– испанский
нападающий
«Манчестер
Сити» Альваро
Негредо (5:2).
30.
В течение серии
у оппонентов
ЦСКА было
зафиксировано
8 дублей. Дважды
по два мяча
забивал только
Серхио Агуэро.
31.
Упомянутая
встреча «Манчестер
Сити» - ЦСКА,
состоявшаяся
в Англии в 2013 году
– единственная,
в которой соперники
записали на
свой счет и
хет-трик (Негредо),
и дубль (Агуэро).
32.
Ранее был сыгран
матч, в котором
сразу два игрока
оформляли дубль
в ворота Акинфеева.
7 ноября 2007 года
у «Интера»,
который обыграл
армейцев дома
со счетом 4:2, по
два мяча забили
Златан Ибрагимович
и аргентинец
Эстебан Камбьяссо.
33.
Больше всего
Акинфееву
досталось от
Агуэро: форвард
сборной Аргентины
и «Манчестер
Сити» поразил
его ворота 5
раз. По 3 гола
забили оба
автора хет-триков
(Графите и Негредо),
а также Томас
Мюллер из «Баварии».
34.
Все 3 свои мяча
Мюллер забил
с пенальти.
Всего же по
ходу серии
Акинфеев пропустил
с 11-метровой
отметки 5 голов.
35.
Только однажды
Акинфееву был
забит с пенальти
единственный
гол в матче.
Случилось это
30 сентября 2014 года
в домашней игре
с «Баварией»,
в которой Мюллер
переиграл
армейского
голкипера на
22-й минуте.
36. А сезоном ранее, 27 ноября 2013 года, один из мячей в ворота ЦСКА на «Арене Химки» забил другой форвард «Баварии» Марио Гетце. Который менее чем через 8 месяцев стал автором «золотого» гола в дополнительное время финала чемпионата мира против Аргентины. И на этом он не остановился: 10 декабря 2014 года Гетце в Мюнхене принес своему клубу крупную победу над ЦСКА на 90-й минуте (3:0).
37.
Одним из самых
обидных для
Акинфеева
является поражение
25 ноября 2015 года
дома от «Вольфсбурга»
(0:2). На 67-й минуте
гости открыли
счет благодаря…
автоголу вратаря
ЦСКА. На счету
Акинфеева есть
и еще один мяч
в собственные
ворота – последний
в заключительном
матче серии
против «Тоттенхэма»
(1:3). Кроме него,
из армейцев
автоголом
отметился еще
лишь Сергей
Игнашевич –
17 сентября 2014 года
в гостях против
«Ромы» (1:5).
38.
Крайне досадное
поражение
потерпел ЦСКА
6 декабря 2006 года
– в гостях от
«Гамбурга»
(2:3). На 65-й минуте
армейцы повели
2:1 после гола
Юрия Жиркова,
а на 69-й у хозяев
был удален
камерунец
Тимоти Атуба.
Однако «Гамбург»
смог дважды
поразить ворота
Акинфеева в
меньшинстве
в концовке –
на 84-й и 90-й минутах.
39.
Спустя 7 лет –
10 декабря 2013-го
– состоялся
похожий матч
– в гостях с
«Викторией»
из Пльзеня.
Ахмед Муса
открыл счет
на… той же 65-й
минуте. И еще
через пару
минут тоже
произошло
удаление –
правда, теперь
у армейцев,
которые потеряли
Алана Дзагоева.
И «Виктория»
тоже одержала
волевую победу,
забив решающий
мяч… тоже на
90-й минуте! Именно
из-за того гола
ЦСКА финишировал
на последнем
месте в группе:
соперники
набрали по 3
очка, но по
результатам
личных встреч
в Лигу Европы
отправился
чешский клуб
– благодаря
гостевому
поражение со
счетом 2:3.
40.
Впервые в своей
карьере Акинфеев
пропустил 5
голов 5 ноября
2013 года – в гостях
от «Манчестер
Сити» (2:5).
41.
В стартовом
туре следующей
Лиги чемпионов
на выезде с
«Ромой», 17 сентября
2014 года, соперники
вновь поразили
его ворота 5
раз. То поражение
со счетом 1:5
является самым
крупным в карьере
Акинфеева.
42.
А первый тайм
игры в Риме
оказался абсолютно
худшим для
вратаря ЦСКА.
Акинфеев пропустил
тогда 4 гола за
31 минуту после
стартового
свистка.
43. Из 84 голов, пропущенных Акинфеевым, целых 5 на свой счет записали игроки, которые в дальнейшем продолжили свою карьеру в РФПЛ. Причем перуанец Джефферсон Фарфан, который почти 10 лет назад принес ПСВ победу в Москве (27 ноября 2007 года со счетом 1:0), поразил ворота армейцев и в последнем туре Премьер-лиги, выступая за «Локомотив».
Нигериец Кехинде Фатаи, который нынче играет за «Уфу» и в прошлом чемпионате России отличился 6 раз, забил ЦСКА по мячу в каждом из двух поединков 3-го квалификационного раунда розыгрыша-2015/16 будучи игроком «Спарты».
Наконец, играл за ПСВ и бельгиец Максим Лестьенн, который вот уже второй сезон защищает цвета «Рубина». Он, правда, не смог помешать домашней победе ЦСКА 30 сентября 2015 года над голландским клубом (3:2). Но в той встрече Лестьенн поразил ворота Акинфеева дважды.