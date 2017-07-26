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ЦСКА, помни про «Рубин»-2004/05!

Павел Осипов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА, помни про «Рубин»-2004/05!

В 11-й раз в истории еврокубков российский клуб в первой встрече двухматчевого противостояния выиграл в гостях со счетом 2:0. В 10 предыдущих случаях такого преимущества однажды не хватило для общей победы.

Растерять его умудрился «Рубин», смазав свой дебют в еврокубках. Во 2-м квалификационном раунде Кубка УЕФА-2004/05 казанцы обыграли в Вене «Рапид» благодаря голам во втором тайме Рони и Дениса Бояринцева. Однако в ответной игре дважды пропустили уже в первые 30 минут. И переломить ход игры уже не смогли: на 70-й минуте австрийцы забили третий, последний мяч. Но Курбан Бердыев этот урок запомнил навсегда.

А первым 2:0 на чужом поле выиграл ЦСКА-1996/97. В 1-м квалификационном раунде Кубка УЕФА армейцы взяли верх над «Акранесом». Дома же и вовсе одолели исландцев с крупным счетом – 4:1. Вот только дальше красно-синие тогда не прошли: в следующем круге их остановил голландский «Фейеноорд» (0:1 дома и 1:1 в гостях).

Затем дважды так выигрывал первые матчи «Локомотив». В 1/16 финала Кубка кубков-1998/99 – у киевского ЦСКА, который потом, пропустив первым, хладнокровно одолел и в Москве (3:1). А чтобы попасть в Лигу чемпионов-2002/03, железнодорожникам пришлось преодолеть сопротивление австрийского клуба ГАК. Ответный домашний матч получился весьма результативным – 3:3. Но хозяева не сильно беспокоились за итог противостояния: после первого тайма они вели 3:1.

Следующим специалистом по «гостевым 2:0» стал «Зенит». В середине холодного февраля 2006 года он в 1/16 финала обыграл в Тронхейме «Русенбург». На «Петровском» же, позволив норвежскому клубу открыть счет, одержал волевую победу – 2:1.

Признайтесь, а кто помнит, как начинался поход «Зенита» за Кубком УЕФА-2007/08? Правильно, с выездных 2:0 – в Словакии над «Злате-Моравце». Дома будущий триумфатор турнира взял верх еще увереннее – 3:0. Счет же открыл Павел Погребняк, впервые отличившись за «Зенит» в еврокубках.

Ну, а затем наступила очередь «замаливать грехи» «Рубину». В трех сезонах кряду казанцы выигрывали первый матч на поле соперников со счетом 2:0. Притом, что соперники эти были – не из робкого десятка. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-2011/12 – киевское «Динамо», которое Бердыев и Ко затем обыграли и дома (2:1). А в 1/16 финала следующей Лиги Европы – действующий обладатель трофея «Атлетико». Ничего, сдюжил «Рубин»! Хотя в Казани пришлось очень туго – особенно после 84-й минуты, на которой мадридцы отыграли один мяч. Но больше не забили. Наконец, в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы-2013/14 казанцы спустя 14 лет отомстили за ЦСКА норвежскому «Мольде» - 2:0 в гостях и 3:0 дома.

И еще один случай был в том же розыгрыше Лиги Европы, но раундом ранее. Это «Кубань» обыграла в Шотландии «Мотеруэлл» благодаря дублю нынешнего спартаковца Ивелина Попова. Потом краснодарцы оказались сильнее и дома – 1:0.

Так что нынешний успех в Афинах – прекрасный трамплин для ЦСКА, который стремится выйти в 4-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Но все-таки не 100-процентная гарантия общей победы. Спросите у Курбана Бикиевича - он подтвердит.


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