Вернблум забил 100-й гол ЦСКА в Лиге чемпионов

«Советский спорт» представляет 10 самых интересных фактов по итогам матча АЕК – ЦСКА.

1. В пятый раз в российской истории армейцы начали еврокубковую кампанию с гостевой победы. Причем со счетом 2:0 они стартовали и в Кубке УЕФА-1996/97, когда обыграли исландский «Акранес». Вот только тот раунд оказался тогда для ЦСКА единственным успешным: в следующем они уступили голландскому «Фейеноорду».

Еще трижды армейцы начинали с выездных побед в один мяч: в Лиге чемпионов-1992/93 – над другим исландским клубом «Викингуром» (1:0), в Кубке УЕФА-2008/09 – над хорватским «Славен Белупо» (2:1), в Лиге Европы-2012/13 – над шведским АИКом (1:0), которому, правда, затем со счетом 0:2 уступили дома.

2. Виктор Гончаренко дебютировал в Лиге чемпионов лучше всех других главных тренеров ЦСКА – с гостевых 2:0. С таким же счетом, но дома выиграл первый матч Олег Долматов – во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-1999/00 у «Мольде». Правда, в ответной игре в Норвегии потерпел сокрушительное поражение (0:4). Со счетом 1:0 победил в дебютном матче Геннадий Костылев – упомянутый выше «Викингур».

Лишь один тренер ЦСКА начал с ничьей. Но, в отличие от предыдущих, сразу в групповом этапе. Зовут его Леонид Слуцкий, который 3 ноября 2009 года дебютировал с 3:3 против «Манчестер Юнайтед» на «Олл Траффорд».

Еще два специалиста, возглавлявшие армейцев, в первых матчах в Лиге чемпионов терпели поражение. Валерий Газзаев в розыгрыше-2003/04 во 2-м квалификационном раунде и вовсе уступил дома – македонскому «Вардару» (1:2). А Хуанде Рамос за полтора месяца до дебюта Слуцкого начал Лигу чемпионов-2009/10 с гостевых 1:3 от «Вольфсбурга».

3. В Афинах завершилась историческая серия Игоря Акинфеева: вратарь ЦСКА пропускал в Лиге чемпионов в 43 матчах подряд. В предыдущий раз армейский голкипер отстоял «на ноль» в главном еврокубке 1 ноября 2006 года, когда красно-синие добились в Лондоне нулевой ничьей с «Арсеналом». Всего в течение своей серии Акинфеев пропустил 84 гола.

4. Несмотря на столь затяжную серию в Лиге чемпионов, Акинфеев все равно является рекордсменом среди российских вратарей по количеству «сухих» матчей в еврокубках. После победы ЦСКА в Афинах их у него стало 29. В тройку лидеров также входят Сергей Рыжиков из «Рубина» (26) и завершивший карьеру Вячеслав Малафеев (25).

5. Любопытно, что у самого ЦСКА серия с пропусканием мячей в Лиге чемпионов оказалась покороче – 32 игры. В предыдущий раз армейцы сыграли «на ноль» менее 6 лет назад - 2 ноября 2011 года, когда добились нулевой ничьей в гостях с турецким «Трабзонспором». В том матче их ворота защищал Владимир Габулов.

6. Открывший счет Алан Дзагоев забил 14-й гол в еврокубках за российские клубы. По этому показателю он теперь делит 14-е место с Зазой Джанашия, Артемом Дзюбой и Данни. А среди лучших бомбардиров ЦСКА уступает только Вагнеру Лав (30 мячей) и Сейду Думбья (23). В то же время среди армейских россиян у Дзагоева нет равных. Ближайший его преследователь Сергей Семак, в активе которого 6 голов, уже завершил игровую карьеру и в настоящий момент является главным тренером «Уфы».

7. Одновременно Дзагоев вышел на 24-е место среди самых результативных игроков, забивавших за российские команды. На его счету стало 78 мячей (50 – в Премьер-лиге, по 9 – в Лиге чемпионов и за сборную России, 5 – в Кубке России, 3 – в Кубке УЕФА, 2 – в Лиге Европы). Полузащитник ЦСКА оставил позади Халка и Владимира Нидергауса, в активе которых по 77 голов.

8. Дзагоев является абсолютным рекордсменом ЦСКА: он забил первый мяч клуба уже в четвертом еврокубковом сезоне! Причем в трех розыгрышах Лиги чемпионов подряд (2015/16 – дома «Спарте», 2016/17 – в гостях «Байеру»). А до этого также открыл счет голам армейцев в главном еврокубке в сезоне-2009/10, когда на выезде забил «Вольфсбургу» (1:3). В двух еврокубковых кампаниях ЦСКА первые голы забивали 4 бомбардира – Дмитрий Карсаков (1992/93, 1996/97), Ролан Гусев (2004/05, 2005/06), Вагнер Лав (2007/08, 2008/09) и Сейду Думбья (2010/11, 2011/12).

9. Понтус Вернблум записал на свой счет 100-й гол ЦСКА в Лиге чемпионов. Этот юбилей армейцы справили в своем 85-м матче в главном еврокубке. Из российских клубов больше них забил только «Спартак» - 133 за 94 игры.

10. Вернблум не отличался в еврокубках почти 5 с половиной лет. Но именно в Лиге чемпионов шведский полузащитник забил свой первый гол за ЦСКА. Произошло это 21 февраля 2012 года в 1/8 финала против «Реала»: Вернблум спас армейцев от домашнего поражения на 93-й минуте (1:1).