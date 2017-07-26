Врубаем новый счетчик! Мнение Сергея Микулика
Как только
наступает время ЦСКА стартовать в Лиге
чемпионов, у «общественности»
традиционно возникает два вопроса:
прервет ли наконец в этом даже не матче,
а сезоне свою черную серию Акинфеев и
готов ли клуб в целом к турниру. А если
их попробовать увязать в один, то может
вылезти следующий вывод: вот как начнет
Игорь все ловить - тогда и вся команда
себя покажет. А то что он, в самом
деле, все пускает да пускает.
Только что в схожем тоне и про сборную на Кубке конфедераций говорилось.
За эти долгие годы, в которые уместилась нефартовая полоса Акинфеева ЦСКА, например, не раз оставался перед Лигой чемпионов без чистых форвардов, креативных хавов, и много кого еще. И почти всегда имел немного возможностей для маневра в поле - не зря же состав команды позднего Слуцкого мог при желании назвать любой болельщик любого соперника.
Но большинство косых взглядов неизменно было направлено прежде всего на Акинфеева - интересно, хоть один человек, кроме сотрудников клубного отдела статистики, удосужился посчитать, хотя бы грубо-приблизительно, количество пойманных и отбитых Игорем «мертвых» мячей - в противовес 84-м пропущенным в этих 43-х матчах?
И хоть кто-нибудь помнит, что перед началом «черной» полосы была у него еще какая «белая»- больше шести часов в сумме он в той же самой чемпионской Лиге на ноль отыграл - перед порванными в первый раз «крестами»? И были ведь и еще травмы. и, соответственно, другие вратари вставали охранять ворота в еврокубках - у них что, сильно лучше получалось? Вот без Акинфеева чего ЦСКА вообще добился - не напомните?
После Кубка конфедераций пошла очередная волна - не уехал, дескать, Игорь вовремя в какой другой, круче нашего, чемпионат - а здесь в голкипера международного уровня разве вырастешь? Позвольте, а его что, реально звал какой-нибудь топ-клуб, в котором Акинфеев смог пойти в 31 год на вторую сотню еврокубковых матчей? У него и пропущенных-то столько набралось, что он безвылазно там играет.
Теперь осталось только народившийся фарт не спугнуть, закрепив его новой серией, которая поможет команде в основную сетку попасть. Врубаем новый счетчик!