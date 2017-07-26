Врубаем новый счетчик! Мнение Сергея Микулика

Как только наступает время ЦСКА стартовать в Лиге чемпионов, у «общественности» традиционно возникает два вопроса: прервет ли наконец в этом даже не матче, а сезоне свою черную серию Акинфеев и готов ли клуб в целом к турниру. А если их попробовать увязать в один, то может вылезти следующий вывод: вот как начнет Игорь все ловить - тогда и вся команда себя покажет. А то что он, в самом деле, все пускает да пускает.



Только что в схожем тоне и про сборную на Кубке конфедераций говорилось.



За эти долгие годы, в которые уместилась нефартовая полоса Акинфеева ЦСКА, например, не раз оставался перед Лигой чемпионов без чистых форвардов, креативных хавов, и много кого еще. И почти всегда имел немного возможностей для маневра в поле - не зря же состав команды позднего Слуцкого мог при желании назвать любой болельщик любого соперника.



Но большинство косых взглядов неизменно было направлено прежде всего на Акинфеева - интересно, хоть один человек, кроме сотрудников клубного отдела статистики, удосужился посчитать, хотя бы грубо-приблизительно, количество пойманных и отбитых Игорем «мертвых» мячей - в противовес 84-м пропущенным в этих 43-х матчах?



И хоть кто-нибудь помнит, что перед началом «черной» полосы была у него еще какая «белая»- больше шести часов в сумме он в той же самой чемпионской Лиге на ноль отыграл - перед порванными в первый раз «крестами»? И были ведь и еще травмы. и, соответственно, другие вратари вставали охранять ворота в еврокубках - у них что, сильно лучше получалось? Вот без Акинфеева чего ЦСКА вообще добился - не напомните?



После Кубка конфедераций пошла очередная волна - не уехал, дескать, Игорь вовремя в какой другой, круче нашего, чемпионат - а здесь в голкипера международного уровня разве вырастешь? Позвольте, а его что, реально звал какой-нибудь топ-клуб, в котором Акинфеев смог пойти в 31 год на вторую сотню еврокубковых матчей? У него и пропущенных-то столько набралось, что он безвылазно там играет.



Теперь осталось только народившийся фарт не спугнуть, закрепив его новой серией, которая поможет команде в основную сетку попасть. Врубаем новый счетчик!