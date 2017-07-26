Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо СПб- : -Ротор-Волгоград
Футбол  Олимпиец- : -Химки
Водное поло  Россия- : -США
Футбол  Астана- : -Легия
Футбол  Динамо Киев- : -Янг Бойз
Футбол  Ницца- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Врубаем новый счетчик! Мнение Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Врубаем новый счетчик! Мнение Сергея Микулика

Как только наступает время ЦСКА стартовать в Лиге чемпионов, у «общественности» традиционно возникает два вопроса: прервет ли наконец в этом даже не матче, а сезоне свою черную серию Акинфеев и готов ли клуб в целом к турниру. А если их попробовать увязать в один, то может вылезти следующий вывод: вот как начнет Игорь все ловить - тогда и вся команда себя покажет.  А то что  он, в самом деле, все пускает да пускает.

Только что в схожем тоне и про сборную на Кубке конфедераций говорилось. 

За эти долгие годы, в которые уместилась нефартовая полоса Акинфеева ЦСКА, например, не раз оставался  перед Лигой чемпионов  без чистых форвардов, креативных хавов, и много кого еще. И почти всегда имел немного возможностей для маневра в поле - не зря же состав команды позднего Слуцкого мог при желании назвать любой болельщик любого соперника.

Но большинство косых взглядов неизменно было направлено прежде всего на Акинфеева - интересно, хоть один человек, кроме сотрудников клубного отдела статистики, удосужился посчитать, хотя бы грубо-приблизительно, количество пойманных и отбитых Игорем «мертвых» мячей - в противовес 84-м пропущенным в этих 43-х матчах? 

И хоть кто-нибудь помнит, что перед началом «черной» полосы была у него еще какая «белая»- больше шести часов в сумме он в той же самой чемпионской Лиге на ноль отыграл - перед порванными в первый раз «крестами»?  И были ведь и еще травмы. и, соответственно, другие вратари вставали охранять ворота в еврокубках - у них что, сильно лучше получалось? Вот без Акинфеева чего ЦСКА вообще добился - не напомните?

После Кубка конфедераций пошла очередная волна - не уехал, дескать, Игорь вовремя в какой другой, круче нашего, чемпионат - а здесь в голкипера международного уровня разве вырастешь? Позвольте, а его что, реально звал какой-нибудь топ-клуб, в котором Акинфеев смог пойти в 31 год на вторую сотню еврокубковых матчей? У него и пропущенных-то столько набралось, что он безвылазно там играет.

Теперь осталось только народившийся фарт не спугнуть, закрепив его новой серией, которая поможет команде в основную сетку попасть.  Врубаем новый счетчик!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михалис Бакакис: Мяч Дзагоева сломал АЕКу всю игруПолузащитник АЕКа Михалис Бакакис поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборочном раунде Лиги чемпионов.Якоб Юханссон: В целом ЦСКА превосходил АЕКШведский полузащитник Якоб Юханссон поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборочном раунде Лиги чемпионов.Маноло Хименес: ЦСКА забил с абсурдного угловогоГлавный тренер греческого клуба АЕК Маноло Хименес поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборе Лиги чемпионов.Маноло Хименес: АЕК испугался ЦСКА? Я не понимаю этого вопросаГлавный тренер греческого клуба АЕК Маноло Хименес поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборе Лиги чемпионов.Перезагрузка ЦСКА. Как Гончаренко перенастроил системуПерезагрузка ЦСКА. Как Гончаренко перенастроил системуОбозреватель «Советского спорта» объясняет, чем ЦСКА в матче Лиги чемпионов с АЕКом отличался от самого себя в недавнем дербиВернблум забил 100-й гол ЦСКА в Лиге чемпионовВернблум забил 100-й гол ЦСКА в Лиге чемпионов«Советский спорт» представляет 10 самых интересных фактов по итогам матча АЕК – ЦСКА.ЦСКА, помни про «Рубин»-2004/05!ЦСКА, помни про «Рубин»-2004/05!В 11-й раз в истории еврокубков российский клуб в первой встрече двухматчевого противостояния выиграл в гостях со счетом 2:0.43 факта о 43-матчевой серии Игоря Акинфеева43 факта о 43-матчевой серии Игоря АкинфееваВсе знают, что в матче с АЕКом в Афинах завершилась ужасная серия Игоря Акинфеева, который пропускал в Лиге чемпионов 43 матча подряд.Матч на ноль Акинфеева, тоннель для Манчини и «РЖД-Арена» (видео)Матч на ноль Акинфеева, тоннель для Манчини и «РЖД-Арена» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Федор Чалов: Со стартовым свистком успокоился и втянулся в игруНападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатления от победы над командой АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.«Лацио» хочет заполучить Азмуна. Таблица трансферов РФПЛ«Лацио» хочет заполучить Азмуна. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Бубнов: Не могу сказать, что качество игры ЦСКА улучшилось по сравнению с матчем против «Локомотива»Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру ЦСКА в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого клуба АЕК. Напомним, что московские армейцы победили со счетом 2:0.Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Славия» обыграла БАТЭ, АЕК уступил ЦСКА и другие матчиРезультаты первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Гол Эменике помог «Олимпиакосу обыграть «Партизан» в матче квалификации ЛЧВ рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сербский «Партизан» дома уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:2.Вячеслав Чанов: Лидером ЦСКА должна быть вся командаЗнаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Вячеслав Чанов: ЦСКА нужны усиления. А игра наладитсяЗнаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Вячеслав Чанов: С АЕКом ЦСКА использовал наигранные комбинацииЗнаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Вячеслав Чанов: Наконец-то прервалась черная полоса АкинфееваВячеслав Чанов: Наконец-то прервалась черная полоса АкинфееваВячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом.Слухи о моей смерти оказались преувеличены. Как ЦСКА шагает в Лигу чемпионовСлухи о моей смерти оказались преувеличены. Как ЦСКА шагает в Лигу чемпионовПоражение от «Локомотива» случилось для ЦСКА очень вовремя.Акинфеев – новый рекордсмен ЦСКАПосле матча с греческим АЕКом вратарь армейцев Акинфеев стал единоличным рекордсменом клуба по числу матчей в еврокубках.
Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» не боится тратить много денег на трансферы
Плавание
Лилли Кинг: Между Ефимовой и мной есть напряжение, мы друг другу не нравимся
Футбол
Мирослав Клозе станет новым спортивным директором «Баварии»
Футбол
Жерар Пике: Неймар не должен играть в чемпионате Франции
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфееввсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости