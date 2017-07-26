Перезагрузка ЦСКА. Как Гончаренко перенастроил систему

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, чем ЦСКА в матче Лиги чемпионов с АЕКом отличался от самого себя в недавнем дерби с «Локомотивом» в чемпионате России.

ОПЕРАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА

В матче с «Локомотивом» главным источником бед ЦСКА стало отсутствие баланса в игре - штурмуя ворота соперника, «армейцы» оставляли гектары пространства в центре поля. Им успешно пользовался бразилец Ари - он отскакивал в глубину, принимал мяч и разгонял атаки «железнодорожников».

Другой проблемой ЦСКА стали простые ошибки. Например, «армейцы» оказывались в полуобморочном состоянии, когда мяч в игру ударом от ворот на Тарасова вводил Гилерме. Эта проблема гораздо легче первой. Чтобы ее решить, нужно лишь разобрать соперника и не наломать дров. А вот первая сложнее - здесь все зависит от командной слаженности.

Надежда, что ЦСКА свои болячки с балансом в игре вылечит, появилась еще перед матчем. Ее дал Виктор Гончаренко, признавшись в проблемах: «Весной у нас был крен в сторону обороны, затем мы выровнялись. Сейчас есть крен в сторону атаки. Наша задача – найти разумное сочетание между атакой и обороной. Не могу сказать, что есть проблемы с тем, как мы атакуем, а вот в оборонительных действиях есть огрехи. Но мы знаем об этом, и наш опыт позволяет рассчитывать на то, что мы с задачей справимся». Часто постановка правильного диагноза - уже половина успеха. Тренерский штаб ЦСКА проблему диагностировал.

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ЦСКА

Виктор Гончаренко решил не гнать коней - ЦСКА оборонялся преимущественно на своей половине поля. В матче с АЕКом владение мячом красно-синих составило 45% времени. С «Локомотивом» было по-другому - 58%. Команду Юрия Павловича «армейцы» хотели переиграть в атакующем стиле, но не смогли. Замысел ЦСКА на матч Лиги чемпионов понятен - разрывов в линиях проще не допустить, если не раскрываться.

Тактика с акцентом на оборону принесла свои плоды. Лидерами команды по единоборствам в обороне стали два центральных полузащитника - Вернблум и Головин. На их счету по 12 единоборств. В игре с «Локомотив» из центральных полузащитников ЦСКА лучшим стал Головин. Но с каким показателем - пять! Если в Москве при игре в обороне хавбеки в основном были наблюдателями, то в Греции выкорчевывали комбинационные замыслы соперника у своих ворот. Пусть и не всегда удачно - Вернблум потерпел неудачу в восьми единоборствах, а Головин в девяти. Важно, что они изматывали соперника, чего в матче с «Локо» не было.

За матч при игре в обороне «армейцы» совершили 77 единоборств. Это больше, чем в матче с «Локомотивом» - 72. И тактика к этому имеет прямое отношение - когда обороняешься компактно, навязать борьбу сопернику гораздо легче. Не надо срываться на него как на экстренный вызов.

За матч игроки АЕКа нанесли 13 ударов по воротам. Но лишь три из них из штрафной! ЦСКА напомнил самого себя весеннего образца - тогда команда тоже предпочитала обороняться на своей половине поля, чем усложняла жизнь всем своим соперникам. Не зря ЦСКА тогда пропустил всего четыре мяча в 13 матчах - меньше всех в чемпионате России.

РОКИРОВКА ВАСИН - В.БЕРЕЗУЦКИЙ

Как и против «Локомотива», против АЕКа ЦСКА проводил позиционные атаки. Просто их было меньше. Но важнее другое - образование пустот армейцы предвосхитили и нашли вакцину. Как было в игре с «Локомотивом»? Ари опускался в середину, успевал разворачиваться и разгонял атаку. Футболистам АЕКа такой свободы не дали. Как только атакующие футболисты АЕКа опускались к своим воротам и были готовы получить мяч в момент контрвыпада, им в спину дышал один из крайних центральных защитников ЦСКА.

Показателен первый гол дружины Гончаренко, который забил Алан Дзагоев. Угловой заработал Алексей Березуцкий - левый центральный защитник. У ЦСКА разрушилась позиционная атака, мяч у штрафной греков получил крайний нападающий Лазарос Христодулопулос. Но к нему моментально прилип Березуцкий и заставил ошибиться! Несколькими минутами ранее подобный трюк в отношении Петроса Манталоса на другом фланге совершил Виктор Васин - правый центральный защитник.





Алексей Березуцкий зарабатывает угловой, после которого забьет Дзагоев. Скриншот: «Матч Футбол 1».





Васин накрывает соперника. Скриншот: «Матч Футбол 1».

В матче с «Локомотив» Виктор Васин играл центрального защитника, тогда как правым центральным был Василий Березуцкий. В Лиге чемпионов Виктор Гончаренко поменял их местами. И ставка оправдалась - Васин ускорялся и навязывал борьбу, а Березуцкий контролировал все сзади. Из центральных защитников именно Васин стал лучшим игроком ЦСКА по единоборствам в обороне - девять. С «Локо» им был Василий Березуцкий - шесть. Как здесь не вспомнить, что умение бороться Васин показал еще в «Уфе» у Виктора Гончаренко. Вот и велел наставник своему ученику не давать спуску сопернику.

ЦСКА провел первый матч в Лиге чемпионов под руководством Виктора Гончаренко и сразу же сыграл на ноль. Это «армейцам» не удавалось сделать с 2011 года, когда дважды получилось сдержать «Трабзонспор» (3:0 и 0:0). Браво, Виктор Михайлович!

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