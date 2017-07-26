Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо СПб- : -Ротор-Волгоград
Футбол  Олимпиец- : -Химки
Водное поло  Россия- : -США
Футбол  Астана- : -Легия
Футбол  Динамо Киев- : -Янг Бойз
Футбол  Ницца- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вперед к новым рекордам, или почему Акинфеев не виноват

Дмитрий Вавилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вперед к новым рекордам, или почему Акинфеев не виноват

Автор «Советского Спорта» подводит итог рекордной серии Игоря Акинфеева с пропущенными голами, установленной им в Лиге чемпионов.

Дамы и господа! Случилось страшное – вы не поверите, но на цифре «43» скоропостижно оборвалась рекордная серия голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов, в течение которой он подряд не уходил с поля без пропущенных мячей целых 10 лет. Если быть точным, всего за 3919 дней мячей этих влетело в рамку его ворот аж 84. Впечатляет, не правда ли? И голы-то подобрались на любой вкус, да ещё и от соперников самых что ни на есть разномастных – начиная от «космических» «Баварии» и обоих «Манчестеров» и заканчивая скромными чешскими «Спартой» и «Викторией, прости господи, Пльзень.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

Хотя многие, так называемые, специалисты призывали вообще не обращать внимание на подобные серии. Дескать, с кем не бывает? Тем более действительно «вратарских» мячей там по пальцам руки можно сосчитать! Некоторые, видимо, особо ретивые эксперты, громогласно встав на защиту коллеги по вратарскому ремеслу, и вовсе пытались заставить общественность уверовать в то, что футбол – игра командная (а общественность и не знала!), а, следовательно, пропускает не только голкипер, а команда в целом. Гарри Линикер со своими всепобеждающими немцами, поди, обзавидовался!

Так-то оно, конечно, так! Но вот хоть режьте меня, никак не могу взять в толк: не те ли самые всезнающие мастера вратарского искусства так безудержно радовались, когда Акинфеев превзошёл рекорды по количеству сухих матчей великих Льва Яшина и Рината Дасаева? Кое-кто договорился даже до того, что, мол, всегда знал, что если кому и под силу это сделать, так только Игорю. Удивительная избирательность! Значит, как ставить рекорды со знаком «плюс», так – Акинфеев, а как со знаком «минус», так – вся команда, так, что ли получается? Растолкуйте мне сирому, если сможете!

Впрочем, аналогичная избирательность проявлялась и раньше, когда на протяжении долгих лет с экранов телевизоров, из радиоэфира, на страницах прессы активно создавался миф о непогрешимости «вратаря республики», которому прощались любые, даже самые вопиющие, ляпы. Зато хвалебным эпитетам после его эффектных спасений, воистину, не было предела. Разве что не «кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали». Впрочем – как знать… Что это, по-вашему, если не двойные стандарты?

Мало того, меня наиболее умилило мнение одного из ветеранов вратарского (или тренерско-вратарского) цеха, на полном серьёзе поведавшего, что, с его точки зрения, Акинфеев входит в пятёрку лучших стражей ворот мира. С одной стороны – позиция! С другой – стесняюсь спросить: а кто же тогда остался за бортом топ-5 сильнейших голкиперов планеты? Может быть, Буффон и Нойер? Или Де Хеа с Навасом и Чехом? Да и о ряде других блестящих вратарей, отлично проявивших себя, например, на недавнем Кубке конфедераций мне как-то в этом контексте упоминать неловко. О том, как на нём проявил себя ответственный за пост №1 в сборной России, с вашего позволения, тактично умолчу.

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА

Скажу вот о чём. Не вина Игоря в том, что ему фактически оказали медвежью услугу, сделав из него этакую икону вратарского стиля. В конце концов, сам он собственных хвалителей за язык не тянул и себе лишний раз ненужную рекламу не делал. Скорее, беда Акинфеева заключается в том, что он стал жертвой искусственно созданного вокруг него ажиотажа и был обречён на излишнее внимание к его персоне, сопряжённое с сознательным замыливанием реальной картины.

Так что, пожалуй, даже символично, что рекордная серия Игоря в Лиге чемпионов, состоящая из пропущенных мячей в 43 матчах кряду, прервалась в день памяти Владимира Высоцкого, давным-давно исполнившего замечательную песню, строчки из которой, уверен, многим из нас знакомы с детства: «Пусть Жираф был не прав, но виновен не Жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: «Жираф большой – ему видней!».

Поучительно, что ни говорите! Вот почему гораздо важнее не то, что в самом престижном европейском клубном турнире был установлен некий вратарский антирекорд, а то, какие выводы будут сделаны из этой истории в дальнейшем. Причём не только самим Акинфеевым.

Матч

АЕК Афины - ЦСКА - 0:2 (0:1)

Голы

Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).

Состав

АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо

Предупреждения:

Родригес, 90 - нет

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гончаренко завел Хамелеона. Знает ли о таком зверьке Каррера?Гончаренко завел Хамелеона. Знает ли о таком зверьке Каррера?Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев впечатлен не столько игрой ЦСКА с АЕКом, сколько его преображением.Михалис Бакакис: Мяч Дзагоева сломал АЕКу всю игруПолузащитник АЕКа Михалис Бакакис поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборочном раунде Лиги чемпионов.Якоб Юханссон: В целом ЦСКА превосходил АЕКШведский полузащитник Якоб Юханссон поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборочном раунде Лиги чемпионов.Маноло Хименес: ЦСКА забил с абсурдного угловогоГлавный тренер греческого клуба АЕК Маноло Хименес поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборе Лиги чемпионов.Маноло Хименес: АЕК испугался ЦСКА? Я не понимаю этого вопросаГлавный тренер греческого клуба АЕК Маноло Хименес поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборе Лиги чемпионов.Перезагрузка ЦСКА. Как Гончаренко перенастроил системуПерезагрузка ЦСКА. Как Гончаренко перенастроил системуОбозреватель «Советского спорта» объясняет, чем ЦСКА в матче Лиги чемпионов с АЕКом отличался от самого себя в недавнем дербиВрубаем новый счетчик! Мнение Сергея МикуликаВрубаем новый счетчик! Мнение Сергея МикуликаКак только наступает время ЦСКА стартовать в Лиге чемпионов, у «общественности» традиционно возникает два вопросаВернблум забил 100-й гол ЦСКА в Лиге чемпионовВернблум забил 100-й гол ЦСКА в Лиге чемпионов«Советский спорт» представляет 10 самых интересных фактов по итогам матча АЕК – ЦСКА.ЦСКА, помни про «Рубин»-2004/05!ЦСКА, помни про «Рубин»-2004/05!В 11-й раз в истории еврокубков российский клуб в первой встрече двухматчевого противостояния выиграл в гостях со счетом 2:0.43 факта о 43-матчевой серии Игоря Акинфеева43 факта о 43-матчевой серии Игоря АкинфееваВсе знают, что в матче с АЕКом в Афинах завершилась ужасная серия Игоря Акинфеева, который пропускал в Лиге чемпионов 43 матча подряд.«Зенит» отпустил «чечено» и обстучал Манчини, Акинфеев и прервал серию, и нет«Зенит» отпустил «чечено» и обстучал Манчини, Акинфеев и прервал серию, и нетВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Федор Чалов: Со стартовым свистком успокоился и втянулся в игруНападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатления от победы над командой АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.«Лацио» хочет заполучить Азмуна. Таблица трансферов РФПЛ«Лацио» хочет заполучить Азмуна. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Бубнов: Не могу сказать, что качество игры ЦСКА улучшилось по сравнению с матчем против «Локомотива»Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру ЦСКА в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого клуба АЕК. Напомним, что московские армейцы победили со счетом 2:0.Вячеслав Чанов: Лидером ЦСКА должна быть вся командаЗнаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Вячеслав Чанов: ЦСКА нужны усиления. А игра наладитсяЗнаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Вячеслав Чанов: С АЕКом ЦСКА использовал наигранные комбинацииЗнаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Вячеслав Чанов: Наконец-то прервалась черная полоса АкинфееваВячеслав Чанов: Наконец-то прервалась черная полоса АкинфееваВячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом.Слухи о моей смерти оказались преувеличены. Как ЦСКА шагает в Лигу чемпионовСлухи о моей смерти оказались преувеличены. Как ЦСКА шагает в Лигу чемпионовПоражение от «Локомотива» случилось для ЦСКА очень вовремя.Акинфеев – новый рекордсмен ЦСКАПосле матча с греческим АЕКом вратарь армейцев Акинфеев стал единоличным рекордсменом клуба по числу матчей в еврокубках.
Футбол
Испанец Карлос Алос Феррер возглавил «Кайрат»
Футбол
В Москве может появиться улица Федора Черенкова
Футбол
Карло Анчелотти: Я не участвую в процессе выбора и назначения спортивного директора «Баварии»
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Я попросил UFC перенести бой с Фергюсоном на ноябрь
все новости
АЕК Афины
АЕК Афиныкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфееввсе новости