Гончаренко завел Хамелеона. Знает ли о таком зверьке Каррера?

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев впечатлен не столько игрой ЦСКА с АЕКом, сколько его преображением.

Смотрел встречу ЦСКА с греками и невольно подумал, что Виктор Гончаренко, наверное, хороший парашютист. В том смысле, что умеет быстро и плавно опустить команду с небес на землю. В заданной точке.

В три дня, разделившие матчи с «Локомотивом» и греками, цеэсковские игровые правила и ценности изменились до неузнаваемости. Вместо высокого прессинга, самонадеянного и бескрайнего атакующего творчества теперь был пущен в ход плотный оборонительный зажим. Прямо-таки образцово-показательный. Где ничто не слишком: восемь-девять игроков за линией мяча, контроль каждого соперника, посягающего приблизиться к акинфеевским воротам, причем, как правило, с надежной подстраховкой.

И это, заметьте, на подступающей к 40-градусной отметке греческой жарище. В какую – многие из нас проверили на себе – и пошевелиться-то невмоготу, не то что посвящать себя черной и неблагодарной футбольной работе!

Все понимаю. И то, что какими-то фрагментами такой футбол являл собой весьма муторное зрелище. И то, что нокаут от «Локо» основательно промыл команде мозги (кстати: примерно в таком же ключе ЦСКА вел весной игру в Перми, следующую после поражения от «Спартака», единственного в ту пору). И то, что АЕК – ничуть не был похож на монстра, которого так уж сложно обезвредить. И то, что вот эти отборочные лигочемпионские игры, с АЕКом и более сильным соперником, пока неизвестным, заведомо являются для красно-синего клуба важнейшими, вероятно, на всем летне-осеннем отрезке сезона – потому что с пышных премиальных за попадание в групповой этап ЦСКА в значительной мере живет. И только глупец мог предположить, что клуб возьмет да и поскорей избавится от тягот второго, европейского, фронта, ради успеха кампании в чемпионате. Совсем не тот случай!

И все-таки: просто поразительно, сколь умело Гончаренко провернул с командой фокус экспресс-преображения. Настолько умело, что убедил: ЦСКА-то, видно, все равно, страдать (формируя оборонительные топи) иль наслаждаться атакующими экзерсисами. Притом что нынешний его состав, пожалуй, отмечен скорее атакующим акцентом. И только четверых можно причислить к узкоспециализированным оборонщикам - Вернблума, да троих тыловиков (каждый из которых, увы, ежели не чувствует рядом плеча партнера, уязвим весьма…).

Словом, Гончаренко, впрыснув в свою команду немного «Уфы», превратил ее в хамелеона. И, наверное, ему в этом непростом деле сильно посодействовал накопленный тренерский опыт. Который у Виктора Михайловича - на зависть многим коллегам. В его багаже и игра БАТЭ от себя против заведомо уступающих соперников в чемпионате Белоруссии. И небезнадежные попытки порубать саблями могучие лигочемпионские танки. И возведение труднопреодолимой стены в «Уфе». Так вот, если Виктор Михайлович сумеет, чередуя свои наработки, рачительно ими пользоваться – мы можем получить в лице ЦСКА редкостный в нашем футболе синтетический продукт.

А с чем выйдет на лигочемпионские арены «Спартак»? Из его-то лагеря время от время раздается горделивое: мы, мол, не умеем играть с оборонительным акцентом! В том смысле, что даже и учиться этому не желаем. Ну и?





