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Синдром Денисова? Почему не играет ни «Спартак», ни Глушаков

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Синдром Денисова? Почему не играет ни «Спартак», ни Глушаков
Фото: ФК «Спартак»

Московский «Спартак» не играет – образно. Глушаков не играет – натурально. То есть, у команды нет былой игры, а футболист и капитан – начинает матч второго тура на скамейке запасных, уступая свое место на поле молодому партнеру. В чем дело?

Официальная версия

Самое простое объяснение в нашем случае стало почти официальным – Глушаков просто устал, а клуб не играет из-за большого количества таких же усталых игроков и травмированных футболистов.

Устать Глушакову не мудрено – сумасшедший предыдущий сезон в чемпионате страны, а потом еще и продолжение «банкета» на Кубке конфедераций. После чего у игроков была в лучшем случае неделя полноценного отдыха – и все по новой.

Мы все видели, как красно-белые в концовке прошлого сезона, который стал для них чемпионским, выкладывались в худшем случае на процентов – во многих играх даже больше, отдавая всех себя. Перед Кубком конфедераций лучшие российские кадры «Спартака», одной из базовых команд сборной, работали под сумасшедшими физическими нагрузками, чтобы к турниру выйти на очередной пик. Нормально, что после этого у них будет функциональная яма.

Но, что мы видим? Александр Головин в ЦСКА играет и даже забивает, Акинфеев прерывает свою антирекордную серию, Васин – выходит на поле (с переменным успехом), Алексей Миранчук в «Локомотиве» приносит пользу команде, Смольников в «Зените» - на поле все время, да даже Дмитрий Комбаров из того же «Спартака» - тоже играет. Это дает болельщикам повод подумать, что что-то с официальной версией не так.

Две теории заговора

Вот на свет и появляются всякие конспирационные версии того, почему Глушаков в игре с «Уфой» остался на скамейке запасных.

Первую условно назовем «синдромом Широкова». Не так давно стало известно, что Денис Глушаков через своих представителей якобы сам инициировал переговоры по продлению контракта с клубом. Однако «Спартак» со своим капитаном пока договориться не смог. Вот и начались разговоры, что клуб может специально придерживать игрока на лавке, чтобы у того соглашение не продлилось автоматически на год. Если помните, такой пункт был в контракте Романа Широкова с тем же «Спартаком».

Вот только предположение это выглядит по крайней мере сомнительным. В случае с Широковым клуб не хотел автоматически продлевать контракт со скандальным игроком, открыто пошедшим против руководства, да еще и приносившим команде весьма сомнительную пользу на поле. В случае с Глушаковым мы все-таки имеем дело с капитаном команды, лучшим футболистом прошедшего сезона, лидером на поле и в раздевалке. Да клуб должен мечтать, чтобы такой футболист автоматически продлил контракт на прежних условиях. Такая нестыковочка получается.

Вторую теорию заговора можно условно назвать «синдромом Денисова». Речь идет о том моменте, когда футболист Игорь Денисов, заявил руководству, что у него нет мотивации выходить на поле и сражаться за свой клуб. Тогда дело было в том, что капитан «Зенита» посчитал оскорбительным разницу в зарплате между лучшими российскими игроками и новоприбывшими иностранцами Халком и Витселем, которые зарабатывали на порядок больше – вот и взбунтовался.

Предполагая, что Глушаков сейчас торгуется за новый контракт со своим клубом, и зная, что в команде есть достаточно возрастной бразилец Луис Адриано, который получает на порядок больше Глушакова, пока принося команде не так много пользы, можно делать определенные выводы. Вот только это не в характере Глушакова так поступать. Вроде бы… Хотя и такое понятие, как ОПГ «Ромашка» тоже не на пустом месте родилось.

В любом случае, ответы на все интересующие нас вопросы мы получим совсем скоро. «Спартаку» в ближайшее время предстоит сыграть против двух сильных команд, пока выигравших все свои матчи чемпионата – «Краснодаром» и «Зенитом». Да и такого шила, как недовольный контрактом игрок в мешке долго утаивать невозможно.

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