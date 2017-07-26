Синдром Денисова? Почему не играет ни «Спартак», ни Глушаков
Московский «Спартак» не играет – образно. Глушаков не играет
– натурально. То есть, у команды нет былой игры, а футболист и капитан –
начинает матч второго тура на скамейке запасных, уступая свое место на поле
молодому партнеру. В чем дело?
Официальная версия
Самое простое объяснение в нашем случае стало почти официальным
– Глушаков просто устал, а клуб не играет из-за большого количества таких же
усталых игроков и травмированных футболистов.
Устать Глушакову не мудрено – сумасшедший предыдущий сезон в
чемпионате страны, а потом еще и продолжение «банкета» на Кубке конфедераций.
После чего у игроков была в лучшем случае неделя полноценного отдыха – и все по
новой.
Мы все видели, как красно-белые в концовке прошлого сезона,
который стал для них чемпионским, выкладывались в худшем случае на процентов –
во многих играх даже больше, отдавая всех себя. Перед Кубком конфедераций
лучшие российские кадры «Спартака», одной из базовых команд сборной, работали
под сумасшедшими физическими нагрузками, чтобы к турниру выйти на очередной
пик. Нормально, что после этого у них будет функциональная яма.
Но, что мы видим? Александр Головин в ЦСКА играет и даже
забивает, Акинфеев прерывает свою антирекордную серию, Васин – выходит на поле
(с переменным успехом), Алексей Миранчук в «Локомотиве» приносит пользу
команде, Смольников в «Зените» - на поле все время, да даже Дмитрий Комбаров из
того же «Спартака» - тоже играет. Это дает болельщикам повод подумать, что
что-то с официальной версией не так.
Две теории заговора
Вот на свет и появляются всякие конспирационные версии того,
почему Глушаков в игре с «Уфой» остался на скамейке запасных.
Первую условно назовем «синдромом Широкова». Не так давно
стало известно, что Денис Глушаков через своих представителей якобы сам
инициировал переговоры по продлению контракта с клубом. Однако «Спартак» со
своим капитаном пока договориться не смог. Вот и начались разговоры, что клуб
может специально придерживать игрока на лавке, чтобы у того соглашение не
продлилось автоматически на год. Если помните, такой пункт был в контракте
Романа Широкова с тем же «Спартаком».
Вот только предположение это выглядит по крайней мере
сомнительным. В случае с Широковым клуб не хотел автоматически продлевать
контракт со скандальным игроком, открыто пошедшим против руководства, да еще и
приносившим команде весьма сомнительную пользу на поле. В случае с Глушаковым
мы все-таки имеем дело с капитаном команды, лучшим футболистом прошедшего
сезона, лидером на поле и в раздевалке. Да клуб должен мечтать, чтобы такой
футболист автоматически продлил контракт на прежних условиях. Такая
нестыковочка получается.
Вторую теорию заговора можно условно назвать «синдромом
Денисова». Речь идет о том моменте, когда футболист Игорь Денисов, заявил
руководству, что у него нет мотивации выходить на поле и сражаться за свой
клуб. Тогда дело было в том, что капитан «Зенита» посчитал оскорбительным разницу
в зарплате между лучшими российскими игроками и новоприбывшими иностранцами
Халком и Витселем, которые зарабатывали на порядок больше – вот и взбунтовался.
Предполагая, что Глушаков сейчас торгуется за новый контракт
со своим клубом, и зная, что в команде есть достаточно возрастной бразилец Луис
Адриано, который получает на порядок больше Глушакова, пока принося команде не
так много пользы, можно делать определенные выводы. Вот только это не в
характере Глушакова так поступать. Вроде бы… Хотя и такое понятие, как ОПГ
«Ромашка» тоже не на пустом месте родилось.
В любом случае, ответы на все интересующие нас вопросы
мы получим совсем скоро. «Спартаку» в ближайшее время предстоит сыграть против
двух сильных команд, пока выигравших все свои матчи чемпионата – «Краснодаром»
и «Зенитом». Да и такого шила, как недовольный контрактом игрок в мешке долго
утаивать невозможно.