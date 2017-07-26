В Лондоне каждый будет сам за себя

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на днях допустила до участия в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа, под нейтральным флагом 19 российских легкоатлетов. В их числе оказались чемпион мира по прыжкам в длину Александр Меньков и прыгун в высоту Данил Лысенко, с которыми будут связаны медальные надежды российских болельщиков. Корреспонденты «Советского спорта» пообщались со спортсменами и узнали, как они готовятся к главному старту этого года.

АЛЕКСАНДР МЕНЬКОВ: О МОСКОВСКОМ ЗОЛОТЕ ПОЧТИ ЗАБЫЛ

- Я чемпионат России пропускаю, - пожимает плечами Александр Меньков. – Слишком мало времени до главного старта, так что рисковать сейчас смысла нет. Форма нормальная, чувствую себя готовым. Все что есть, покажу уже в Лондоне.

Чемпион мира 2013 года (кто не помнит – тот турнир проходил в Москве, в «Лужниках»), выглядит предельно спокойно. Хотя признается – волнение перед поездкой в Англию испытывает.

- Это у нас Серега Шубенков имеет опыт международных стартов в этом году. Я только недавно допуск получил, чтобы выступать под нейтральным флагом. Конечно, отсутствие практики может сказаться в виде лишнего психологического давления. Но к этому надо быть готовым. Надеюсь, вспомню те ощущения, с которыми выходил в сектор раньше. Это должно помочь.

- Когда летите в Лондон?

- 2 августа. Уже 4-го будет квалификация, 5-го – финал. Пока есть 10 дней на подготовку дома. В принципе, у нас и так все готово. Главное – остаться до чемпионата живым, - смеется Александр.

- Личный тренер с вами отправится?

- Мы посовещались и решили, что он останется здесь. Нечего ему заморачиваться с этой поездкой, тем более, еще непонятно, как там будут встречать сопровождающий персонал.

- Тот факт, что официально вы не представляете Россию, на мотивации не скажется?

- Мотивация всегда важна. Но я стараюсь не думать о том, что выступаю за себя лично, а не за национальную сборную. Нельзя на этом зацикливаться. Просто сосредоточусь на том, чтобы показать максимальный результат.

- Вас уже проинструктировали на тему того, что любая российская символика в Лондоне не допустима?

- Да, мы даже бумаги подписали, что в курсе этих правил. Инциденты никому не нужны. Нужно только проследить, чтобы подстав не было – чтобы никто ничего нигде не нарисовал без твоего ведома… Ждать-то чего угодно можно! Ну и с прессой иностранной общаться поменьше – так ниже риск сказать что-то лишнее.

- Если кроссовки будут в красно-бело-синих цветах, за это тоже дисквалифицируют?

- Я судьбу искушать не хочу. Надеюсь, остальные ребята тоже – все понимают, что есть вещи, с которыми шутить не стоит. Тем более, тут высока личная ответственность – мы же формально не делегацию представляем, в Лондоне будет каждый за себя. И отвечать за ошибки только самим придется.

– Золото московского чемпионата мира придает уверенности перед поездкой в Англию?

- Я о нем почти забыл. Как говорится, было давно и неправда, - смеется Меньков. – Правда, конечно, но какой смысл жить прошлым? Надо двигаться дальше. Буду искать положительные эмоции, чтобы правильно себя завести, не «сломаться» в решающий момент. Так-то вроде все в порядке – и с формой, и с «физикой», и с головой.

- Не боитесь агрессивной реакции местных болельщиков? Англичане – те еще фанаты…

- Да пусть что хотят, то и делают. В принципе, в мой адрес раньше не свистели, трибуны всегда вели себя корректно. Если в Лондоне получится иначе – ну и пусть. Не стану обращать на это внимание.

- Но российским зрителям обрадуетесь?

- Конечно! Буду их заводить, буду для них работать, чтобы не подвести. Поддержка родных болельщиков – это всегда очень важно.

- В сопровождающих у вас кто-то будет? Утвердили список лишь из 12 человек.

- Мы посидели-подумали с тренером и решили, что он не поедет. Слишком много мороки. Так очень много технических моментов – сопровождающих не будут встречать, им нужно будет самим добираться до гостиницы и т.д. Мой тренер не знает английского, поэтому во избежание всяческих проблем и лишних волнений, мы решили, что он не поедет.

- Получается вы едете совсем один – без тренеров, врача, массажиста?

- Я уже задавал вопросы: кто будет массировать, кто будет готовить? Вроде как со всем этим удастся решить. В крайнем случае не постесняемся к кому-нибудь подойти и попросить помощи. В мире спорта это нормально, я думаю, нас поймут. Есть один финский массажист, я с ним работал один раз, он ко мне хорошо относится, более-менее знает русский язык и если я к нему подойду, думаю, он не откажет.

ДАНИЛ ЛЫСЕНКО: НЕ ПОВЕРИЛ, ЧТО МНЕ ДАЛИ ДОПУСК

- Для меня это – первый взрослый чемпионат мира. Конечно, и гордость чувствую. Но и страх есть! – признается Данил Лысенко.

«Бийский кузнечик» явно стесняется – парню всего 20 лет, крупных турниров такого уровня он пока не посещал, и в общении с журналистами чувствует себя неловко. Нет у Данилы того опыта, как у Сергея Шубенкова. Но потенциал вырасти в звезду такого уровня – имеется. В начале июля на юниорском первенстве России Лысенко прыгнул в высоту на 2.34 м – третий результат сезона в мире. Лучше – только у катарца Мутаза Эссы Баршима (2.38) и Матеуша Пшибылко из Германии (2.35).

В общем, парень едет в Лондон за медалью!

- Не обидно, что первый взрослый ЧМ – а выступать будете не за Россию?

- Ну как не Россию? Да, флага на майке не будет. Но все ведь знают, из какой я страны. Где за меня болеют. И для кого я буду бороться за награды. Про остальное можно забыть.

- Как узнали, что получили допуск на турнир?

- Совершенно неожиданно. Пришел с тренировки, вижу – пропущенный звонок от моего менеджера. Перезвонил, он говорит: «Восьмерых россиян допустили до чемпионата мира, тебя – в том числе». Честно – не поверил сразу. Но потом увидел подтверждение в интернете, и… Так рад был! Сразу бросился звонить родителям, друзьям.

- Отсутствие международной практики способно помешать?

- Не думаю. Вон, я и здесь, в России, неплохие результаты показываю. Почему что-то должно измениться?

- Так эмоции другие будут. Прыжки – технически сложный вид, тут нервы имеют важное значение…

- Да, бесспорно. Как и опыт. Но я давно заметил – чем больше думаю перед стартом, что предстоит важный турнир, тем хуже мои результаты. Так что научился выключать голову. Выхожу, как на тренировку, ни о чем больше не думаю – и все получается удачнее.

- Российская символика в Лондоне запрещена. Уже знаете, в какого цвета форме выступите?

- Понятия не имею. Там сейчас решают этот вопрос – что экипировщик предоставит, в то и оденусь.

- В Англии раньше были?

- В Шотландии был. Кстати, летал туда на свой первый в жизни международный турнир – Всемирные школьные игры. Мне лет 13 исполнилось… Взял золото! Так что Туманный Альбион уже разок принес мне удачу, - смущенно улыбается Лысенко.