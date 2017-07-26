«Россия – это много грязи и девушки». Американский гонщик о нашей стране

Перед самым стартом седьмого издания ралли-марафона «Шелковый путь» все понимали, что основными звездами будут пилоты команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев, Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев и Антон Шибалов, а также супер-гонщики Peugeot Стефан Петерансель, Себастьен Леб и Сериль Депре. Несколько потенциальных звезд перед самой гонкой объявили, то не смогут принять в ней участие.

Но еще до этого организаторы намекали, что внимания достоин американский пилот Брайс Мензис, который ехал на автомобиле Mini. Стоит отметить, что Брайс и до этого был звездой, вот только к ралли-рейдам он не имел практически никакого отношения. Все знали его, как каскадера. Именно ему принадлежит рекорд по длине прыжка на автомобиле – более 115 метров – достижение, занесенное в «Книгу рекордов Гиннесса.

Он должен был попробовать свои силы в многодневном бездорожье еще на прошедшем этой зимой ралли-марафоне «Дакар», но из-за травмы вынужден был пропустить гонку. И вот, он на «Шелковом пути». Кто бы мог подумать, что именно он, когда уже выбыли из борьбы легендарные Петерансель и Леб, будет продолжать сражаться за подиум.

Парня подвел только этап, ставший в итоге последним, который на 75% состоял из песков – одно из самых сложных испытаний даже для опытных ралли-рейдеров, не говоря уже о новичках.

- Это было очень весело – я впервые видел такие пески, впервые взбирался на них, прыгал по дюнам – это непередаваемый кайф – настоящее веселье.

- Расстроены, что в последний момент упустили место в тройке сильнейших в общем зачете внедорожников?

- Конечно, мне хотелось победить. В конце чуть-чуть не хватило опыта езды в дюнах. Но зато я получил очень много удовольствия – повеселился на славу. Зато у меня будет цель на следующий год – я обязательно вернусь в «Шелковый путь» и тогда буду бороться за победу.

- То есть, вам понравилась гонка?

- По-другому и быть не могло. Это – настоящее приключение. Очень хочу его повторить.

- Где понравилось ехать больше, в России, Казахстане, или Китае?

- Не могу выделить отдельную страну. Каждая хороша по своему – от каждой я получил максимум опыта.

- Хорошо, как бы вы описали, например, Россию?

- Грязь. Много грязи. И красивые девушки (смеется). Дождь – мы чуть не утонули, пересекая одну из рек.

- Казахстан?

- В Казахстане тоже красиво. Там мы увидели горы – ехали прямо между ними. Еще – много пыли. Хоть дождь ее часто и прибивал – тогда было скользко.

- Китай?

- Главное впечатление – пустыни. Дюны. Просто сумасшедшие впечатления. Было сложно, но красиво. И еще жарко. В итоге в одной из пустынь так и остались.

- Прыгать не бросите после «Шелкового пути»?

- Это не первой мое бездорожье. Такого масштабного раньше не было, но эти два занятия друг другу не мешают – буду стараться побить рекорды везде.