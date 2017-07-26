«Россия – это много грязи и девушки». Американский гонщик о нашей стране
Перед самым стартом седьмого издания ралли-марафона «Шелковый
путь» все понимали, что основными звездами будут пилоты команды «КАМАЗ-мастер»
Айрат Мардеев, Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев и Антон Шибалов, а также
супер-гонщики Peugeot Стефан
Петерансель, Себастьен Леб и Сериль Депре. Несколько потенциальных звезд перед
самой гонкой объявили, то не смогут принять в ней участие.
Но еще до этого организаторы намекали, что внимания достоин
американский пилот Брайс Мензис, который ехал на автомобиле Mini. Стоит отметить, что Брайс и до
этого был звездой, вот только к ралли-рейдам он не имел практически никакого
отношения. Все знали его, как каскадера. Именно ему принадлежит рекорд по длине
прыжка на автомобиле – более 115 метров – достижение, занесенное в «Книгу
рекордов Гиннесса.
Он должен был попробовать свои силы в многодневном бездорожье
еще на прошедшем этой зимой ралли-марафоне «Дакар», но из-за травмы вынужден
был пропустить гонку. И вот, он на «Шелковом пути». Кто бы мог подумать, что
именно он, когда уже выбыли из борьбы легендарные Петерансель и Леб, будет
продолжать сражаться за подиум.
Парня подвел только этап, ставший в итоге последним, который
на 75% состоял из песков – одно из самых сложных испытаний даже для опытных
ралли-рейдеров, не говоря уже о новичках.
- Это было очень весело – я впервые видел такие пески,
впервые взбирался на них, прыгал по дюнам – это непередаваемый кайф – настоящее
веселье.
- Расстроены, что в
последний момент упустили место в тройке сильнейших в общем зачете
внедорожников?
- Конечно, мне хотелось победить. В конце чуть-чуть не
хватило опыта езды в дюнах. Но зато я получил очень много удовольствия –
повеселился на славу. Зато у меня будет цель на следующий год – я обязательно
вернусь в «Шелковый путь» и тогда буду бороться за победу.
- То есть, вам
понравилась гонка?
- По-другому и быть не могло. Это – настоящее приключение.
Очень хочу его повторить.
- Где понравилось
ехать больше, в России, Казахстане, или Китае?
- Не могу выделить отдельную страну. Каждая хороша по своему
– от каждой я получил максимум опыта.
- Хорошо, как бы вы
описали, например, Россию?
- Грязь. Много грязи. И красивые девушки (смеется). Дождь –
мы чуть не утонули, пересекая одну из рек.
- Казахстан?
- В Казахстане тоже красиво. Там мы увидели горы – ехали прямо между ними. Еще – много пыли. Хоть дождь ее часто и прибивал – тогда было скользко.
- Китай?
- Главное впечатление – пустыни. Дюны. Просто сумасшедшие
впечатления. Было сложно, но красиво. И еще жарко. В итоге в одной из пустынь
так и остались.
- Прыгать не бросите
после «Шелкового пути»?
- Это не первой мое бездорожье. Такого масштабного раньше не было, но эти два занятия друг другу не мешают – буду стараться побить рекорды везде.