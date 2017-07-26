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Шесть недель на протест. Изменит ли Ковалев результат боя с Уордом?

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шесть недель на протест. Изменит ли Ковалев результат боя с Уордом?

Сергей Ковалев твердо намерен аннулировать свое поражение во втором бою с Андре Уордом. Можно ли урегулировать в кабинете вопрос, который не удалось решить на ринге?

Напомним, 17 мая в Лас-Вегасе Андре Уорд победил Сергея Ковалева техническим нокаутом в восьмом раунде. Американец донес до цели мощный удар справа, который потряс россиянина, и устремился на добивание.

Однако, по общему мнению, остановка поединка была преждевременной и сомнительной.

Ранее, в ноябре 2016 года, «Сын Божий» Уорд отобрал у Ковалева три чемпионских пояса, победив его единогласным, но также неоднозначным судейским решением.

Теперь протест на результат реванша стороной российского бойца официально подан. Может ли он принести Сергею реальную пользу, или же это ничто иное, как попытка направить под откос поезд Андре, когда война как таковая уже давно закончилась?

Рассмотрим ключевые вопросы, связанные с этим ходом.

Апелляция Ковалева подана только сейчас?

Вскоре после окончания поединка в Лас-Вегасе промоутер экс-чемпиона мира Кэти Дува заявила о том, что она планирует подать апелляцию на результат боя.

Основанием стало то, что рефери Тони Уикс слишком рано остановил поединок, а также тот факт, что он не заметил удар (или несколько ударов) ниже пояса в исполнении Андре Уорда.

Далее появилась не вполне четкая и достоверная информация о том, что протест был подан, но о результатах его рассмотрения уже несколько недель ничего не известно.

Наконец, 24 июля было подтверждено, что адвокаты Ковалева подготовили соответствующий пакет документов и отправили его по назначению.

Кто будет рассматривать протест?

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC).

Примечательно, что исполнительный директор этой организации Боб Беннетт дал свое резюме и видение ситуации уже по горячим следам:

- Рефери Тони Уикс качественно сделал свою работу. Я пересмотрел бой сегодня утром. Для этого телеканал HBO предоставил дополнительные видеоматериалы. Реальные вопросы вызывает только один удар Андре Уорда, но даже в этом случае сложно делать однозначные выводы, так как положение руки Ковалева возле корпуса не позволяет точно определить, куда пришелся этот удар.

Кэти Дува сказала: «Боб, разве вы не можете посмотреть повтор?» Но принимать такие решения и какие-то дальнейшие шаги возможно лишь в том случае, когда судьбу боя решает один конкретный удар, и у рефери возникают серьезные сомнения в том, что он был легален. Уикс официально заявил, что удары по корпусу Уорда были «пограничными». Того же мнения придерживаюсь и я.

Стоит также отметить, что Ковалев уже сидел на канатах, когда Уорд наносил финальную серию ударов по корпусу. Он был на грани разгрома. Были ли один или два удара чемпиона в этих сериях спорными? Возможно, но рефери занимал оптимальную позицию для того, чтобы рассмотреть эти моменты. Кроме того, с точки зрения правил маневры Ковалева головой в этот вечер также были спорными. Так что, в целом, остановка боя была вполне корректной, - заявил функционер 19 июня.

Чего добивается российский боксер?

Ковалев надеется на то, что победа Уорда будет аннулирована, а сам бой признают несостоявшимся (No Contest). О каких-либо дисциплинарных санкциях как в отношении Андре, так и Тони Уикса речь не идет.

«Важно, что наш протест не является попыткой подвергнуть сомнению компетенцию рефери. Это лишь возможность добиться справедливости там, где могла быть допущена ошибка», - подчеркивается в заявлении команды Сергея.

Отметим, что даже если Сергей добьется желаемого - чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе останутся у его недавнего оппонента.

Насколько велики шансы на успех апелляции?

Изначально Кэти Дува дала понять, что шансы на позитивный для стороны Ковалева вердикт невелики, но ее долг - сделать для бойца все от себя зависящее.

Известно, что среди документов, поданных а Атлетическую комиссию штата Невада, присутствуют видеоматериалы, которые предположительно доказывают, что вызвавшие споры удары Уорда действительно были нелегальны. Но, даже если это так - далеко не факт, что отмена результата боя сейчас, через несколько недель с момента его проведения, возможна с процессуальной точки зрения.

Кроме того, в тексте апелляции содержится довольно странная приписка, в которой утверждается, что на протяжении всего поединка Андре бил ниже пояса всякий раз, когда оказывался в опасном положении. Очевидно, что здесь речь идет уже не о некотором допущении в своих интересах, а о заведомом искажении фактов. Уорд не отрицал, что он осознанно наносил «пограничные» удары по корпусу, видя, какой урон они наносят противнику, но американцу не было нужды спасаться таким образом от атак Сергея.

Едва ли наличие такого пункта может сделать протест более весомым и аргументированным.

Может ли состояться третий бой Ковалев - Уорд?

По словам Дувы, в данный момент организация третьего поединка Сергея с Андре не имеет экономического смысла.

Действительно, количество проданных американским телеканалом HBO трансляций как первого боя Ковалев - Уорд, так и второго - оказалось ниже ожидаемого. Затянувшееся противостояние выдающихся, но не самых кассовых бойцов, за которым, помимо всего прочего, тянется скандальный шлейф - едва ли способно вызвать ажиотаж за океаном. Уже второй поединок проходил под слоганом «No Excuses» (Без оправданий), что само по себе намекало на нецелесообразность третьей части.

Тем более, среди американских журналистов и экспертов преобладает точка зрения, согласно которой Уорд, конечно, смазал впечатление от своей победы заключительной серией ударов, но в целом «Сын Божий» доказал свое превосходство над Ковалевым и право находиться на первой строчке рейтинга Pound-for-Pound.

А Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в свою очередь признала Андре лучшим боксером июня.

Если новая встреча заклятых соперников все же состоится - это, независимо от итога рассмотрения протеста Сергея, будет делом отдаленного будущего.

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