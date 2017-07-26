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«Почему Юлия Ефимова не плывет в эстафете? Что случилось?» Ответ эксперта

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юлия Ефимова
Юлия ЕфимоваФото: Gettyimages.ru

Юлия Ефимова не примет участия в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, хотя Россия вышла в финал. Почему?

«Такое решение принял личный тренер Юлии, главный тренер Efimova Team – Андрей Ефимов. Вопрос обсуждался с главным тренером сборной России Сергеем Колмогоровым», – сообщается в фейсбуке спортсменки.

Почему это сделано? По двум причинам, как видим это мы.

Во-первых, Ефимовой не помешает день отдыха – уже в четверг утром она будет выступать на дистанции 200 м брассом, на которой имеет самые реальные шансы взять золото. Если проплыть накануне вечером, выложившись на дистанции, то можно утром не попасть даже в полуфинал. Так случилось на чемпионате мира-2015 в Казани, когда Юля сенсационно стала 17-й. Накануне Ефимова как раз плыла в смешанной комбинированной эстафете вместе с Анастасией Фесиковой, Даниилом Пахомовым и Владимиром Морозовым. Сборная России заняла пятое место, а Юля впустую потратила много сил – и оказалось, это ударило по личной дистанции.

Во-вторых, данная эстафета устроена так, что в брассе можно вырвать самое большое преимущество над соперниками, потому что это самый медленный стиль плавания. Поэтому стратегически верно поставить на брасс мужчину – например, Кирилла Пригоду. Но выбор состава остается за Сергеем Колмогоровым.

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