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Футбол и деньги. Для «Спартака» – мелочь, для ЦСКА – вопрос жизни и смерти

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футбол и деньги. Для «Спартака» – мелочь, для ЦСКА – вопрос жизни и смерти
Фото: Global Look Press

Вот и стартовал очередной еврокубковый сезон – в первом матче московский ЦСКА на выезде разделался с греческим АЕКом со счетом 2:0. В четверг стартует и «Зенит» матчем в Израиле против «Бней Иегуда», а «Краснодар» – дома встречей с «Лонгбю». Остальные российские клубы пока ждут своего времени.

Каждому – свое

Однако для каждого из российских клубов еврокубки имеют различное значение.

Для «Спартака», которому повезло, как чемпиону России, стартовать в групповом этапе Лиге чемпионов с одним из самых низких рейтингов этапа, да еще и быть сеянным из первой корзины, - это шанс громко вернуться в европейский футбол.

Для «Зенита», у которого с деньгами проблем по привычке нет, Лига Европы – второстепенный турнир со спортивной точки зрения, но с огромной имиджевой составляющей. Играть в ущерб чемпионату России не хочется, но и проиграть на ранних стадиях было бы не комильфо.

Для «Краснодара» Лига Европы – это очередной шанс показать, на что способен скромный клуб, который умеет считать деньги. Но призовые для команды, которая принадлежит одному из богатейших бизнесменов России – тоже не самая большая мотивация, хотя они и будут приятным бонусом бизнесмену.

Единственный российский клуб, которому неплохо было бы подзаработать на Лиге Европы – столичный «Локомотив», ведущий свою бухгалтерию в последнее время достаточно прижимисто.

И только для ЦСКА вопрос попадания в групповой этап Лиги чемпионов – это практически вопрос жизни и смерти. Ведь все мы знаем, насколько зависим бюджет команды без расточительных газовых и нефтяных спонсоров от выхода в групповой этап. Почему? Достаточно лишь посчитать возможные призовые клубов за участие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Считаем деньги

Возможные доходы клубов от участия в Лиге чемпионов и схема их распределения пока не опубликованы. Обычно УЕФА делает это ближе к концу августа – перед тем, как клубы начнут матчи группового этапа. Так что, мы можем судить лишь по предыдущему сезону.

Так, каждый участник группового этапа в прошлом сезоне автоматически получал 12,7 млн евро – значительная часть бюджета такого клуба, как ЦСКА. «Спартаку» эти деньги тоже, конечно, не помешали бы, но с таким спонсором, как «Лукойл» не имели бы решающего значения.

Кроме того, за каждую победу на групповом этапе клуб получал в Лиге чемпионов по 1,5 млн евро и по 0,5 млн за ничью. Выход в 1/8 финала – 6 млн евро, в 1/4 финала – 6,5 млн евро, в 1/2 финала – 7 млн евро. Победитель получал 15,5 млн евро, а финалист – 11 млн евро.

Получается, если «Спартак» сыграет на свой максимум, который по мнению владельца клуба Леонида Федуна останавливается на выходе в полуфинал турнира, он получит не менее 44,7 млн евро (включая три победы и ничью на групповом этапе а также бонус в размере 7 млн евро за проход двух стадий плей-офф и вылет в третьей). Это неплохо даже для команды с нефтяным спонсором.

Участникам Лиги Европы такие деньги и не снились. По схеме распределения призовых этого сезона максимум, на что может рассчитывать победитель Лиги Европы – 15,71 млн евро (без учета распределения маркетинговых доходов, которые пока рассчитать невозможно). Если условный «Зенит», или «Краснодар», выйдут в групповой этап Лиги Европы, они сразу получат 2,6 млн евро. В «Зените» это зарплата достаточно среднего игрока основы или ближайшего запаса.

За каждую победу в группе клубы будут получать еще по 360 тысяч евро, а за ничью – по 120. Победитель группы получит 600 тысяч евро, а второе место – 300. Выход в 1/16 финала принесет командам 500 тысяч евро, в 1/8 финала – 750 тысяч, в четвертьфинал – 1 млн евро, а в полуфинал – 1,6 млн евро. Победитель турнира станет богаче на 6,5 млн евро, а финалист – на 3,5 млн евро. Единственный весомый стимул, как в прошлом сезоне было у «Манчестер Юнайтед», - перспектива участия в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Теперь сравните Лигу чемпионов, где только попадание в групповой этап приносит почти 13 млн евро, и Лигу Европы, где столько же получает финалист турнира. Вот почему для «Зенита» игра в Лиге Европы не так уж и важна, в отличие от ЦСКА, которому попасть в групповой турнир Лиги чемпионов жизненно необходимо. «Спартак»? Для него, как говорится в известной рекламе – участие бесценно!

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