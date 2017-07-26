Футбол и деньги. Для «Спартака» – мелочь, для ЦСКА – вопрос жизни и смерти
Вот и стартовал очередной еврокубковый сезон – в первом
матче московский ЦСКА на выезде разделался с греческим АЕКом со счетом 2:0. В
четверг стартует и «Зенит» матчем в Израиле против «Бней Иегуда», а «Краснодар» – дома встречей с «Лонгбю». Остальные российские клубы пока ждут своего
времени.
Каждому – свое
Однако для каждого из российских клубов еврокубки имеют
различное значение.
Для «Спартака», которому повезло, как чемпиону России,
стартовать в групповом этапе Лиге чемпионов с одним из самых низких рейтингов
этапа, да еще и быть сеянным из первой корзины, - это шанс громко вернуться в
европейский футбол.
Для «Зенита», у которого с деньгами проблем по привычке нет,
Лига Европы – второстепенный турнир со спортивной точки зрения, но с огромной
имиджевой составляющей. Играть в ущерб чемпионату России не хочется, но и
проиграть на ранних стадиях было бы не комильфо.
Для «Краснодара» Лига Европы – это очередной шанс показать,
на что способен скромный клуб, который умеет считать деньги. Но призовые для
команды, которая принадлежит одному из богатейших бизнесменов России – тоже не самая
большая мотивация, хотя они и будут приятным бонусом бизнесмену.
Единственный российский клуб, которому неплохо было бы
подзаработать на Лиге Европы – столичный «Локомотив», ведущий свою бухгалтерию
в последнее время достаточно прижимисто.
И только для ЦСКА вопрос попадания в групповой этап Лиги
чемпионов – это практически вопрос жизни и смерти. Ведь все мы знаем, насколько
зависим бюджет команды без расточительных газовых и нефтяных спонсоров от
выхода в групповой этап. Почему? Достаточно лишь посчитать возможные призовые
клубов за участие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.
Считаем деньги
Возможные доходы клубов от участия в Лиге чемпионов и схема
их распределения пока не опубликованы. Обычно УЕФА делает это ближе к концу
августа – перед тем, как клубы начнут матчи группового этапа. Так что, мы можем
судить лишь по предыдущему сезону.
Так, каждый участник группового этапа в прошлом сезоне
автоматически получал 12,7 млн евро – значительная часть бюджета такого клуба,
как ЦСКА. «Спартаку» эти деньги тоже, конечно, не помешали бы, но с таким
спонсором, как «Лукойл» не имели бы решающего значения.
Кроме того, за каждую победу на групповом этапе клуб получал
в Лиге чемпионов по 1,5 млн евро и по 0,5 млн за ничью. Выход в 1/8 финала – 6
млн евро, в 1/4 финала – 6,5 млн евро, в 1/2 финала – 7 млн евро. Победитель
получал 15,5 млн евро, а финалист – 11 млн евро.
Получается, если «Спартак» сыграет на свой максимум, который
по мнению владельца клуба Леонида Федуна останавливается на выходе в полуфинал
турнира, он получит не менее 44,7 млн евро (включая три победы и ничью на
групповом этапе а также бонус в размере 7 млн евро за проход двух стадий
плей-офф и вылет в третьей). Это неплохо даже для команды с нефтяным спонсором.
Участникам Лиги Европы такие деньги и не снились. По схеме
распределения призовых этого сезона максимум, на что может рассчитывать
победитель Лиги Европы – 15,71 млн евро (без учета распределения маркетинговых
доходов, которые пока рассчитать невозможно). Если условный «Зенит», или
«Краснодар», выйдут в групповой этап Лиги Европы, они сразу получат 2,6 млн
евро. В «Зените» это зарплата достаточно среднего игрока основы или ближайшего
запаса.
За каждую победу в группе клубы будут получать еще по 360
тысяч евро, а за ничью – по 120. Победитель группы получит 600 тысяч евро, а
второе место – 300. Выход в 1/16 финала принесет командам 500 тысяч евро, в 1/8
финала – 750 тысяч, в четвертьфинал – 1 млн евро, а в полуфинал – 1,6 млн евро.
Победитель турнира станет богаче на 6,5 млн евро, а финалист – на 3,5 млн евро.
Единственный весомый стимул, как в прошлом сезоне было у «Манчестер Юнайтед», -
перспектива участия в Лиге чемпионов на следующий сезон.
Теперь сравните Лигу чемпионов, где только попадание в
групповой этап приносит почти 13 млн евро, и Лигу Европы, где столько же
получает финалист турнира. Вот почему для «Зенита» игра в Лиге Европы не так уж
и важна, в отличие от ЦСКА, которому попасть в групповой турнир Лиги чемпионов
жизненно необходимо. «Спартак»? Для него, как говорится в известной рекламе –
участие бесценно!