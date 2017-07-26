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КХЛ должна помочь Зарипову, как НХЛ – Бэкстрему!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Данис Зарипов
Данис ЗариповФото: «Советский спорт»

«Советский спорт» продолжает следить за ситуацией, в которую попал известный форвард Данис Зарипов, дисквалифицированный ИИХФ на два года.

Как стало известно «Советскому спорту», проблемой Даниса Зарипова уже занялись профессиональные юристы, которые готовят материалы для подачи официальной апелляции в САS. Напомним, что нападающий был дисквалифицирован на два года, после того, WADA обнаружила в его допинг-пробе запрещенные препараты.

Сама апелляция будет подана в Спортивный арбитражный суд на следующей неделе. Однако не стоит надеяться, что ее мгновенно рассмотрят. У европейских чиновников в августе по плану отпуск. Поэтому к «делу Зарипова» они приступят не ранее сентября. А само его разбирательство может растянуться еще на несколько месяцев.

Для нашего же форварда важно выйти из ситуации как можно скорее, чтобы не потерять сезон. И не просто скостить срок наказания, а вернуться на лед с гордо поднятой головой, полностью оправданным.

Во вторник вся хоккейная общественность пребывала в легком шоке после вердикта ИИХФ. Но минули сутки и слово взяли специалисты-медики…

Зарипов не применял допинг, потому что это… глупо! Мнение Дмитрия Пономаренко

«ВСЕ ПОНИМАЮТ – СЛУЧИЛАСЬ НЕЛЕПОСТЬ»

«Псевдоэфидрин в той дозе, которую обнаружили у Зарипова не является стимулятором, - заявил в интервью «Матч ТВ» врач «Магнитки» Михаил Новиков. - В сочетании с мочегонным препаратом пробу объявили положительной, но это нонсенс. Не понимаю, откуда это нам прилетело. 20 лет работаю в профессиональном хоккее и знаю, что мочегонные препараты используются для лечения спортсменов только в крайних случаях. Еще они встречаются в чаях, куда их добавляют для коммерческого успеха продукции.

С самого начала все прекрасно понимали – случилась нелепость. Мочегонный препарат, используемый для прикрытия стимуляторов или анаболиков, обнаруживается в очень больших дозах. То, что нашли у Даниса, - микродозы. Я считаю, что в последний момент подключился какой-то политический фактор. Общий фон в отношении российских спортсменов сыграл свою роль.

Могу с медицинской точки зрения могу объяснить. Псевдоэфидрин используется для улучшения носового дыхания. Это частая практика вообще для хоккеистов, псевдоэфедрин или судофед, как в НХЛ, употребляют многие. Практически у всех игроков особенно возрастных, челюстно-лицевой скелет разрушен. У Зарипова, например, затрудненный перелом носовой перегородки, сложности с носовым дыханием. А в стимулирующих целях препарат используют в дозировке, минимум, в четыре раза превышающей обнаруженную.

Ситуация не стоит выеденного яйца. Дело в отношении к нашим спортсменам. Анализ последних проб Даниса подтверждает: никакой системы умышленного употребления допинга у него не было».

Александр Гуськов: Теоретически Зарипов может рассчитывать на контракт в НХЛ

ЧЕМ НИКЛАС ЛУЧШЕ ДАНИСА?

…Слова магнитогорского врача косвенно подтверждает факт, что первоначально ИИХФ также не увидела в пробе Зарипова серьезного нарушения и дало ему добро на продолжения сезона, который только-только вступил в решающую стадию плей-офф.

Почему ИИХФ затем вдруг резко ужесточило свое наказание – еще предстоит выяснить. Мне же лично хочется сейчас поговорить о другом – позиции нашей лиги в отношении попавшего в трудную ситуацию игрока.

Да, Зарипова морально поддержали в «Ак Барсе» и «Металлурге». Однако он дисквалифицирован на два года. И после вердикта ИИХФ КХЛ тут же «взяла под козырек», отстранив Даниса от соревнований до конца весны 1919 года.

Не знаю, как вас, а меня покоробила скорость, с которой наша лига поддержала решение о дисквалификации своего игрока. Потому что перед глазами стоит совсем другой пример – дело Никласа Бэкстрема на Олимпиаде-2014. Напомню, что шведский форвард «Вашингтона» был дисквалифицирован после сдачи допинг-пробы перед финалом Швеция – Канада.

Казалось бы, чего уж круче – Олимпиада! Финал! После такого скандала на весь мир точно не отмоешься…

Однако НХЛ тут же встала на сторону своего проштрафившегося игрока. Я не говорю о том, что Бэкстрем не пропустил ни одного матча в регулярном чемпионате из-за дисквалификации ИИХФ. В этом сомнений и не было.

Но этого было мало! Лига употребила все свое влияние, провела собственное расследование и помогла Никласу смыть допинговое пятно с репутации.

ИИХФ была вынуждена извиниться перед игроком и летом, в торжественной обстановке вручила ему серебряную медаль ОИ. А запрещенный, но полезный для него препарат, Бэкстрем и по сей день принимает. Теперь уже легально.

Лично я не вижу никакой разницы в делах Бэкстрема и Зарипова. И мне хотелось бы, чтобы КХЛ в отношении наших игроков занимала бы такую же позицию, как и НХЛ по отношению к своим. Защищала их честь и права.

Потому что тот же Зарипов своей преданностью хоккею сделал много полезного не только для «Ак Барса» и «Магнитки». Но и для сборной России и для развития КХЛ тоже.

А мы… Как-то уж слишком быстро и старательно оставили его вне игры.

Данис Зарипов: Я никогда ничего запрещенного не принимал! И сам в шоке

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