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Ловчев: «Зениту» предлагали Романцева, когда тот уже не работал в «Спартаке»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Романцев
Олег РоманцевФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о прошлом и нынешнем «Зенита».

«МОРОЗОВ И САДЫРИН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО ВЕЛИЧИЮ «ЗЕНИТА»

Такие тренеры, как Юрий Андреевич Морозов и Павел Федорович Садырин положили начало величию «Зенита». Да, у команды были локальные успехи в 90-х, выигрыш Кубка России, но по большому счету, «Зенит» не был соперником московских команд, как это происходит сегодня.

Когда «Газпромом» руководил Виктор Черномырдин, к нему обращался «Спартак», и он помогал. Но постоянного сотрудничества не было, а вот с «Зенитом» такое сотрудничество сложилось.

И вот, когда уже в «Зените» планировали расстаться с Петржелой, знаю, что Фурсенко предлагали Романцева: мол, это самый авторитетный российский тренер, столько выиграл, но Фурсенко сказал, что скоро в «Зените» появится очень известный европейский специалист. После этого, «Зенит» делал ставку только на иностранцев.

Помню, как на второй год работы Спалетти меня пригласили на предсезонный сбор в Дубаи. Я там общался с футболистами. Спросил Рому Широкова: «Когда вы поняли, что от вас требует тренер?» Он ответил, что вначале ничего не понимали, он потом все начало отлично складываться.

«ИГРЫ У «ЗЕНИТА» ПОКА НЕТ

Луческу проработал всего сезон, у него не получилось. И вот приглашен очень авторитетный тренер, которого Фурсенко в бытность президентом РФС хотел пригласить еще в сборную. Понятно, что Манчин пришел, чтобы выиграть чемпионат России. Судя по всему, он очень хорошо знает аргентинский рынок, так как уже не раз работал с аргентинцами. Поэтому уже два молодых аргентинца появились в команде, сейчас должен появиться третий. И в руководстве «Зенита» после приглашения Гарая поняли, что в Аргентине очень квалифицированные футболисты. А до этого был Домингес.

И потом, надо понимать, что «Зенит» купил игроков прямиком из Аргентины. Они еще не так раскручены, и можно по цене договариваться. Это не так, как покупать уже раскрученных игроков из европейских клубов.

Что можно сказать о Манчини по его пока небольшому периоду работы в «Зените»? Это человек, который не будет панибратствовать с игроками. Это авторитетный специалист. Он быстро разобрался с теми игроками, которые сейчас у него в распоряжении. Объяснил Дзюбе и Кокорину, что никто с ними цацкаться не будет, как было до этого. Заявил, что им надо работать в десять раз больше, забить на двоих 35 мячей, когда у нас лучшие бомбардиры чемпионата забивают 16 голов.

Сейчас «Зенит» лидирует в чемпионате, создал некий задел, хотя игры у команды пока нет. Тот же Дриусси забил два гола «Рубину», но выглядит пока не важно.

Теперь о Лиге Европы. Матч ЦСКА в Афинах показал, что армейцы лучше готовы к сезону, чем АЕК. Думаю, и «Зенит» готов лучше, чем «Бней-Иегуда». Питерцы, конечно, такую команду должны проходить. Но при этом не забывать прошлогодний матч с «Маккаби», когда горели 0:3, но потом выиграли. Нынешний соперник не такой авторитетный, как «Маккаби», но расслабляться нельзя.

Матч

Бней Иегуда - Зенит

Судья:

Никола Дабанович (Черногория)

Место и дата

27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
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