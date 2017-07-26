Музыка дверей. Николай Яременко об абсурдных решениях КДК

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко иронизирует над абсурдными решениями КДК РФС.

Русский футбол, бессмысленный и беспощадный. Кажется, уже ничем он удивить не может – ни стороннего наблюдателя, ни тех, кто глубоко интегрирован во все скрытые от внешних глаз схемы. Но сегодняшние новации от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, о которых сообщил «Советский спорт», показывают, что удивлять люди из мира футбола нас не устают.

Думал до настоящего момента, что сам себя КДК уже не переплюнет: лет пять-шесть назад он красиво выписывал за брошенные на поле петарды условные дисквалификации в виде матчей без зрителей. «Спартак», помнится, нарывался на это не раз. То есть болельщики приходили все равно – это ж условная дисквалификация. На следующий матч петарды повторялись, но условная «дисква» в реальную не превращалась. Юристы в КДК пространно объясняли: в тот раз на поле упало, а сейчас не долетело – только на беговую дорожку. Значит, это не то же самое.

Но дата 26 июля войдет в историю: в этот день КДК умудрился выписать штраф тульскому «Арсеналу» за то, что игроки неправильно вышли из автобуса. Внимание! Все вчитались? Неправильно!.. Вышли!.. Из автобуса!.. Тут надо уже закрывать занавес. Потому что актеры на сцене играть больше не могут, а просто давятся от смеха.

Цитирую: «Надо выходить из передней двери автобуса с интервалом 3-4 секунды, а игроки выходили из всех дверей – штраф 10 тысяч рублей». Это говорит Григорьянц, глава КДК РФС. Понять, какое это имеет отношение к футболу, к этическим, или техническим, или спортивным, или каким бы то ни было еще вопросам – я лично не могу.

Когда-то тема дверей ассоциировалась с умелым их взломщиком Гаджи Гаджиевым – теперь правила футбольной жизни дополнились песней про интервал в 3-4 секунды.

Очевидно, в следующем туре штрафы будут выписаны за отсутствие форменной одежды у водителя автобуса, за неправильно завязанную манишку у стюарда, за неправильно выписанную аккредитацию у фотокорра за воротами. Можно еще «Уфу» наказать за то, что у «Матч ТВ» нет денег, чтобы комментатора послать на матч и он, вопреки традициям, матч российского чемпионата из Москвы комментирует.

Когда качество футбола бесконечно падает, можно себя штрафами поразвлекать.