Молло затмил победу «Зенита-2»: его оскорбили, а он показал неприличный жест

Французский полузащитник «Зенита» отправился в ФНЛ за игровой практикой, а в итоге он ругался с партнерами и с болельщиками «Зенита».

Не Лига Европы, а ФНЛ

Тотальная чистка в «Зенит» достигла пика: Жозе Маурисио расторг контракт, Роберт Мак давно улетел в Грецию, Евгений Чернов готовится играть против сине-бело-голубых за «Тосно», Ибрагим Цаллагов и Иван Новосельцев, по слухам, уже пакуют чемоданы для перехода в московские «Динамо» и «Локомотив» соответственно.

И лишь Йоан Молло, который до сих пор не заявлен за «Зенит» в РФПЛ, не нашел себе вариант продолжения карьеры. В итоге, компромисс был найден – Молло пока будет выступать за «Зенит-2» в ФНЛ.

Похоже, француз не собирается никуда уходить, и такая ситуация его устраивает. Всю неделю Молло в своем инстаграме рассказывал подписчикам, как он ездит по Петербургу на машине и веселится вместе с Себастяном Дриусси и Леандро Паредесом.

Con la banda 🇦🇷✌🏼 Публикация от Yohan Mollo (@mollooffficial) Июл 23 2017 в 4:37 PDT

Только вот аргентинцы 26 июля улетели в Израиль на игру Лиги Европы, а Молло надо ехать на малую арену «Петровского» на матч против «Сибири».

I am crazy sometimes but I LoVe THiS GAME 😂❤️💙❤️💙 ZENIT DAVAI DAVAI Публикация от Yohan Mollo (@mollooffficial) Июл 26 2017 в 6:24 PDT

Француз никогда не играл в ФНЛ. Более того, у Молло всего два матча не в элитном чемпионате: в 2013-м Йоан сыграл во французской Лиге 2 за «Нанси».

Неуправляемый Молло

На разминке Молло смотрелся очень органично: сначала вместе с другими игроками жонглировал мяч, а потом отрабатывал вход в штрафную.

Перед началом матча он общается с Данилом Круговым, который частенько привлекался к тренировкам с основным составом. По ходу матча молодой защитник не раз пожалел, что знаком с французом и играл с ним на одном фланге. Но об этом позже.

Рукопожатие Молло и Егора Бабурина, и матч начался.

С первых минут француз решил не только играть, но и руководить партнерами. Сначала Молло махал руками и указывал, куда должен открываться Круговой. Потом Йоан напихал на Леона Мусаева, который, по мнению француза, не слишком активно предлагал себя. Но и на этом не все: минуте на 15-й пришелец из основного состава закричал так протяжно, что слышно было даже на большой арене «Петровского». Причина – кто-то из партнеров не отдал французу в нужный момент передачу.

Со стороны это все выглядело очень комично. Молло, который должен был играть слева в полузащите, на 20-й минуте просто взял и убежал со своего места. Более того, француз не участвовал в защитных действиях и вообще относился к игре очень халатно. Йоан не только не помогал в обороне, но иногда и мешал, хватая мяч у своей штрафной и пускаясь в обводку.

По уровню самоотдачи, было ощущение, что Молло играет не официальный матч, а находится на уроке физкультуры. Причем физрук отвернулся и даже не оглянулся, что творят ученики.

Удивительно, как у Анатолия Давыдова хватало терпения весь тайм молчать и ничего не кричать французу. Во втором тайме тренер не выдержал и через все поле пытался достучаться до легионера, который в очередной раз даже не думал возвращаться в оборону.

Конфликт с болельщиками

В перерыве случился еще один яркий эпизод: когда Молло уходил в подтрибунное помещение, болельщики «Зенита» начали кричать «Молло – п****ас». Француз отреагировал жестом.

Интересно, будет ли КДК рассматривать этот эпизод, или намного важнее определить, из какой двери выходили футболисты «Арсенала» перед матчем против «СКА-Хабаровска».

В итоге Молло отыграл 82 минуты: когда француза меняли счет был уже 1:1. На гол Даниила Кругового, который попал в девятку метров с 25, сибиряки ответили точным ударом с пенальти от Максима Житнева.

Уже без какого-либо участия Молло «Зенит-2» в концовке забил победный мяч. Никита Андреев, вернувшийся в Петербург из словацкого «Кошице», принес сине-бело-голубым первую победу в сезоне.