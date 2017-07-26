Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Майер6:3, 4:6, 6:4Кузнецов
Футбол  Олимпиец1 : 0Химки
Футбол  Балтика2 : 0Тамбов
Футбол  Динамо СПб0 : 3Ротор-Волгоград
Футбол  Динамо Киев2 : 0Янг Бойз
Водное поло  Россия- : -США
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Молло затмил победу «Зенита-2»: его оскорбили, а он показал неприличный жест

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Молло затмил победу «Зенита-2»: его оскорбили, а он показал неприличный жест
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Французский полузащитник «Зенита» отправился в ФНЛ за игровой практикой, а в итоге он ругался с партнерами и с болельщиками «Зенита».

Не Лига Европы, а ФНЛ

Тотальная чистка в «Зенит» достигла пика: Жозе Маурисио расторг контракт, Роберт Мак давно улетел в Грецию, Евгений Чернов готовится играть против сине-бело-голубых за «Тосно», Ибрагим Цаллагов и Иван Новосельцев, по слухам, уже пакуют чемоданы для перехода в московские «Динамо» и «Локомотив» соответственно.

И лишь Йоан Молло, который до сих пор не заявлен за «Зенит» в РФПЛ, не нашел себе вариант продолжения карьеры. В итоге, компромисс был найден – Молло пока будет выступать за «Зенит-2» в ФНЛ.

Похоже, француз не собирается никуда уходить, и такая ситуация его устраивает. Всю неделю Молло в своем инстаграме рассказывал подписчикам, как он ездит по Петербургу на машине и веселится вместе с Себастяном Дриусси и Леандро Паредесом.

Con la banda 🇦🇷✌🏼

Публикация от Yohan Mollo (@mollooffficial)

Только вот аргентинцы 26 июля улетели в Израиль на игру Лиги Европы, а Молло надо ехать на малую арену «Петровского» на матч против «Сибири».

I am crazy sometimes but I LoVe THiS GAME 😂❤️💙❤️💙 ZENIT DAVAI DAVAI

Публикация от Yohan Mollo (@mollooffficial)

Француз никогда не играл в ФНЛ. Более того, у Молло всего два матча не в элитном чемпионате: в 2013-м Йоан сыграл во французской Лиге 2 за «Нанси».

Неуправляемый Молло

На разминке Молло смотрелся очень органично: сначала вместе с другими игроками жонглировал мяч, а потом отрабатывал вход в штрафную.

Перед началом матча он общается с Данилом Круговым, который частенько привлекался к тренировкам с основным составом. По ходу матча молодой защитник не раз пожалел, что знаком с французом и играл с ним на одном фланге. Но об этом позже.

Рукопожатие Молло и Егора Бабурина, и матч начался.

С первых минут француз решил не только играть, но и руководить партнерами. Сначала Молло махал руками и указывал, куда должен открываться Круговой. Потом Йоан напихал на Леона Мусаева, который, по мнению француза, не слишком активно предлагал себя. Но и на этом не все: минуте на 15-й пришелец из основного состава закричал так протяжно, что слышно было даже на большой арене «Петровского». Причина – кто-то из партнеров не отдал французу в нужный момент передачу.

Со стороны это все выглядело очень комично. Молло, который должен был играть слева в полузащите, на 20-й минуте просто взял и убежал со своего места. Более того, француз не участвовал в защитных действиях и вообще относился к игре очень халатно. Йоан не только не помогал в обороне, но иногда и мешал, хватая мяч у своей штрафной и пускаясь в обводку.

По уровню самоотдачи, было ощущение, что Молло играет не официальный матч, а находится на уроке физкультуры. Причем физрук отвернулся и даже не оглянулся, что творят ученики.

Удивительно, как у Анатолия Давыдова хватало терпения весь тайм молчать и ничего не кричать французу. Во втором тайме тренер не выдержал и через все поле пытался достучаться до легионера, который в очередной раз даже не думал возвращаться в оборону.

Конфликт с болельщиками

В перерыве случился еще один яркий эпизод: когда Молло уходил в подтрибунное помещение, болельщики «Зенита» начали кричать «Молло – п****ас». Француз отреагировал жестом.

Интересно, будет ли КДК рассматривать этот эпизод, или намного важнее определить, из какой двери выходили футболисты «Арсенала» перед матчем против «СКА-Хабаровска».

В итоге Молло отыграл 82 минуты: когда француза меняли счет был уже 1:1. На гол Даниила Кругового, который попал в девятку метров с 25, сибиряки ответили точным ударом с пенальти от Максима Житнева.

Уже без какого-либо участия Молло «Зенит-2» в концовке забил победный мяч. Никита Андреев, вернувшийся в Петербург из словацкого «Кошице», принес сине-бело-голубым первую победу в сезоне. 

Матч

Зенит-2 - Сибирь - 2:1 (0:0)

Голы

Круговой 48 (1:0). Житнев 66 (1:1 - пен.). Андреев 89 (2:1).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Круговой, Пенчиков, Бугриев, Зуев, Камышев, Молло (Запрягаев, 82), Сиротов, Мусаев (Каккоев, ), Некрасов, Прудников (Андреев, 85)

Сибирь: Цыган, Гладышев, Мищенко, Кушнирук, Цховребов, Дегтярёв, Чеботару, Андреев (Беляев, 60), Галыш (Житнев, 46), Дудолев (Рухаиа, 46), Азаров (Макаренко, 71)

Предупреждения:

Камышев, 64 - нет

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

26 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ари и Джокович пропустят остаток года, ультиматум Неймару, средний палец Молло. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Андрей Тихонов: Высказал игрокам свое недовольство, многие из них присутствуют, а не играютГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Томи» (0:1) в матче четвертого тура первенства ФНЛ.Анатолий Давыдов: Молло может вернуться в основной состав «Зенита», если Манчини увидит его в своей философииГлавный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился мнением о победе над «Сибирью» (2:1) в матче 4-го тура ФНЛ.Валерий Петраков: Ребята справились с задачей, голкипер наш отстоял на пятеркуГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче четвертого тура первенства ФНЛ.Йоан Молло: Я люблю фанатов «Зенита». У меня с ними все в порядкеПолузащитник «Зенита-2» Йоан Молло рассказал о конфликте с петербургскими фанатами в перерыве матча 4-го тура ФНЛ против «Сибири».Пресс-конференция главного тренера «Сибири» Сергея Кирсанова после матча с «Зенитом-2» длилась 10 секундГлавный тренер «Сибири» Сергей кирсанов поделился мнением о поражении от «Зенита-2»(1:2) в матче 4-го тура ФНЛ.«Авангард» и «Спартак-2» сыграли вничьюМатч четвертого тура первенства ФНЛ между «Авангардом» и «Спартаком-2» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Крылья Советов» уступили «Томи»Матч четвертого тура первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Томью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Томи».«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне«Зенит-2» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.Дмитрий Аленичев: Вдвойне приятно победить команду, которая ставит задачу выхода в премьер-лигуГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 4-го тура ФНЛ.Темури Кецбая: Сегодня игра шла до первой ошибки, допустили, к сожалению, ее мыГлавный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая прокомментировал поражение от «Енисея» (0:2) в матче 4-го тура ФНЛ.Йоан Молло показал болельщикам «Зенита» средний палец (фото)В перерыве матча «Зенит-2» - «Сибирь» полузащитник петербургской команды Йоан Молло показал неприличный жест.«Динамо СПб» крупно уступило «Ротору» и потерпело первое поражение в сезонеПетербургское «Динамо» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ проиграло «Ротору» со счетом 0:3.«Зенит-2» – «Сибирь». Молло выйдет в стартовом составеТренерский штаб «Зенита-2» определился с составом на матч 4-го тура ФНЛ против «Сибири».«Енисей» обыграл «Оренбург» благодаря дублю КозловаМатч четвертого тура первенства ФНЛ между «Енисеем» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Енисея».ФНЛ. 4-й тур. «Енисей» – «Оренбург», «Зенит-2» – «Сибирь» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей четвертого тура чемпионата России по футболу.«Зенит» отпустил «чечено» и обстучал Манчини, Акинфеев и прервал серию, и нет«Зенит» отпустил «чечено» и обстучал Манчини, Акинфеев и прервал серию, и нетВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Первая серьезная проверка для Аленичева. Анонс 4-го тура ФНЛПервая серьезная проверка для Аленичева. Анонс 4-го тура ФНЛ«Советский спорт» анонсирует самое интересное из четвертого тура ФНЛ.Генералов и Маркосов попали в символическую сборную 3-го тура ФНЛФутболисты «Динамо СПб» Егор Генералов и Михаил Маркосов включены в символическую сборную 3-го тура ФНЛ, сообщает официальный сайт лиги.Молло будет заявлен за «Зенит-2»Полузащитник «Зенита» Йоан Молло будет заявлен за вторую команду сине-бело-голубых, которая выступает в ФНЛ, сообщает «Матч ТВ».
Футбол
«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне
Футбол
Вадим Васильев: У нас нет договоренности с «Реалом» по Мбаппе
Фехтование
Российские рапиристы проиграли французам в матче за бронзу командного турнира ЧМ
Теннис
Кузнецов уступил Майеру во втором круге турнира в Гамбурге
все новости
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Йоан Молло
Йоан Молловсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости