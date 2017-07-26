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Вероника Попова: Это мой последний ЧМ под этой фамилией. Потом стану Андрусенко

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вероника Попова
Вероника ПоповаФото: Gettyimages.ru

Сборная России в четвертый день турнира пловцов осталась без медалей, но до серебра на 200 м кролем у женщин не хватило 0,08 секунды.

Это был потрясающий по силе заплыв на 200 м кролем. Вы только оцените имена!

Катинка Хошсу, королева Венгрии. Эмма Маккеон, торпеда из Австралии. Кэти Ледеки, американский Фелпс в юбке…

И я был поражен, когда увидел, что третьей в этой компании после 150 м шла наша Вероника Попова! Кто там говорил, что в России больше нет женского кроля? Да как ей это вообще удалось?!

Ледеки и Маккеон так восторженно сражались за первое место, что упустили из внимания, как по шестой дорожке рванула итальянка Федерика Пеллегрини, которая и вырвала золото! Федерика после заплыва сняла шапочку, тряхнула копной светлых, короткостриженных волос и посмотрела на табло, не веря своим глазам: да, она первая. Да!

Кэти и Эмма показали ювелирно одинаковое время, разделив серебро. А вот Попова стала только четвертой, отстав от того же серебра лишь на 0,08 секунды. Как обидно!

Вероника шла по микст-зоне, и лица на ней не было. Хотелось поговорить, но останавливать нельзя – ей еще плыть через полтора часа в эстафете. Как и Кириллу Пригоде, который оказался седьмым на 50 м брассом – на дистанции, где в королях ходит британец Адам Пити.

Как вы знаете, Юлия Ефимова через своего личного тренера отказалась от участия в этой эстафете. И состав на эстафету у нас собрался интересный: Григорий Тарасевич (спина), Пригода (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй), Попова (кроль). Как понимаете, в каждой команде – два мальчика, две девочки. Каждый плывет своим стилем. Простор для фантазии и тактики тут огромный. А главными фаворитами однозначно считаются американцы, где на старт вышли Мэтт Гриверс, Лилли Кинг, Кэлеб Ремел Дрессел и Симон Мануэль. Если посмотреть просто на утреннее время, то Россию и США разделяла пропасть в шесть секунд.

Впервые в программах чемпионата мира эта эстафета появилась два года назад в Казани. И тогда золото взяла Великобритания, побив мировой рекорд и обставив США. Россия стала пятой, отстав от победителя на три секунды.

На этот раз первые два этапа у России плыли мальчики. Пригода финишировал вторым за Китаем, где тоже стартовали два парня. И мы смотрели, как начал таять наш отрыв: Чимрова оказалась уже пятой, а Попова – шестой.

– Вы были так близки к медали в личном финале! – воскликнул я, увидев Веронику.
– Спасибо большое, – сказала Попова. – Меня очень поддерживают болельщики. Столько теплых слов! Я так ревела! Очень хотела медаль для страны, для своего тренера. Надо было поставить жирную точку. Ведь это мой заключительный чемпионат мира…

Все вокруг ахнули.

– …Под фамилией Попова, – продолжила Вероника. – В сентябре я выхожу замуж. Хотела сделать финальный аккорд.

– Какая теперь будет фамилия?
– Андрусенко.

– 0,08 секунды не хватило до серебра. Обидно-то как, – мы снова наступили на больную мозоль.
– Проплыви я по вчерашнему времени (1.55,08), и стала бы второй. Но мы предполагаем, а бог располагает.

– Трудно потом собраться на финал?
– Тяжело было успокоиться. Все подходят, хлопают по плечу: «Ничего страшного, ты – молодец». И еще больше слез. А я ведь только успокоилась. Но я ведь девочка. Наверное, это нормально. Могу иногда показать слабинку.

– Что скажете об эстафете?
– Мне нравится ее плавать. У нас хороший состав, дружные ребята. Поддержка очень сильная. Мы ведь плывем за парнями и не можем их подвести. Это так здорово, особенно эстафеты в миксте. Мы далековато от лидеров, но есть еще три года до Токио, чтобы подобраться к ним ближе.

– Когда ставишь сразу двух мальчиков, так плыть легче?
– Два года назад в Казани наше руководство считало-считало, верило в другие результаты. Но девчонок просто забили волнами. Теперь решили сделать иначе, чтобы создать нам отрыв. Морально так легче, когда убегающая эстафета.

СТАТИСТИКА

Плавание

Мужчины

200 м баттерфляй. 1. Ле Кло (ЮАР) – 1.53,33. 2. Чех (Венгрия) – 1.53,72. 3. Сето (Япония) – 1.54,21.

50 м брасс. 1. Пити (Великобритания) – 25,99. 2. Гомес Джуниор (Бразилия) – 26,52. 3. Ван дер Бург (ЮАР) – 26,60… 7. Пригода (РОССИЯ) – 27,01.

800 м в/с. 1. Детти (Италия) – 7.40,77 (рекорд Европы). 2. Водждак (Польша) – 7.41,73. 3. Палтриниери (Италия) – 7.42,44.

Женщины

200 м в/с. 1. Пеллегрини (Италия) – 1.54,73. 2. Ледеки (США) – 1.55,18. 3. Маккеон (Австралия) – 1.55,18. 4. Попова (РОССИЯ) – 1.55,26.

4х100 м комбинированная эстафета, микст. 1. США – 3,38,56 (рекорд мира). 2. Австралия – 3.41,21. 3. Канада – 3.41,25… 6. РОССИЯ (Тарасевич, Пригода, Чимрова, Попова) – 3.43,02.

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