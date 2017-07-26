«А по темным улицам гуляет дождь…» Россия проиграла Америке в водное поло

Женская сборная России в спартаковскую погоду проиграла полуфинал американкам в водном поло, провалив второй период со счетом 1:6.

Наши девушки после победы в четвертьфинале над Италией (9:8), прервав серию из 12 поражений с этим соперником, говорили в микст-зоне, что очень любят хмурое небо. О спартаковской погоде рассуждал и тренер Андрей Белофастов: «Перед игрой с итальянками мы шутили в тренерском штабе, что если будет не солнце, а дождь и пасмурно, мы обязательно победим. Жара в 30 градусов – не для нас!»

Подплывая на кораблике к острову Маргит, где проходит турнир по ватерполо, я был поражен: это ж с каким счетом Россия теперь разгромит американок? Не просто в вечернем небе сгустились тучи, а разразился ливень. Судьи оделись в прозрачные плащи, под зонтиками сидели зрители.

Россиянки и вправду лихо начали матч, сразу повели 4:2. А ведь играли против чемпионок Олимпиады, у которых в составе со времен Рио осталось девять человек. Это мужчины у США не вышли из группы в водном поло. А женщины там в полном порядке.

Поражала наша статистика – пять бросков и четыре гола (80%). Как Робин Гуды, точно били в цель.

Но вдруг что-то сломалось, и второй период сборная России проиграла со счетом 1:6. Просто перестали забивать, развалилась оборона, а у американок начало залетать все.

Дальше шла равная борьба, наши девушки пытались устроить подобие погони. Но тщетно.

– Второй период – полностью наша ошибка, – заявила Екатерина Прокофьева. – Не скажу, что мы были слабее сборной Америки. Несмотря на счет, сыграли достойно.

– А что случилось во втором периоде? – спросил я Белофастова.

– Мы его провалили 1:6, – ответил тренер в духе «Она утонула». – На этом игра была закончена. Недопустимо было так отпускать американок. Наша установка была в том, чтобы они не ушли вперед. Мы ведь хорошо начали, все великолепно получалось. Но блочная система защиты у нас провалилась. Только один-два блока за матч, так очень сложно играть. Девчонки сделали все, что могли. Конечно, были ошибки. Но винить игроков не будем. Еще повоюем за бронзу.

– Вы зачем заменили вратаря Анну Карнаух?

– Она прекрасно проводит турнир. Но при счете 4:9 нужно было Аню поменять. Хотели сделать это раньше, но она удачно отбила пару моментов. Дали ей возможность отдохнуть, осмотреться. Все было решено после второго периода, повторю. Спасти нас могло только чудо. Да и Анна Устюхина – хороший вратарь, благодаря ей мы вышли на Олимпиаду. Вот и дали ей поиграть.

– Ведь и погода была за вас, – схватился я как за последнюю соломинку. Мол, как же так?

– Мы не хотели дождь, – огорошил Белфастов. – Хотели пасмурно без солнца. Но тут с неба полило – и спутало нам все карты.

...Ах, вот оно что. С погодой не угадали. Надо напомнить, что женская сборная России ни разу в истории не выходила в финал чемпионата мира. Но как сказал Белфастов, «мы твердо стоим на ногах и понимаем, против кого играли».

Не получилось, не взошло. Да еще этот дождь…

СТАТИСТИКА

Водное поло

1/2 финала. Женщины

Россия – США – 9:14 (4:5, 1:6, 2:2, 2:1)

Голы у России: Прокофьева (3), Борисова (2), Симанович (2), Иванова (1), Рыжкова (1).