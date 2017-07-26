Можно ли есть из запретного корыта? В чем не прав Владислав Третьяк

За годы работы в журналистике я привык не доверять на сто процентов своей памяти, пусть даже и профессионально натренированной. Вот, скажем, все семь голов сборной Канады в четвертьфинале Ванкувера-2010 я помню досконально и в деталях, а заявлений Hockey Canada в защиту допингеров – хоть убейте. Ну что поделаешь, я не идеален. Но вот интересно – не смог ничего подобного вспомнить не только я, но и оракул святого Гугла, а ему, как известно, ведомы все тайны бытия.

Тут надо сразу остановиться и нарисовать в своих умах границу. Границу между «В НХЛ никто не ест допинг» и «В Северной Америке не выгораживают читеров». Нарисуйте обязательно и, если можете, оградите ее колючей проволокой. Потому что, если бесконечные увертюры российской спортивной власти на тему «А вот у них ведь тоже…» еще не задолбали лично вас, то уж по крайней мере они точно не помогают делу. Я бесконечно уважаю вратаря Владислава Третьяка еще с тех пор, как он стал героем диалога советского комического дуэта «Маврикиевна и Никитишна» (а они кого угодно не стебали, можете поверить), но мне абсолютно неинтересно его мнение о том, что там едят игроки НХЛ – лиги, в которой он никогда не играл, хотя вполне мог бы, не реши он уйти из хоккея в сравнительно молодом возрасте.

Что едят североамериканцы, касаться ведомства Третьяка вообще не должно. Его дело – обеспечить российским подопечным исключительно органический корм, а если те заартачатся и сунутся в запретное корыто – выявлять, карать, реорганизовывать. Как это делают на Западе. Угадайте с трех раз, представители какого государства поймали и Лэнса Армстронга, и Мэрион Джонс, и кучу звезд бейсбола. Но, увы, во всем российском спорте почему-то обязанности функционеров видят не в этом. А в выгораживании, оправдании и плевках за кордон.

Я понятия не имею, сколько в НХЛ допинговых читеров. Возможно, там до сих пор есть граждане, ложками закидывающие «судафед». Но я знаю, что НХЛ достаточно серьезно относится к этой проблеме, чтобы сделать бегство Даниса Зарипова в лучшую лигу мира абсолютно невозможным. Хотя все генменеджеры Америки прекрасно знают, насколько классный он форвард.

Но когда год назад на допинге попался защитник «Монреаля» Джарред Тинорди, федерация хоккея США не тыкала пальцем в шведов, финнов и русских (хотя в русских ой как могла, учитывая бушевавшую тогда же мельдониевую оперу), и нам остается только спросить себя, почему. А еще лучше – задаться вопросом, не является ли «А вот у них…» единственным безусловным рефлексом многих наших функционеров на любые проблемы.

Владислав Третьяк: WADA специально проверяло 13 наших хоккеистов. Двое попались