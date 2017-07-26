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Едят ли допинг горстями в НХЛ? Николай Яременко отвечает Дмитрию Пономаренко

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Едят ли допинг горстями в НХЛ? Николай Яременко отвечает Дмитрию Пономаренко
Фото: Gettyimages.ru

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко решил поспорить с Дмитрием Пономаренко по ситуации с оскандалившимся допинг-нарушителем Данисом Зариповым.

Мне казалось, что в нашей стране вроде бы все вырулилось к нормальной теме: принимаешь допинг – и из героев экранных моментально разжалуешься в подлецы нерукопожатные. Времена, когда Егора Титова, уличенного в допинге и отстраненного на полгода от футбола, водили по телешоу, подсаживали комментировать матчи к Виктору Гусеву и при этом аплодировали как герою, давно миновали. Сегодня за безответственных спортсменов никто вроде уже не впрягается. Ну, кроме тех, кому это положено делать за зарплату – представители федераций. Впрочем, как мы хорошо помним историю накануне Рио, все они жили по принципу «авось, пронесет». То есть впрягались только на словах.

Но почему-то в хоккейном сообществе (я даже не о федерации, а шире – и о болельщиках и об очень многих журналистах, пишущих о хоккее) принято считать, что в НХЛ допинг едят горстями. Лига, мол, коммерческая. WADA, наверное, не дежурит в семь утра под дверью каждого спортсмена. И уж, разумеется, бросаться, не разобравшись, защищать своих. Принцип «свой» - «чужой» вообще неискореним в нашей ментальности. Как в старину: чужая деревня – значит, плохо. «Вот вырастишь, дочка, отдадут тебя замуж, в деревню большую, в деревню чужую. Мужики там все злые, топорами секутся. А по будням там дождь, и по праздникам дождь»… Преодолеть эти старомодные представления не получается.

Мало того, что я не верю во все эти истории про «с едой попало». «Случилась нелепость», - говорит врач клуба, то есть соучастник всей этой неприглядной истории. Мне не нравится сам посыл, что мы должны помочь Зарипову. Да еще для чего помочь – «вернуться на лед с гордо поднятой головой». Может, еще и медаль повесить на человека, нас опозорившего?


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