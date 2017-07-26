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Попкорном запасаться или валидолом? Летние приключения «Барселоны»

Екатерина Ульченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Попкорном запасаться или валидолом? Летние приключения «Барселоны»
Фото: Gettyimages.ru

Автор «Советского спорта» рассуждает на тему потенциально главного трансфера года.

В футбольном мире не так и много, казалось бы, всесильных клубов, и, конечно же, клуб из Каталонии входит в их число. Но что, если богатые тоже плачут?

Правила финансового fair-play были задуманы как инструмент ограничения сверхтрат, на деле же богатые клубы как покупали, кого хотели, так и продолжили это делать. Жизнь осложнилась только у менее внушительных игроков футбольного рынка, чтобы предотвратить возникновение нового «мешка».

Однако, волна финансовых ограничений, похоже, докатилась и до «Барселоны». Жили себе каталонцы и бед не знали, сводили отчётность купли-продажи, но грянул трансферный бан. Не то чтобы он существенно подорвал положение дел - нет, молодёжь получила свой шанс, кто-то даже выстрелил. Но имея ввиду предстоящий запрет, вы, конечно же, начнёте закупаться впрок с лозунгом: «Возьмём сейчас, потом пригодится». Так в команде оказались Жереми Матье и Томас Вермален. Ничуть не умаляем достоинств каждого, но к менеджменту «Барселоны» есть ряд вопросов. Особенно по Вермалену. Добротный, качественный игрок, капитан «Арсенала» - всё бы ничего, но травмы не отставали от бельгийца на протяжении всей английской карьеры. Последний его сезон на «Эмирейтс» и вовсе обозначился 13-ю матчами в старте во всех турнирах, а летом - снова рецидив, но, тем не менее, переезд в Каталонию.

Складывается ощущение, что боссы «Барселоны» вообще не заморачиваются при выборе трансферных целей. Рассматриваются «проверенные продавцы», как в случае с «Арсеналом», из перешедших игроков которого можно собрать уже практически полноценный состав. И ищутся воспитанники, которым напоминают об отчем доме. Этим летом оба «ресурса» совпали, и общественность увидела презабавнейшую ситуацию вокруг Бельерина, за развитием которой без попкорна невозможно было наблюдать.

Методы клуб использует одни и те же из года в год. Молодой игрок вызывается во взрослую сборную Испании, где его тут же окружают игроки «Барселоны», спешащие принять в свой ближний круг.

С Фабрегасом сработало, с Бельерином, похоже, нет. Испанец неожиданно начал тренироваться отдельно от каталонской братии, а потом и вовсе окончательно осел в молодёжной сборной.

Ещё один проверенный метод – давление через прессу. Местные газеты наперебой публикуют интервью с футболистом, который признаётся, что скучает по Родине, и в нынешнем клубе ему тяжело как никогда. Сия участь постигла и Бельерина. Всё бы ничего, да только агент игрока, а позже сам игрок заявили, что статья эта - не что иное, как fake news. Впрочем, никакие заявления печатные станки не остановили. Не помогло даже напоминание Арсена Венгера о том, что действующий контракт защитника рассчитан ещё на 6 лет. Представители каталонцев искренне удивлялись, почему «продающий» клуб им отказывает.

В дело пришлось вмешаться исполнительному директору «Арсенала», который отправил «Барселоне» письмо о том, что все их попытки напрасны, и если «атаки» на игрока продолжатся, дело дойдёт до вмешательства УЕФА или судебных инстанций.

Уязвлённое самолюбие всесильного клуба не могло оставить ситуацию без ответа, и в СМИ моментально появилась статья из серии «не очень-то и хотелось», смысл которой сводился к тому, что Бельерин не обладает необходимыми данными для игры в «Барселоне». А следом вышло интервью Хави, в котором легендарный футболист заявил: «Я бы не подписывал тех, кто покинул клуб. Почему они уходят в 16-17 лет? Я этого не понимаю». И если бы «Барселона» некоторое время назад не подписала контракт с Делофеу, который уходил и вернулся, то заявление выглядело бы внушительнее.

Трансферные победы играют на имидж клуба иногда не меньше, чем победы на поле. Далёкий от идеала менеджмент может при неудачах не только сказаться на репутации, но и подорвать финансовую составляющую. Если клуб откладывает переподписание нового контракта со звездой – это не всегда признак плохо проведённых переговоров. Финансовый и фискальный год (ох, уж эти налоговые эпопеи в Испании) начинается 1-го июля, и чтобы уложить траты в нужный период, иногда приходится ждать. Напомню, «Барселона» объявила о новом контракте Месси 5-го июля. Добавьте к этому проблемы катарского спонсора, и картина начинает вырисовываться.

К чему такие сложности с финансами? Да всё из-за того же финансового fair-play и менеджерских просчётах при трансферах. Как решить проблему? Либо затянуть пояса, либо продать кого-то за большие деньги. Кто в «Барселоне» может принести клубу огромную прибыль? Конечно, трио нападения. Но! Суарес уже не молод, Месси уже превратил каталонцев в клуб имени себя, остаётся Неймар. Молодой игрок мирового уровня, стабильно выдающий сезон за сезоном и не перестающий прогрессировать. Большая потеря – да, имиджевая тоже, но финансово – решение большой проблемы. К тому же на вырученные средства можно купить пару игроков на замену, пусть и уступающих по классу, но более скромных в запросах и не конфликтующих из-за личных амбиций.

Нынешнее трансферное лето может стать самым сумасшедшим, поэтому запасайтесь попкорном те, кто наблюдает со стороны, и валидолом те, чьи клубы в этом участвуют. Впереди ещё месяц.

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