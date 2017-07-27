В «Зените» очень громкий скандал, а звезда «Спартака» делится откровениями
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«Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском
футболе.
Жест Молло
26 июля французский полузащитник «Зенита» Йоан Молло провел
первый матч за дубль петербургской команды в первенстве ФНЛ. Сине-бело-голубые
победили 2:1, а француз провел очень невразумительный матч: не отрабатывал в
обороне, делал авантюрные обводки и неадекватно руководил действиями партнеров.
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Но главное случилось в перерыве – фанаты «Зенита» начали кричать о нетрадиционной ориентации француза, а Молло в ответ показал им средний палец.
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Уже после матча Молло рассказал, что у него с фанатами
отличные отношения. Так или иначе, француз, по итогам этого скандала, получит от двух до четырех матчей
дисквалификации.
А в это время
«Зенит» готовится к старту в еврокубках: сине-бело-голубые
уже в Израиле. Вместе с командой не полетел на матч с «Бней Иегудой» Игорь
Смольников.
Петербуржцы также накануне провели пресс-конференцию. Доменико
Кришито рассказал, что Лига Европы – очень важный для его команды турнир, а
Роберто Манчини отметил дух победителей, который уже есть у «Зенита».
Кстати, если хотите побольше узнать о сопернике «Зенита» – читайте интервью с их русским вратарем Никитой Хайкиным. Эксклюзив «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
«До сих пор в шоке, что ребята вышли на «Зенит». Наш человек из «Бней Иегуды»
«Арсенал» заплатит 10 тысяч за автобус
Нет, дело далеко не в том, что туляки играли в очень оборонительном стиле и были за это оштрафованы. КДК РФС постановил, что «Арсенал» должен заплатить штраф в размере 10 000 рублей за то, что футболисты выходили из автобуса не через переднюю дверь, как оказывается прописано в регламенте, а через центральную.
– Мне не до конца понятен смысл пункта регламента, по которому футболисты должны выходить только в одну дверь и с определенным интервалом. Не многие знают, но когда в автобусе на игру едет 25−30 футболистов и еще 10 человек персонала, то не очень удобно выходить в одну дверь. Это создает определенный дискомфорт. Опять же, многие едут на игру с чемоданами, а это дополнительные трудности. Давайте обратим внимание на другие футбольные турниры, такие вещи не практиковали ни на Кубке конфедераций, ни в Лиге чемпионов, ни в других чемпионатах.
Хотелось бы, чтобы составители регламента и основной вещатель с пониманием отнеслись к этой ситуации, так как это действительно создает командам неудобства. Уверен, меня поддержат многие мои коллеги. На мой взгляд, не совсем правильно, что мы, футболисты, сталкиваемся с такими моментами и обращаем на них внимание. Хочется играть в футбол и заниматься любимым делом, – приводит слова Владимира Габулова официальный сайт туляков.
У нас в России все строго!
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Промес за Мейвезера
Форвард «Спартака» Квинси Промес в инстаграме рассказал, что в эпохальном бою Мейвезер – Макгрегор будет болеть за американца.
Голландец опубликовал фото в пиджаке с надписями «Mask Off»
и добавил хэштег Флойд Мэйвезер. Ранее МакГрегор вышел на первую дуэль взглядов
с Мэйвезером в похожем пиджаке, но с надписями «Fuck you».
Улица Черенкова
25 июля великому футболисту Федору Черенкову могло бы
исполниться 58 лет. В связи с этим, глава муниципального округа Таганский,
заместитель председателя совета муниципальных образований Москвы Илья Свиридов
обратился к властям города с просьбой назвать одну из улиц около «Открытие
Арены» именем экс-игрока «Спартака»
– Черенков – настоящая легенда отечественного футбола.
Память о нем обязательно должна быть увековечена. Важно сделать это сейчас,
пока живы еще и те, кто играл вместе с «народным футболистом», и те, кого он
тренировал. Поэтому я обратился к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с
просьбой о переименовании проектируемого проезда №5219, проходящего рядом со
стадионом «Открытие Арена», в улицу Федора Черенкова, – приводит слова
Свиридова агентство городских новостей «Москва».
Ари пропустит четыре месяца
Форвард «Локомотива» Ари перенес успешную операцию по пластике передней крестообразной связки и теперь пропустит четыре месяца. По информации СМИ, заменить форварда в московском клубе могут форварды «Рубина» Жонатас и Максим Лестьенн.