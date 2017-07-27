В «Зените» очень громкий скандал, а звезда «Спартака» делится откровениями

Йоан Молло оказался в центре скандала Фото: ФК «Зенит»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Жест Молло

26 июля французский полузащитник «Зенита» Йоан Молло провел первый матч за дубль петербургской команды в первенстве ФНЛ. Сине-бело-голубые победили 2:1, а француз провел очень невразумительный матч: не отрабатывал в обороне, делал авантюрные обводки и неадекватно руководил действиями партнеров.

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Но главное случилось в перерыве – фанаты «Зенита» начали кричать о нетрадиционной ориентации француза, а Молло в ответ показал им средний палец.

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Уже после матча Молло рассказал, что у него с фанатами отличные отношения. Так или иначе, француз, по итогам этого скандала, получит от двух до четырех матчей дисквалификации.

А в это время

«Зенит» готовится к старту в еврокубках: сине-бело-голубые уже в Израиле. Вместе с командой не полетел на матч с «Бней Иегудой» Игорь Смольников.

Петербуржцы также накануне провели пресс-конференцию. Доменико Кришито рассказал, что Лига Европы – очень важный для его команды турнир, а Роберто Манчини отметил дух победителей, который уже есть у «Зенита».

Кстати, если хотите побольше узнать о сопернике «Зенита» – читайте интервью с их русским вратарем Никитой Хайкиным. Эксклюзив «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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«Арсенал» заплатит 10 тысяч за автобус

Нет, дело далеко не в том, что туляки играли в очень оборонительном стиле и были за это оштрафованы. КДК РФС постановил, что «Арсенал» должен заплатить штраф в размере 10 000 рублей за то, что футболисты выходили из автобуса не через переднюю дверь, как оказывается прописано в регламенте, а через центральную.

– Мне не до конца понятен смысл пункта регламента, по которому футболисты должны выходить только в одну дверь и с определенным интервалом. Не многие знают, но когда в автобусе на игру едет 25−30 футболистов и еще 10 человек персонала, то не очень удобно выходить в одну дверь. Это создает определенный дискомфорт. Опять же, многие едут на игру с чемоданами, а это дополнительные трудности. Давайте обратим внимание на другие футбольные турниры, такие вещи не практиковали ни на Кубке конфедераций, ни в Лиге чемпионов, ни в других чемпионатах.

Хотелось бы, чтобы составители регламента и основной вещатель с пониманием отнеслись к этой ситуации, так как это действительно создает командам неудобства. Уверен, меня поддержат многие мои коллеги. На мой взгляд, не совсем правильно, что мы, футболисты, сталкиваемся с такими моментами и обращаем на них внимание. Хочется играть в футбол и заниматься любимым делом, – приводит слова Владимира Габулова официальный сайт туляков.

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Промес за Мейвезера

Форвард «Спартака» Квинси Промес в инстаграме рассказал, что в эпохальном бою Мейвезер – Макгрегор будет болеть за американца.

You do it right, I do it better! 🎭#MaskOff #TMT #Floydmayweather Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Июл 26 2017 в 7:29 PDT

Голландец опубликовал фото в пиджаке с надписями «Mask Off» и добавил хэштег Флойд Мэйвезер. Ранее МакГрегор вышел на первую дуэль взглядов с Мэйвезером в похожем пиджаке, но с надписями «Fuck you».

Улица Черенкова

25 июля великому футболисту Федору Черенкову могло бы исполниться 58 лет. В связи с этим, глава муниципального округа Таганский, заместитель председателя совета муниципальных образований Москвы Илья Свиридов обратился к властям города с просьбой назвать одну из улиц около «Открытие Арены» именем экс-игрока «Спартака»

– Черенков – настоящая легенда отечественного футбола. Память о нем обязательно должна быть увековечена. Важно сделать это сейчас, пока живы еще и те, кто играл вместе с «народным футболистом», и те, кого он тренировал. Поэтому я обратился к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой о переименовании проектируемого проезда №5219, проходящего рядом со стадионом «Открытие Арена», в улицу Федора Черенкова, – приводит слова Свиридова агентство городских новостей «Москва».

Ари пропустит четыре месяца

Форвард «Локомотива» Ари перенес успешную операцию по пластике передней крестообразной связки и теперь пропустит четыре месяца. По информации СМИ, заменить форварда в московском клубе могут форварды «Рубина» Жонатас и Максим Лестьенн.