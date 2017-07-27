Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар- : -Люнгбю
Футбол  Португалия- : -Англия
Футбол  Бней Иегуда- : -Зенит
Футбол  Шотландия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В «Зените» очень громкий скандал, а звезда «Спартака» делится откровениями

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Йоан Молло оказался в центре скандала
Йоан Молло оказался в центре скандалаФото: ФК «Зенит»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Жест Молло

26 июля французский полузащитник «Зенита» Йоан Молло провел первый матч за дубль петербургской команды в первенстве ФНЛ. Сине-бело-голубые победили 2:1, а француз провел очень невразумительный матч: не отрабатывал в обороне, делал авантюрные обводки и неадекватно руководил действиями партнеров.

Молло затмил победу «Зенита-2»: его оскорбили, а он показал неприличный жест

Но главное случилось в перерыве – фанаты «Зенита» начали кричать о нетрадиционной ориентации француза, а Молло в ответ показал им средний палец.

Йоан Молло: Я счастлив, ведь играю в «Зените», а не работаю в «Макдональдсе»

Уже после матча Молло рассказал, что у него с фанатами отличные отношения. Так или иначе, француз, по итогам этого скандала, получит от двух до четырех матчей дисквалификации.

А в это время

«Зенит» готовится к старту в еврокубках: сине-бело-голубые уже в Израиле. Вместе с командой не полетел на матч с «Бней Иегудой» Игорь Смольников.

Петербуржцы также накануне провели пресс-конференцию. Доменико Кришито рассказал, что Лига Европы – очень важный для его команды турнир, а Роберто Манчини отметил дух победителей, который уже есть у «Зенита». 

Кстати, если хотите побольше узнать о сопернике «Зенита» – читайте интервью с их русским вратарем Никитой Хайкиным. Эксклюзив «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

«До сих пор в шоке, что ребята вышли на «Зенит». Наш человек из «Бней Иегуды»

«Арсенал» заплатит 10 тысяч за автобус

Нет, дело далеко не в том, что туляки играли в очень оборонительном стиле и были за это оштрафованы. КДК РФС постановил, что «Арсенал» должен заплатить штраф в размере 10 000 рублей за то, что футболисты выходили из автобуса не через переднюю дверь, как оказывается прописано в регламенте, а через центральную.

– Мне не до конца понятен смысл пункта регламента, по которому футболисты должны выходить только в одну дверь и с определенным интервалом. Не многие знают, но когда в автобусе на игру едет 25−30 футболистов и еще 10 человек персонала, то не очень удобно выходить в одну дверь. Это создает определенный дискомфорт. Опять же, многие едут на игру с чемоданами, а это дополнительные трудности. Давайте обратим внимание на другие футбольные турниры, такие вещи не практиковали ни на Кубке конфедераций, ни в Лиге чемпионов, ни в других чемпионатах.

Хотелось бы, чтобы составители регламента и основной вещатель с пониманием отнеслись к этой ситуации, так как это действительно создает командам неудобства. Уверен, меня поддержат многие мои коллеги. На мой взгляд, не совсем правильно, что мы, футболисты, сталкиваемся с такими моментами и обращаем на них внимание. Хочется играть в футбол и заниматься любимым делом, – приводит слова Владимира Габулова официальный сайт туляков.  

У нас в России все строго!

Музыка дверей. Николай Яременко об абсурдных решениях КДК

Промес за Мейвезера

Форвард «Спартака» Квинси Промес в инстаграме рассказал, что в эпохальном бою Мейвезер – Макгрегор будет болеть за американца.

You do it right, I do it better! 🎭#MaskOff #TMT #Floydmayweather

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Голландец опубликовал фото в пиджаке с надписями «Mask Off» и добавил хэштег Флойд Мэйвезер. Ранее МакГрегор вышел на первую дуэль взглядов с Мэйвезером в похожем пиджаке, но с надписями «Fuck you».

Улица Черенкова

25 июля великому футболисту Федору Черенкову могло бы исполниться 58 лет. В связи с этим, глава муниципального округа Таганский, заместитель председателя совета муниципальных образований Москвы Илья Свиридов обратился к властям города с просьбой назвать одну из улиц около «Открытие Арены» именем экс-игрока «Спартака»

– Черенков – настоящая легенда отечественного футбола. Память о нем обязательно должна быть увековечена. Важно сделать это сейчас, пока живы еще и те, кто играл вместе с «народным футболистом», и те, кого он тренировал. Поэтому я обратился к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой о переименовании проектируемого проезда №5219, проходящего рядом со стадионом «Открытие Арена», в улицу Федора Черенкова, – приводит слова Свиридова агентство городских новостей «Москва».

Ари пропустит четыре месяца

Форвард «Локомотива» Ари перенес успешную операцию по пластике передней крестообразной связки и теперь пропустит четыре месяца. По информации СМИ, заменить форварда в московском клубе могут форварды «Рубина» Жонатас и Максим Лестьенн. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» заплатит за Ригони 10 миллионов евроСумма трансфера полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони в «Зенит» составит 10 миллионов евро. Об этом сообщает твиттер аргентинского радио La Red.Аяз Гулиев: Каррера злился, когда слышал про чемпионствоАяз Гулиев: Каррера злился, когда слышал про чемпионствоПолузащитник «Анжи» – о первой встрече с Федуном, неожиданном сходстве тренировок Григоряна со спартаковскими и о требовательности Карреры.Как «Локомотив» будет играть в атаке без Ари?Как «Локомотив» будет играть в атаке без Ари?Автор «Советского Спорта» рассуждает о том, как в ближайшие полгода будет строиться игра «железнодорожников» в нападении.«Бетис» предложил «Зениту» 4 миллиона евро за Хави ГарсиюИспанский «Бетис» сделал предложение «Зениту» по трансферу полузащитника Хави Гарсии, сообщает AS.«Бней Иегуда» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 20:30 (мск)В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» сыграет с израильской командой «Бней Иегуда».«Краснодар» – «Люнгбю». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» сыграет с датским «Люнгбю».Владимир Габулов: Не до конца понятен смысл пункта регламента, по которому игроки должны выходить только в одну дверь автобусаВратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал штраф, который контрольно-дисциплинарный комитет наложил на тульский клуб за неправильный выход из автобуса.Жоазиньо: Постараемся добиться положительного результата в игре с «Люнгбю»Полузащитник «Краснодара» Жоазиньо поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы против «Люнгбю».Жонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛЖонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Аяз Гулиев: В сборную Азербайджана зовут до сих порПолузащитник «Анжи» Аяз Гулиев, права на которого принадлежат «Спартаку» – о возможности играть за сборную Азербайджана.Йоан Молло: Я счастлив, ведь играю в «Зените», а не работаю в «Макдональдсе»Йоан Молло: Я счастлив, ведь играю в «Зените», а не работаю в «Макдональдсе»Полузащитник «Зенита» Йоан Молло – об игре в ФНЛ, конфликте с болельщиками и работе в «Макдональдсе».Аяз Гулиев: Мог остаться в «Спартаке», но не было уверенности, что буду игратьПолузащитник «Анжи» Аяз Гулиев, права на которого принадлежат «Спартаку», объяснил, почему вновь ушел в аренду.Ловчев: «Зениту» предлагали Романцева, когда тот уже не работал в «Спартаке»Ловчев: «Зениту» предлагали Романцева, когда тот уже не работал в «Спартаке»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о прошлом и нынешнем «Зенита».Ари и Джокович пропустят остаток года, ультиматум Неймару, средний палец Молло. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Музыка дверей. Николай Яременко об абсурдных решениях КДКМузыка дверей. Николай Яременко об абсурдных решениях КДКГлавный редактор «Советского спорта» Николай Яременко иронизирует над абсурдными решениями КДК РФС.Можно ли шагать вперед, топчась на месте? Чего мы ждем от «Краснодара»?Можно ли шагать вперед, топчась на месте? Чего мы ждем от «Краснодара»?«Краснодар» матчем против датского «Люнгбю» начинает свою четвертую европейскую кампанию.Роберто Манчини: «Зенит» знает, насколько опасна «Бней Иегуда»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча против «Бней Иегуды» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.Доменико Кришито: Лига Европы – очень важный турнир для «Зенита»Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от матча против «Бней Иегуды» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.«Зенит» интересуется защитником «Лиона» МамманаИнтерес к защитнику «Лиона» Эмануэлю Маммана проявляет «Зенит». Петербургский клуб рассматривает 21-летнего аргентинца как один из возможных вариантов усиления центра обороны.«До сих пор в шоке, что ребята вышли на «Зенит». Наш человек из «Бней Иегуды»«До сих пор в шоке, что ребята вышли на «Зенит». Наш человек из «Бней Иегуды»Вратарь Никита Хайкин, выступавший за израильский клуб в прошлом сезоне, рассказал все о сопернике «Зенита» в Лиге Европы.
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Неймара
Футбол
Сборная США стала победителем Кубка КОНКАКАФ, обыграв в финале Ямайку
Футбол
«Бетис» предложил «Зениту» 4 миллиона евро за Хави Гарсию
Баскетбол
Форвард «Енисея» Кощеев продолжит карьеру в УНИКСе
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости